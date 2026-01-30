La inteligencia artificial avanza, pero deja atrás a los adultos mayores

En un país que envejece aceleradamente, la pregunta ya no es solo quién adopta la IA, sino quién la explica, la traduce y la acompaña. México cuenta, según estimaciones recientes del Consejo Nacional de Población (Conapo), con alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años o más, cifra que se proyecta duplique para 2050, alcanzando cerca del 23% de la población.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), aunque más de la mitad de los mexicanos dice conocer el concepto de IA, ese conocimiento se desploma con la edad. Apenas el 43% de quienes tiene más de 50 años afirma saber qué es, comparado con cerca del 53% entre los menores de 21 años y hasta 72% para los adultos jóvenes de entre 26 y 40 años.

Alberto Saracho, cofundador y director general de Soy+, una plataforma digital y comunidad enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 50 años en México y Latinoamérica, explica que en la mediana edad y la vejez, surgen necesidades de información muy específicas —salud, finanzas, decisiones legales o familiares— que podrían abordarse con herramientas digitales e inteligencia artificial. El reto es que muchas personas llegan a estas tecnologías sin acompañamiento, justo cuando las decisiones que enfrentan son más complejas.

Aprender por tutorial

Daniel Gómez, quien tiene 65 años, relata a Expansión que nadie le enseñó formalmente a usar IA; aprendió con tutoriales de YouTube y videos que familiares y amigos le comparten en grupos de WhatsApp.

“Al inicio sentí temor de usar la IA porque mis hijos me decían que debía tener cuidado con mis datos, pero no me decía qué sí podía compartir. Ahora la uso con menos temor pero sigo con algunas reservas”, agrega.

