PlayStation 5 cae en ventas, pero no le asusta la crisis de las RAM

De acuerdo con los datos de Sony, la vertical de videojuegos redujo sus ingresos en un 4% respecto al año anterior, debido a la menor venta de consolas, pero se mantuvo como la principal fuente de ingresos para toda la compañía, en parte gracias a una mejora del 19% en los ingresos por software y suscripciones a la PS Plus.

PlayStation vendió alrededor de 97.2 millones de juegos de PlayStation 4 y 5 durante el trimestre, es decir, 1.3 millones más que en 2024. De ese total, el 76% de las ventas fue en formato digital.

PlayStation lucha contra la crisis de las RAM

Como una gran cantidad de dispositivos electrónicos, la consola de Sony depende de los chips de memoria de acceso dinámico (DRAM, en inglés), las cuales se encuentran en un periodo de escasez a medida que aumenta la demanda de Inteligencia Artificial y operadores de centros de datos.

En este sentido, la empresa dijo que espera un panorama complejo el próximo año, debido a la alza de costos de los componentes. Según un análisis de la firma de investigación de mercado, TrendForce , la expectativa es que los precios de chips DRAM aumenten entre un 90 y 95% en el trimestre en curso.

A pesar de ello, en su conferencia de presentación de resultados, Sony detalló que tiene suficientes componentes para la producción de consolas durante el año natural 2026, además de que está trabajando para “negociar con varios proveedores para asegurar suficientes suministros y cumplir las demandas de nuestros consumidores”.

Asimismo, un ejecutivo de la empresa, durante la conferencia con inversionistas, dijo que también pretenden mitigar el impacto de los mayores costos de la memoria a partir de la monetización de su base instalada y expandiendo más los ingresos por software y servicios de red.