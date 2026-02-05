Publicidad

Tecnología

PlayStation 5 cae en ventas, pero no le asusta la crisis de las RAM

Aunque el ritmo de ventas de la consola cayó en el último trimestre de 2025, la empresa tiene un plan para evitar el aumento de precios de componentes.
jue 05 febrero 2026 09:00 AM
PlayStation 5 cae en ventas
PlayStation 5 llegó a un total de 92.2 millones de unidades vendidas, una cifra similar a la que llevaba PlayStation 4 en el mismo periodo de vida (cinco años), es decir, 94.2 millones. (Twitter: PlayStation)

Luego de cinco años en el mercado, es normal que un dispositivo tecnológico baje el ritmo de ventas. Así lo demuestra PlayStation 5, una consola que vendió 8 millones de unidades en el último trimestre de 2025; sin embargo, esta división es el principal impulsor de ingresos de Sony, aun cuando ha tenido los impactos de la crisis de memoria RAM a nivel mundial.

La cifra de ventas de este periodo representa 1.5 millones de unidades menos que el mismo lapso del 2024. A pesar de ello, se trata de un comportamiento normal, debido al tiempo que la consola lleva en el mercado y el lanzamiento de nuevos competidores, como Nintendo Switch 2, que se lanzó a mediados de 2025.

Con estas cifras, PlayStation 5 llegó a un total de 92.2 millones de unidades vendidas, una cifra similar a la que llevaba PlayStation 4 en el mismo periodo de vida, es decir, 94.2 millones, aunque con la consideración de que la consola previa tenía un precio de 300 dólares, mientras que la actual ya alcanzó los 550 dólares.

De acuerdo con los datos de Sony, la vertical de videojuegos redujo sus ingresos en un 4% respecto al año anterior, debido a la menor venta de consolas, pero se mantuvo como la principal fuente de ingresos para toda la compañía, en parte gracias a una mejora del 19% en los ingresos por software y suscripciones a la PS Plus.

PlayStation vendió alrededor de 97.2 millones de juegos de PlayStation 4 y 5 durante el trimestre, es decir, 1.3 millones más que en 2024. De ese total, el 76% de las ventas fue en formato digital.

PlayStation lucha contra la crisis de las RAM

Como una gran cantidad de dispositivos electrónicos, la consola de Sony depende de los chips de memoria de acceso dinámico (DRAM, en inglés), las cuales se encuentran en un periodo de escasez a medida que aumenta la demanda de Inteligencia Artificial y operadores de centros de datos.

En este sentido, la empresa dijo que espera un panorama complejo el próximo año, debido a la alza de costos de los componentes. Según un análisis de la firma de investigación de mercado, TrendForce , la expectativa es que los precios de chips DRAM aumenten entre un 90 y 95% en el trimestre en curso.

A pesar de ello, en su conferencia de presentación de resultados, Sony detalló que tiene suficientes componentes para la producción de consolas durante el año natural 2026, además de que está trabajando para “negociar con varios proveedores para asegurar suficientes suministros y cumplir las demandas de nuestros consumidores”.

Asimismo, un ejecutivo de la empresa, durante la conferencia con inversionistas, dijo que también pretenden mitigar el impacto de los mayores costos de la memoria a partir de la monetización de su base instalada y expandiendo más los ingresos por software y servicios de red.

