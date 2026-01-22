Wikipedia lucha contra la desinformación, la IA y por sobrevivir

En los primeros años de Wikipedia, la percepción respecto a su uso era similar a la que hoy tiene la Inteligencia Artificial generativa: “es hacer trampa para los trabajos escolares” o “no tiene información confiable”. Sin embargo, luego de 25 años en internet, esta enciclopedia está en una transformación para consolidarse como una de las propuestas más relevantes en la lucha contra la desinformación.

Constanza Sciubba, líder de la estrategia contra la desinformación en la Fundación Wikimedia, es clara respecto al papel que tiene Wikipedia en la era de lA, pues “lejos de presentarse como una fuente primaria o como una plataforma de opinión, la enciclopedia opera como una fuente terciaria que recopila, ordena y referencia información proveniente de medios y estudios fiables, bajo un principio de neutralidad y transparencia”.

De la duda a la confianza

¿En qué se basa la neutralidad y la transparencia? Detrás de ese modelo, explica Sciubba, hay más de 250,000 voluntarios en todo el mundo que revisan datos, construyen listas de fuentes confiables y resuelven controversias mediante consenso en páginas de discusión abiertas.