Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Sebastián Valverde es el nuevo director de Google México

Su operación empezará de forma remota desde Miami a partir del 26 de enero, para integrarse próximamente de manera presencial en las oficinas de Ciudad de México.
jue 15 enero 2026 11:48 AM
Sebastián Valverde es el nuevo director de Google México: ¿Quién es y cuál es su trayectoria?
El ejecutivo empezará su rol de manera remota a partir del 26 de enero. (Cortesía: Google México )

La operación de Google México estuvo unas semanas sin un director tras la salida de Julian Coulter, pero ahora inicia un nuevo capítulo con Sebastián Valverde como su nuevo Director General.

Valverde, quien cuenta con una trayectoria de 20 años en la industria, de los cuales 15 años han sido dentro de la compañía, asume este reto con el objetivo de acelerar la próxima etapa de crecimiento de la firma, fortalecer la colaboración con clientes, socios e instituciones y consolidar la cultura interna en un momento de expansión acelerada en el país.

Publicidad

"México es un polo de talento y creatividad sin límites. Mi objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, construyendo sobre la base sólida que ya tenemos y acelerando la innovación para que nuestras soluciones y tecnología lleguen cada vez a más personas en el país y que tenga un impacto positivo y transformador en la sociedad", afirmó Valverde.

En los años recientes, la dirección de la tecnológica en México ha estado marcada por perfiles con fuerte énfasis en transformación digital y desarrollo de mercado. María Teresa Arnal, quien asumió el cargo en 2017, fue una figura clave en la consolidación de Google como socio estratégico de empresas, gobiernos y organizaciones civiles en el país. Su gestión coincidió con una etapa de expansión del ecosistema digital, programas de capacitación en habilidades tecnológicas y una mayor presencia institucional de la compañía.

Arnal también destacó por su papel simbólico, pues fue la primera mujer en encabezar la operación mexicana, en un sector históricamente dominado por hombres.

Publicidad

Tras su salida en 2020, la dirección pasó a Julian Coulter, quien lideró Google México durante un periodo particularmente complejo, atravesado por la pandemia y por una aceleración sin precedentes del uso de herramientas digitales, nube y publicidad en línea. Su gestión se caracterizó por un enfoque más regional y por el fortalecimiento de la relación con grandes anunciantes y socios estratégicos. A finales de 2025, Coulter dejó el cargo para asumir responsabilidades globales dentro de la empresa, dando paso a una etapa de transición encabezada de manera interina por Juan Vallejo, mientras la compañía definía a su próximo director general.

Publicidad

¿Quién es Sebastián Valverde y cuál es su trayectoria?

La visión estratégica de Sebastián Valverde se sustenta en una carrera que abarca roles clave en Estados Unidos y el liderazgo de mercados esenciales en Hispanoamérica, lo que le permite ofrecer una perspectiva 360° del negocio. Bajo su gestión previa, como líder de la oficina de Google Miami, se transformó en un referente de colaboración y comunidad que ahora llega para fortalecer al equipo mexicano.

Valverde comenzará liderando la operación de forma remota desde Miami a partir del 26 de enero, para integrarse próximamente de manera presencial en las oficinas de Ciudad de México.

Egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Argentina, Sebastian Valverde es un ejecutivo referente en la industria tecnológica y de medios digitales en América Latina, con más de dos décadas de experiencia liderando equipos comerciales y de desarrollo de negocio en telecomunicaciones, medios y tecnología.

A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones clave en empresas como MetroRED, Telmex Argentina y Grupo Clarín, donde impulsó la comercialización de soluciones de conectividad y publicidad digital para grandes clientes y agencias.

Desde 2010 desarrolla su carrera en Google, primero como director comercial en Argentina y luego como responsable regional del desarrollo de negocio con agencias en Hispanoamérica, hasta convertirse en Managing Director de Google Spanish Latam y director general de la oficina de Miami, desde donde lidera la estrategia de productos y soluciones publicitarias, así como la transformación digital de agencias de medios y creativas en mercados como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica y el Caribe.

Ingeniero de formación y coach ontológico certificado, combina una sólida base técnica con una marcada orientación al liderazgo, la innovación y la construcción de ecosistemas digitales que impulsan el crecimiento económico y la adopción tecnológica en la región.

Tags

Google Junta directiva CEO

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad