Wikipedia lucha contra la desinformación, la IA y por sobrevivir

A 25 años de su creación, la plataforma refuerza su modelo humano y colaborativo para combatir la desinformación, adaptarse a la IA generativa y sostenerse financieramente en un internet cada vez más polarizado.
jue 22 enero 2026 05:55 AM
El papel de la enciclopedia virtual es clara: ser una fuente terciaria que recopila, ordena y referencia información proveniente de medios y estudios fiables, bajo un principio de neutralidad y transparencia. (Zmeel Photography/Getty Images)

En los primeros años de Wikipedia, la percepción respecto a su uso era similar a la que hoy tiene la Inteligencia Artificial generativa: “es hacer trampa para los trabajos escolares” o “no tiene información confiable”. Sin embargo, luego de 25 años en internet, esta enciclopedia está en una transformación para consolidarse como una de las propuestas más relevantes en la lucha contra la desinformación.

Constanza Sciubba, líder de la estrategia contra la desinformación en la Fundación Wikimedia, es clara respecto al papel que tiene Wikipedia en la era de lA, pues “lejos de presentarse como una fuente primaria o como una plataforma de opinión, la enciclopedia opera como una fuente terciaria que recopila, ordena y referencia información proveniente de medios y estudios fiables, bajo un principio de neutralidad y transparencia”.

De la duda a la confianza

¿En qué se basa la neutralidad y la transparencia? Detrás de ese modelo, explica Sciubba, hay más de 250,000 voluntarios en todo el mundo que revisan datos, construyen listas de fuentes confiables y resuelven controversias mediante consenso en páginas de discusión abiertas.

“Cada edición, corrección o eliminación queda registrada públicamente, lo que convierte a Wikipedia en uno de los pocos espacios digitales donde la trazabilidad del conocimiento es visible y auditada en tiempo real”, apunta la especialista.

De acuerdo con datos de la Fundación Wikimedia, en promedio, entre enero de 2024 y noviembre de 2025, Wikipedia recibió 200,545,104 visitas mensuales desde México y todos los proyectos de Wikimedia, incluida Wikipedia, fueron editados por 2,357 colaboradores cada mes a lo largo del país.

Precisamente son esos colaboradores y la maduración de su modelo colaborativo lo que explica el crecimiento de la plataforma, pues entre más gente trabaja en los temas, más fiable es la información, sugiere, y agrega que un pilar innegociable es la neutralidad, es decir que los voluntarios deben adherirse a normas estrictas que prohíben la inclusión de opiniones personales o investigaciones originales, asegurando que el contenido sea un reflejo fiel de fuentes externas fiables.

Por otra parte, en medio de un ecosistema digital marcado por la polarización y la desconfianza, Wikipedia ofrece un modelo de transparencia, donde, a diferencia de los sistemas cerrados, cualquier cambio realizado en un artículo puede ser auditado por cualquier persona en cualquier momento.

Esta apertura incluye las "páginas de discusión", donde los editores debaten hasta alcanzar un consenso sobre temas controvertidos y se convierte en un proceso que permite al lector no solo ver el resultado final, sino también el razonamiento y las fuentes que respaldan cada decisión editorial.

El factor humano, la pieza clave en la era de la IA

Frente al auge de los modelos de lenguaje generativo, Sciubba enfatiza que, si bien la IA parece omnipresente, la esencia de la enciclopedia es que el conocimiento es hecho y controlado por humanos y la tecnología es un aliado para proteger la integridad del sitio.

Existen, por ejemplo, bots diseñados para detectar lenguaje de acoso de forma inmediata o para identificar citas provenientes de "ciencia basura". Estas herramientas automatizadas actúan como una primera línea de defensa contra la desinformación técnica.

Sin embargo, el principio base de la organización es mantener siempre a un humano en el ciclo para garantizar que, independientemente de lo que detecte un algoritmo, una persona real sea la responsable última de verificar y validar la información.

Este modelo, no obstante, es uno de los retos más claros en la sobrevivencia de Wikipedia, pues se sostiene gracias a una estructura sin fines de lucro que rechaza la publicidad y el perfilamiento de datos de los usuarios y más bien opta por los donativos.

En el año fiscal 2007-2008, la Fundación Wikimedia recaudó 2.1 millones de dólares estadounidenses de casi 45,000 donantes de todo el mundo. La donación media fue de 48 dólares. Mientras que en el año fiscal 2024-25, la Fundación recaudó más de 184 millones de dólares estadounidenses de más de 18 millones de donaciones con un promedio de 10 dólares cada una.

Además, los voluntarios no reciben compensación económica por su labor. Su motivación, sostiene Sciubba, reside en la agencia y compromiso que tienen para con la plataforma, aún cuando esa labor de vigilancia y edición a veces conlleva riesgos significativos, como acoso en línea.

