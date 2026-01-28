El gigante del comercio en línea Amazon anunció un recorte de 16,000 puestos de trabajo en todo el mundo, en un mensaje enviado este miércoles a sus empleados.
Ola de despidos en Amazon: 16,000 trabajadores perderán su empleo en el gigante minorista
"Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16,000 puestos de trabajo en Amazon", indicó la compañía sin dar más precisiones.
Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.
En octubre, Amazon había anunciado ya la supresión de 14,000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.
Amazon es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1.5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.
En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial y ese es el mismo motivo detrás de los despidos pues dijo que formaban parte de un esfuerzo “por fortalecer nuestra organización reduciendo capas, aumentando la propiedad y eliminando la burocracia.
Además, Beth Galetti, vicepresidenta senior de experiencia de personal y tecnología de Amazon, no descartó más recortes de empleos en el futuro, pero dijo que la compañía no está tratando de crear “un nuevo ritmo” de despidos generalizados cada pocos meses.
“Ese no es nuestro plan”, escribió Galetti en la entrada del blog. “Pero, como siempre, cada equipo seguirá evaluando la propiedad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y realizará los ajustes necesarios”.
La empresa debe publicar sus resultados anuales de 2025 el 6 de febrero.
El anuncio de Amazon coincide con el recorte de trabajadores que anunció esta semana Pinterest, con el objetivo de reducir el espacio de oficina y priorizar la adopción de la Inteligencia Artificial en los procesos de la compañía.
De acuerdo con el anuncio de la empresa, reasignará recursos a equipos centrados en IA, pues la intención de la firma es priorizar los productos y capacidades basadas en esta tecnología.
Datos correspondientes al año pasado señalan que Pinterest tenía aproximadamente 5,205 empleados.
Con información en AFP