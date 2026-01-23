Apple Music invirtió fuerte en el Super Bowl y no se equivocó: así vuelve rentable el medio tiempo

El costo del patrocinio, estimado en 50 millones de dólares anuales, de acuerdo a los reportes trimestrales de la NFL, es un espacio para posicionar una de las verticales de negocio más rentables de Apple, sus servicios, entre ellos Apple Music.

De acuerdo con datos de la empresa de Cupertino, su vertical de servicios tuvo un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países y regiones, y desde 2008, los desarrolladores generaron más de 550,000 millones de dólares, y solo en 2024 el ecosistema del App Store facilitó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas de desarrolladores, de los cuales más del 90% fue directamente para los desarrolladores.

Además en 2025, Apple Music alcanzó cifras históricas tanto en audiencia como en nuevos suscriptores, muchos de los cuales gracias a la presencia de la empresa en distintos espacios mediáticos.