Sebastián Valverde es el nuevo director de Google México: ¿Quién es y cuál es su trayectoria?

¿Quién es Sebastián Valverde y cuál es su trayectoria?

La visión estratégica de Sebastián Valverde se sustenta en una carrera que abarca roles clave en Estados Unidos y el liderazgo de mercados esenciales en Hispanoamérica, lo que le permite ofrecer una perspectiva 360° del negocio. Bajo su gestión previa, como líder de la oficina de Google Miami, se transformó en un referente de colaboración y comunidad que ahora llega para fortalecer al equipo mexicano.

Valverde comenzará liderando la operación de forma remota desde Miami a partir del 26 de enero, para integrarse próximamente de manera presencial en las oficinas de Ciudad de México.

Egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Argentina, Sebastian Valverde es un ejecutivo referente en la industria tecnológica y de medios digitales en América Latina, con más de dos décadas de experiencia liderando equipos comerciales y de desarrollo de negocio en telecomunicaciones, medios y tecnología.

A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones clave en empresas como MetroRED, Telmex Argentina y Grupo Clarín, donde impulsó la comercialización de soluciones de conectividad y publicidad digital para grandes clientes y agencias.

Desde 2010 desarrolla su carrera en Google, primero como director comercial en Argentina y luego como responsable regional del desarrollo de negocio con agencias en Hispanoamérica, hasta convertirse en Managing Director de Google Spanish Latam y director general de la oficina de Miami, desde donde lidera la estrategia de productos y soluciones publicitarias, así como la transformación digital de agencias de medios y creativas en mercados como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica y el Caribe.

Ingeniero de formación y coach ontológico certificado, combina una sólida base técnica con una marcada orientación al liderazgo, la innovación y la construcción de ecosistemas digitales que impulsan el crecimiento económico y la adopción tecnológica en la región.