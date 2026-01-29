Ni el escándalo de Grok y las deepfakes ayudó a X: Threads ya supero a ex Twitter en usuarios

La proliferación de imágenes sexuales en X generó controversia y muchas vistas para la plataforma de Elon Musk. Sin embargo, ni siquiera esa herramienta ayudó a que la aplicación creciera en usuarios tanto como lo hizo Threads, la red social de Mark Zuckerberg, la cual ya es más relevante en números.

De acuerdo con un informe de la firma de inteligencia de mercado, Similarweb, Threads reportó 141.5 millones de usuarios activos en iOS y Android, mientras que X registró 125 millones de usuarios en los mismos dispositivos móviles en la primera quincena de enero.

Esta tendencia, señala la compañía, no es algo fortuito, pues desde junio del año pasado se registró que Threads estaba acortando la distancia con X respecto a los usuarios desde dispositivos móviles, en los que tuvo un crecimiento interanual del 127.8%.