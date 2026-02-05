PlayStation 5 cae en ventas, pero no le asusta la crisis de las RAM

Luego de cinco años en el mercado, es normal que un dispositivo tecnológico baje el ritmo de ventas. Así lo demuestra PlayStation 5, una consola que vendió 8 millones de unidades en el último trimestre de 2025; sin embargo, esta división es el principal impulsor de ingresos de Sony, aun cuando ha tenido los impactos de la crisis de memoria RAM a nivel mundial.
La cifra de ventas de este periodo representa 1.5 millones de unidades menos que el mismo lapso del 2024. A pesar de ello, se trata de un comportamiento normal, debido al tiempo que la consola lleva en el mercado y el lanzamiento de nuevos competidores, como Nintendo Switch 2, que se lanzó a mediados de 2025.
Con estas cifras, PlayStation 5 llegó a un total de 92.2 millones de unidades vendidas, una cifra similar a la que llevaba PlayStation 4 en el mismo periodo de vida, es decir, 94.2 millones, aunque con la consideración de que la consola previa tenía un precio de 300 dólares, mientras que la actual ya alcanzó los 550 dólares.