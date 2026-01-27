Ecuador contra Colombia: la lógica de guerra comercial entra en Latinoamérica

Ambos países pierden con este escenario, pero las consecuencias afectarían más a Ecuador que a Colombia.
El tema energético "puede paralizar al país. (...) Colombia puede perder muchos millones de dólares con las exportaciones que no se hagan a Ecuador, pero al final del día, el costo va a ser para esos sectores productivos. En cambio, la electricidad es algo transversal", dijo Alberto Acosta Burneo, analista económico del Grupo Spurrier, a la AFP.
Tarifas al crudo
Ecuador aumentó de tres a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria.
"Hicimos un cambio en el valor de la tarifa" aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que "en vez de tres dólares son 30" por barril.
El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre pasado, de acuerdo con el portal electrónico Primicias.
El jueves pasado, Manzano anunció que su país impondría nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en "reciprocidad" a la decisión de Bogotá de suspender la venta de electricidad.
Sin embargo, este lunes, la ministra precisó que el transporte por ese ducto es un acuerdo entre privados, sin precisar si habrá aumentos o no.