Cómo la IA obligó a Adobe, Google y Wikipedia a cambiar sus reglas

Adobe, Wikipedia y Google son ejemplos de cómo las tecnologías “clásicas” deben reconfigurarse de cara al avance de la IA.
sáb 31 enero 2026 10:00 AM
Quienes construyeron los cimientos del diseño y la información en línea, ahora enfrenta la disyuntiva de integrar la IA como motor central de su experiencia o arriesgarse a quedar relegadas a un segundo plano. (Foto: Kenneth Cheung/Getty Images)

Durante décadas, software y plataformas como Adobe, Wikipedia o Google Search marcaron el ritmo del mundo digital y definieron cómo creábamos, buscábamos y accedíamos al conocimiento. Sin embargo, la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa cuestionó su liderazgo y las obligó a reinventarse.

Estas firmas ahora compiten con sistemas capaces de producir resultados al instante mediante lenguaje natural. Quienes construyeron los cimientos del diseño y la información en línea, ahora enfrenta la disyuntiva de integrar la IA como motor central de su experiencia o arriesgarse a quedar relegadas a un segundo plano.

Adobe: del estudio personal a la cocreación con IA

Adobe representó durante años el estándar incuestionable de software creativo profesional con Photoshop como su principal bandera. Sin embargo, en el mercado surgieron herramientas como Canva, que ofrecieron a los usuarios interfaces simples y colaboración en la nube; a ello se sumaron sistemas generativos que cambiaron las reglas del juego.

La respuesta de Adobe fue pragmática, pues en lugar de competir contra la ola de la IA generativa desde fuera, la convirtió en su aliada e incluso en su nueva arma principal.

Con Adobe Firefly, su modelo de IA integrado en Creative Cloud, la compañía transforma su oferta tradicional en un sistema de cocreación donde el usuario ya no parte de un lienzo en blanco, sino de propuestas generadas por algoritmos. Esta tecnología, capaz de crear imágenes, aplicar efectos o realizar llenado generativo dentro de Photoshop y otras aplicaciones, acelera procesos que antes dependían de horas de práctica técnica, redefiniendo el rol del profesional creativo.

Pero no fue la única reconfiguración, la empresa también lanzó Acrobat Studio con IA, donde los PDFs dejan de ser archivos estáticos y se convierten en espacios interactivos en los que la IA puede resumir, responder preguntas o generar ideas a partir del contenido cargado.

La estrategia funciona. En su reporte del cuatro trimestre de 2025, Adobe informó resultados récord con 23,770 millones de dólares en ingresos y un crecimiento de 11% interanual, así como más de 10,000 millones de dólares en flujos de efectivo operativos, cifras que la empresa atribuye a la creciente adopción de sus herramientas impulsadas por IA.

De enciclopedia colaborativa a piedra angular del entrenamiento de IA

Wikipedia nació como un proyecto colaborativo abierto, con voluntarios de todo el mundo que construyeron una base de conocimiento enorme, gratuita y libre de acceso, consolidándose como uno de los pilares del conocimiento digital accesible.

Hoy, sin embargo, el panorama de consumo y generación de información cambió el terreno de juego para la enciclopedia libre. El desafío no es menor, pues con la proliferación de motores de IA que consumen contenido sin citar o reproducir Wikipedia como base, la plataforma enfrenta la necesidad de defender la calidad y participación humana.

En una entrevista con Expansión Tecnología , Constanza Sciubba, líder de la estrategia contra la desinformación de la Fundación Wikimedia, explicó que Wikipedia está reorganizando su papel frente a la omnipresente inteligencia artificial generativa.

Sciubba señaló que, lejos de competir como generadora de contenido, la enciclopedia se fortalece como una “fuente terciaria” que recopila, ordena y referencia información confiable bajo estrictos principios de neutralidad y transparencia, atributos que considera fundamentales para enfrentar la desinformación en un entorno dominado por algoritmos que generan respuestas instantáneas sin contexto ni trazabilidad.

Destacó también que la trazabilidad pública de cada edición —donde cualquier cambio queda registrado y auditado en tiempo real— y la labor de cientos de miles de voluntarios alrededor del mundo siguen siendo el corazón del proyecto en esta nueva era digital.

Google Search en Modo IA

Pese a su dominación en el mercado como el canal dominante para búsqueda de información, Google Search también tuvo que adaptarse a la IA.

La plataforma introdujo la experiencia generativa de búsqueda y un Modo IA dentro del buscador. Estas funciones generan resúmenes y respuestas contextuales directamente en el panel de resultados , combinando capacidades ligüisticas de modelos con su índice histórico web.

Este enfoque no solo revoluciona la forma en que los usuarios interactúan con la información —pasando de buscar enlaces a recibir respuestas ya sintetizadas— sino que genera una polémica creciente entre sitios de noticias y creadores de contenido, que señalan que estas respuestas generadas con IA están erosionando uno de los pilares económicos del periodismo digital: el tráfico web.

Para algunos, esto representa una amenaza existencial al modelo tradicional de SEO y a la sostenibilidad financiera de sitios de noticias, pues ahora no basta con aparecer en los primeros resultados de búsqueda, pues gran parte de la audiencia obtiene la información directamente en la página de resultados gracias a la IA, sin necesidad de visitar las fuentes originales.

Google ha negado que sus funciones de IA como AI Overviews estén “matando” el tráfico hacia sitios externos en términos agregados. En una entrada en el Blog de la compañía, Liz Reid, vicepresidenta y responsable de Búsqueda de Google, refirió que la compañía no ha observado “caídas significativas en el tráfico global de sitios web”.

“Como empresa de búsquedas, nos preocupamos profundamente, quizás más que cualquier otra, por la salud del ecosistema web. Seguimos enviando miles de millones de clics a sitios web cada día y creemos que el intercambio de valor entre las búsquedas y la web se mantiene sólido”, agregó.

Si algo une a casos tan distintos como Adobe, Wikipedia y Google es que la IA no llegó como una función más, sino como un cambio estructural en la manera en que las personas interactúan con la tecnología.

