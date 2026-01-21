OpenAI predecirá la edad de los usuarios de ChatGPT para proteger a los menores

En un intento por proteger a los usuarios más jóvenes, OpenAI anunció una nueva función en ChatGPT que predecirá la edad de los usuarios, cuya finalidad será identificar a los menores y establecer restricciones de contenido a sus conversaciones.

La decisión de OpenAI proviene de las fuertes críticas que su plataforma ha recibido debido al impacto en los menores, pues se han registrado suicidios de adolescentes relacionados a las conversaciones con el chatbot. Además, la empresa también permite que ChatGPT trate temas sexuales con los menores.

¿Cómo funciona la predicción de edad en ChatGPT?

De acuerdo con el anuncio de la empresa, esta nueva función utiliza un tipo de algoritmo de Inteligencia Artificial que evalúa las cuentas de los usuarios en busca de señales específicas acerca de su comportamiento, con el objetivo de identificar a los potenciales usuarios menores de edad.