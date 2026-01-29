Publicidad

Tecnología

Ni con deepfakes sexuales, X logra superar a Threads en usuarios

El auge de deepfakes sexuales no se tradujo en crecimiento sostenido para X, que quedó por detrás de Threads en usuarios activos móviles.
jue 29 enero 2026 01:00 PM
Ni el escándalo de Grok y las deepfakes ayudó a X: Threads ya supero a ex Twitter en usuarios
Desde hace unas semanas, Grok facilitó la generación de imágenes sexuales sin permiso, un comportamiento que evidencia la facilidad para generar pornografía con IA, debido a sus bajos costos, además de los riesgos que representa por la falta de regulacion que existe en torno a este tema. (Foto: hocus-focus)

La proliferación de imágenes sexuales en X generó controversia y muchas vistas para la plataforma de Elon Musk. Sin embargo, ni siquiera esa herramienta ayudó a que la aplicación creciera en usuarios tanto como lo hizo Threads, la red social de Mark Zuckerberg, la cual ya es más relevante en números.

De acuerdo con un informe de la firma de inteligencia de mercado, Similarweb, Threads reportó 141.5 millones de usuarios activos en iOS y Android, mientras que X registró 125 millones de usuarios en los mismos dispositivos móviles en la primera quincena de enero.

Esta tendencia, señala la compañía, no es algo fortuito, pues desde junio del año pasado se registró que Threads estaba acortando la distancia con X respecto a los usuarios desde dispositivos móviles, en los que tuvo un crecimiento interanual del 127.8%.

No obstante, eso sí, es importante destacar que el dominio no es absoluto por parte de Threads, ya que la presencia en formato web aún favorece a X, que tiene una audiencia de 150 millones de visitas diarias, según datos de Similarweb, mientras que Threads tiene alrededor de 8.5 millones de visitas diarias en Threads.com y Threads.net en conjunto.

El escándalo de las deepfakes no afecta números, pero sí reputación

Si bien se podría pensar que el caso de los usuarios usando Grok para generar imágenes de desnudos no consensuados le afectó a X, la realidad es que la preferencia por Threads tiene otras razones.

Similarweb apunta que el uso de la plataforma de Zuckerberg responde a factores como las promociones cruzadas con Facebook e Instagram, su enfoque en los creadores de contenido y el veloz lanzamiento de nuevas funciones para enganchar a los usuarios.

Sin embargo, el comportamiento de las deepfakes sí tuvo efectos en la competencia, pues durante el periodo en que se publicaron las imágenes, la startup Bluesky tuvo un aumento en las instalaciones de la app, mientras que otras opciones, como Mastodon, se quedaron estancadas en menos de un millón de usuarios activos mensuales.

Además, generó un impacto en la reputación de la plataforma. El chatbot IA de Elon Musk creó y compartió públicamente al menos 1.8 millones de imágenes sexualizadas de mujeres, según estimaciones realizadas por el diario The New York Times y el Centro para la Lucha contra el Odio Digital.

En tan solo nueve días, Grok publicó más de 4.4 millones de imágenes, y de acuerdo con análisis del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, alrededor del 65%, o poco más de tres millones, contenía imágenes sexualizadas de hombres, mujeres o niños.

“Esto constituye un abuso a gran escala contra mujeres y niñas”, dijo Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital al Times. “Han existido herramientas de desnudez, pero nunca han tenido la distribución, la facilidad de uso ni la integración en una gran plataforma que Elon Musk logró con Grok”.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 95% de las imágenes o videos manipulados mediante IA para simular contenido sexual no consentido representa a mujeres, “lo que refleja cómo la tecnología profundiza formas específicas de violencia de género y cómo el rápido auge de la IA tiene importantes consecuencias para la violencia contra las mujeres y las niñas”.

El 8 de enero se limitó la creación de imágenes con IA sólo para los usuarios premium y se registró una caída significativa en este tipo de contenido, para posteriormente prohibir por completo esta función.

No obstante, organismos reguladores de todo el mundo comenzaron investigaciones contra la plataforma y una de las de mayor peso es la de la Unión Europea, que este lunes anunció un caso específico contra X por no detener la difusión de las imágenes.

Según las autoridades europeas, X es blanco de una investigación por una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales, debido a que no abordó adecuadamente los riesgos sistémicos de integrar el chatbot de IA Grok en su servicio.

“Las falsificaciones sexuales no consentidas de mujeres y niños constituyen una forma violenta e inaceptable de degradación. Determinaremos si X ha cumplido con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de Servicios Digitales o si ha tratado los derechos de los ciudadanos europeos, incluidos los de las mujeres y los niños, como daños colaterales de su servicio”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales.

