Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

OpenAI predecirá la edad de los usuarios de ChatGPT para proteger a los menores

La empresa implementó este sistema en medio de las polémicas y críticas por el impacto de la IA en los niños y adolescentes.
mié 21 enero 2026 11:00 AM
ChatGPT predecirá edad de los usuarios de ChatGPT
De acuerdo con el anuncio de la empresa, esta nueva función utiliza un tipo de algoritmo de Inteligencia Artificial que evalúa las cuentas de los usuarios en busca de señales específicas acerca de su comportamiento. (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

En un intento por proteger a los usuarios más jóvenes, OpenAI anunció una nueva función en ChatGPT que predecirá la edad de los usuarios, cuya finalidad será identificar a los menores y establecer restricciones de contenido a sus conversaciones.

La decisión de OpenAI proviene de las fuertes críticas que su plataforma ha recibido debido al impacto en los menores, pues se han registrado suicidios de adolescentes relacionados a las conversaciones con el chatbot. Además, la empresa también permite que ChatGPT trate temas sexuales con los menores.

¿Cómo funciona la predicción de edad en ChatGPT?

De acuerdo con el anuncio de la empresa, esta nueva función utiliza un tipo de algoritmo de Inteligencia Artificial que evalúa las cuentas de los usuarios en busca de señales específicas acerca de su comportamiento, con el objetivo de identificar a los potenciales usuarios menores de edad.

Publicidad

Entre las señales se incluyen patrones de uso a largo plazo, la antigüedad de la cuenta, las horas típicas del día en que el usuario está activo y, aunque se trate de un dato que se puede falsear, la edad declarada de la persona.

Una vez que el modelo de predicción de edad sugiera que el usuario es menor de 18 años, detalló la empresa en una publicación de blog, ChatGPT aplicará de forma automática protecciones diseñadas para reducir la exposición a “contenido sensible”, como representaciones de autolesiones, entre otras características.

Además, en caso de que las personas sean identificadas erróneamente como menores de edad, estos podrán utilizar un servicio de verificación para restaurar su acceso completo a la plataforma, un sistema que utilizan otras compañías, como Roblox.

Si bien se trata de una medida para proteger a los jóvenes que utilizan ChatGPT, no es una decisión que OpenAI haya tomado únicamente por buena voluntad, y es que la Comisión Federal de Comercio (FTC) inició una investigación en su contra y otras empresas de IA por el efecto de su chatbot en niños y adolescentes.

Publicidad

OpenAI juega un papel central en esta discusión, pues ha sido nombrada en varias demandas de muerte por negligencia, incluida una que se centra en el suicidio de un adolescente.

El algoritmo de predicción de la edad se implementará de forma paulatina alrededor del mundo para mejorar su precisión, dijo la compañía, la cual también detalló que tendrá un despliegue regional para tener en cuenta las necesidades de cada zona en donde se utiliza la plataforma.

La nueva función va en línea con las características de seguridad que OpenAI ha estado intentando mejorar. En septiembre del año pasado, la firma lanzó controles parentales para ayudar a comprender cómo los menores usan ChatGPT.

Además, en octubre también convocó a un consejo de ocho expertos, cuya finalidad es brindar información a los desarrolladores sobre cómo la IA tiene el potencial de impactar en la salud mental, las emociones y la motivación de los usuarios.

Publicidad

Tags

OpenAI ChatGPT

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad