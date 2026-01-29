El "libro de la vida" ya tiene traductor: se llama AlphaGenome y lo controla Google

"Tenemos el texto" —la sucesión de 3,000 millones de pares de nucleótidos A, T, C y G que componen el ADN—, pero "comprender la gramática y la manera en que ésta gobierna la vida constituye la próxima gran frontera de la investigación", subrayó ante la prensa.

Solo 2% de las secuencias de ADN "codifican" directamente proteínas, indispensables para el funcionamiento de los organismos vivos.

El 98% restante desempeña un papel de "director de orquesta": coordina, protege y regula la expresión de la información genética en cada una de nuestras células.

Estas secuencias, llamadas "no codificantes", contienen numerosas variantes asociadas a enfermedades.

Es justamente ésto lo que AlphaGenome estudia, complementando otros modelos desarrollados por el laboratorio de IA de Google: AlphaMissense (análisis de las secuencias codificantes del ADN), AlphaProteo (diseño de proteínas) y AlphaFold (predicción de la estructura de proteínas, que obtuvo el premio Nobel de Química en 2024).