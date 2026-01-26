Walmart lleva el reclutamiento tech a Fortnite

A través de esta experiencia, desarrolladores y programadores pueden demostrar sus habilidades en lenguajes como Java, iOS y Android mientras superan retos dentro del juego. Más que un filtro tradicional de currículum, el modelo evalúa competencias técnicas transferibles al mundo laboral, como resolución de problemas, toma de decisiones bajo presión, colaboración y por supuesto conocimiento de lenguaje.

La iniciativa de Walmart se inserta en un contexto con claras tensiones laborales en tecnología. Según estimaciones de la consultora Michael Page, el 48% de los puestos en el área de TI en Latinoamérica no pueden cubrirse por falta de talento disponible, una señal de desbalance entre demanda y oferta de personal cualificado.

De forma complementaria, la firma de análisis IDC indica que Latinoamérica enfrenta un déficit de programadores del 38%, una brecha que impacta a empresas de todos los sectores y tamaños, incluido Walmart.

Alarcón explicó que la compañía enfrenta un proceso de redefinición de su operación, pues decidió migrar su TI Hub desde la India hacia México, con el objetivo de consolidar al país como un centro tecnológico de su operación global. Sin embargo, el modelo tradicional de reclutamiento para cubrir las nuevas vacantes que este movimiento requiere no daba los resultados esperados.

