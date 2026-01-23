Apple Music invirtió fuerte en el Super Bowl y no se equivocó: así vuelve rentable el medio tiempo

Durante una década, entre 2012 y 2022, el medio tiempo del Super Bowl fue territorio exclusivo de Pepsi, pero desde hace unos años Apple Music encabeza el show y con él han existido hitos de audiencia por lo que sucede en el show, desde la primera presentación con Beyoncé presentándose embarazada.
Así es como Apple Music hizo del Super Bowl su vitrina mundial
El costo del patrocinio, estimado en 50 millones de dólares anuales, de acuerdo a los reportes trimestrales de la NFL, es un espacio para posicionar una de las verticales de negocio más rentables de Apple, sus servicios, entre ellos Apple Music.
De acuerdo con datos de la empresa de Cupertino, su vertical de servicios tuvo un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países y regiones, y desde 2008, los desarrolladores generaron más de 550,000 millones de dólares, y solo en 2024 el ecosistema del App Store facilitó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas de desarrolladores, de los cuales más del 90% fue directamente para los desarrolladores.
Además en 2025, Apple Music alcanzó cifras históricas tanto en audiencia como en nuevos suscriptores, muchos de los cuales gracias a la presencia de la empresa en distintos espacios mediáticos.
El Super Bowl como plataforma tecnológica
La empresa firmó un contrato de cinco años valuado en 250 millones de dólares para tener presencia en el medio tiempo. Y uno de los cambios a nivel narrativo fue que Apple integró tecnología, pues el show dejó de ser un evento aislado de 15 minutos para convertirse en una experiencia extendida dentro de su ecosistema.
Se integró Audio Espacial con Dolby Atmos, diseñado para que el espectáculo se escuche en audífonos como si el usuario estuviera en el estadio, además de una cobertura editorial y sonora 24/7, con entrevistas, playlists curadas y especiales transmitidos en Apple Music Radio durante semanas previas al partido.
Otra integración que tiene la tecnológica es que el sonido y experiencia es nativa en dispositivos, desde iPhone y Apple Watch hasta Apple TV, reforzando la idea de que la música viven dentro del ecosistema Apple.
En enero de 2026, el Super Bowl LX no es solo un partido ni un espectáculo musical. Es el punto más alto de la estrategia de Apple Music como producto global. La espera por el show de Bad Bunny se ha tratado como un estreno cinematográfico, ya que han sacado trailers previos, activaciones en streaming y una comunicación más directa para los usuarios de la marca de Cupertino.