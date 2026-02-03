Nintendo Switch ya es el dispositivo más exitoso en la historia de Nintendo

En octubre de 2016, cuando se mostró por primera vez la Nintendo Switch, la comunidad de los videojuegos pensó que ese sería el último clavo para la empresa japonesa, pero luego de casi nueve años, la consola híbrida demostró todo lo contrario, hasta el punto de convertirse en la consola más vendida en la historia de la compañía.

Las sospechas de su fracaso no eran malas intenciones. Estaban precedidas por el mal rendimiento de Wii U, una consola que vendió 13.5 millones de unidades a nivel mundial y que provocó una crisis interna de la empresa, debido a la necesidad de lanzar un producto relevante para la comunidad.

Así fue como se lanzó la Nintendo Switch alcanzó las 155.37 millones de unidades vendidas, superando el récord que estableció la Nintendo DS con 154.02 millones de consolas, de acuerdo con el reporte trimestral correspondiente a octubre y diciembre del 2025. Aunque, eso sí, el puesto de la consola más vendida de todos los tiempos lo tiene PlayStation 2, con poco más de 160 millones de dispositivos..