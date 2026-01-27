Ecuador contra Colombia: la lógica de guerra comercial entra en Latinoamérica

El Ministerio colombiano de Comercio respondió el jueves que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida "a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral" de Noboa.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional", añadió.

Sin mencionar directamente los aranceles, el Ministerio de Minas y Energía expidió de su lado una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países, "como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética" de Colombia.

Colombia vende a Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos y le compra grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, de acuerdo con gremios empresariales.

Quito y Bogotá han aceptado reunirse para desescalar la crisis, pero no han anunciado la fecha del encuentro.

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones binacionales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia.