Google reporta 113,800 mdd y la IA ya es su segundo mayor negocio

Sundar Pichai, CEO de la matriz Alphabet, declaró que Gemini, su herramienta de IA competidora de ChatGPT, ua tiene 750 millones de usuarios activos mensuales, además de que lograron reducir los costos unitarios de Gemini en un 78% mediante optimizaciones de modelos y mejoras de eficiencia.

El mes pasado, Google se convirtió en el cuarto miembro del club de los 4 billones de dólares, uniéndose a Nvidia , Microsoft y Apple como las otras empresas que han alcanzado este hito.

En noviembre, la compañía lanzó sus modelos Gemini 3 con muy buenos comentarios, además, presentó la séptima generación de sus unidades de procesamiento tensor, llamadas Ironwood. Waymo, la unidad de vehículos autónomos, también comenzó a abrir sus rutas de robotaxi a autopistas en tres ciudades de Estados Unidos.

La empresa también tiene un fuerte enfoque por seguir mejorando su IA. Amin Vahdat, jefe de infraestructura de inteligencia artificial de Google, dijo a los empleados que la compañía tiene que duplicar su capacidad de servicio cada seis meses para satisfacer la demanda de servicios de inteligencia artificial, informó CNBC en noviembre.

“La competencia en la infraestructura de IA es la parte más crítica y también la más costosa de la carrera de la IA”, afirmó Vahdat. En diciembre, Alphabet acordó adquirir la empresa de centros de datos Intersect por 4.750 millones de dólares en efectivo y la asunción de deuda.

Para este año, la prioridad parece ser la colaboración con más clientes de gran tamaño. A inicios de año, Alphabet realizó un importante anuncio con Apple para integrar las funciones de Gemini en el asistente del iPhone, Siri.

Asimismo, la compañía lanzó una función de IA llamada “Inteligencia Personal”, que conecta información de aplicaciones como Gmail y Google Fotos para ofrecer a los usuarios respuestas personalizadas en el chatbot Gemini.