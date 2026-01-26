¿Dónde hay talento tech? Para Walmart de México y Centroamérica la respuesta son los videojuegos. La compañía anunció el lanzamiento de un mapa de reclutamiento dentro de Fortnite, una iniciativa pionera en Latinoamérica con la que, de acuerdo con Juan Carlos Alarcón, chief people officer de Walmart para la región, quiere transformar la manera en la que la empresa identifica y atrae personal a su equipo.
Walmart lleva el reclutamiento tech a Fortnite
A través de esta experiencia, desarrolladores y programadores pueden demostrar sus habilidades en lenguajes como Java, iOS y Android mientras superan retos dentro del juego. Más que un filtro tradicional de currículum, el modelo evalúa competencias técnicas transferibles al mundo laboral, como resolución de problemas, toma de decisiones bajo presión, colaboración y por supuesto conocimiento de lenguaje.
La iniciativa de Walmart se inserta en un contexto con claras tensiones laborales en tecnología. Según estimaciones de la consultora Michael Page, el 48% de los puestos en el área de TI en Latinoamérica no pueden cubrirse por falta de talento disponible, una señal de desbalance entre demanda y oferta de personal cualificado.
De forma complementaria, la firma de análisis IDC indica que Latinoamérica enfrenta un déficit de programadores del 38%, una brecha que impacta a empresas de todos los sectores y tamaños, incluido Walmart.
Alarcón explicó que la compañía enfrenta un proceso de redefinición de su operación, pues decidió migrar su TI Hub desde la India hacia México, con el objetivo de consolidar al país como un centro tecnológico de su operación global. Sin embargo, el modelo tradicional de reclutamiento para cubrir las nuevas vacantes que este movimiento requiere no daba los resultados esperados.
“Empezamos reclutando de forma tradicional y nos dimos cuenta de que no estaba funcionando como queríamos. Alcanzamos a mucha gente, pero no necesariamente quienes tenían las competencias que buscábamos”, relató Alarcón.
En este escenario surgió la necesidad de explorar canales no convencionales, más “cercanos al talento digital nativo”.
Cómo funciona el mapa dentro de Fortnite
Los jugadores mayores de edad acceden al mapa mediante un código universal dentro de Fortnite. Para ello necesitan tener un usuario en la plataforma.
Una vez dentro, el participante elige el lenguaje del programa con el que desea jugar (Java, iOS o Android) o puede aventurarse a probar por los tres. Una vez dentro, avanzará por cinco mundos, cada uno con retos que simulan escenarios de lógica, resolución de problemas y toma de decisiones.
“Lo interesante es ver cómo cada persona enfrenta un mismo reto de forma distinta. Eso nos habla de su manera de pensar, de actuar bajo presión y de colaborar, habilidades clave en nuestros equipos de tecnología”, refirió Alarcón.
Al finalizar el recorrido, el jugador recibe un código que puede compartir mediante el canal oficial de Discord de la empresa o a través de un código QR que lo dirige directo al portal de vacantes. En ese punto puede decidir si postularse y compartir sus datos, los cuales, de acuerdo con Alarcón, quedarán protegidos bajo los sistemas de seguridad de Walmart México y Centroamérica.
Uno de los ejes de la estrategia es alejarse de un modelo centrado exclusivamente en credenciales formales. Según Alarcón, la empresa ha evolucionado hacia un enfoque basado en competencias.
“El mejor talento viene en diferentes formas. Algunos con maestría, otros con experiencia, otros sin estudios formales pero con habilidades sólidas. Si la posición no exige un requisito técnico específico, estamos abiertos a distintas trayectorias”, afirmó.
La apuesta de la empresa también dialoga con el crecimiento del sector, pues según datos de Statista, México se consolidó como uno de los mercados más relevantes de gaming en la región en 2024, lo que refuerza la lógica de buscar talento en espacios donde ya conviven de forma natural.
“Queremos acercarnos a las personas a través de lo que les gusta hacer. Dense la oportunidad de jugar, de disfrutar la experiencia. Con suerte, además, pueden encontrar un trabajo que les apasione”, invitó Alarcón.
El uso de plataformas digitales y videojuegos como espacios de contacto no ha estado exento de riesgos. En los últimos años, autoridades han advertido que entornos de gaming y redes sociales también han sido utilizados por grupos delictivos para intentar captar jóvenes, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad en estos canales.
En este contexto, Alarcón aseguró que su iniciativa fue desarrollada en coordinación con Fortnite y bajo un esquema que limita la recolección de datos en la fase inicial. Para ingresar al mapa solo se utiliza el usuario de la plataforma, información que gestiona Fortnite, y es hasta que la persona decide postularse formalmente cuando comparte sus datos directamente con la compañía, bajo sus propios sistemas de seguridad.
Las oportunidades vinculadas a esta iniciativa abarcan un espectro amplio dentro del área tecnológica. De acuerdo con Alarcón, existen vacantes desde niveles de entrada para talento en formación, hasta posiciones senior y especializadas, particularmente en desarrollo de software, entornos móviles como iOS y Android, y perfiles asociados a arquitectura tecnológica, datos y soluciones digitales para retail y e.commerce.