Tecnología

Nintendo Switch ya es el dispositivo más exitoso en la historia de Nintendo

La primera generación de la consola híbrida alcanzó las 155.37 millones de unidades, superando a Nintendo DS ubicándose como la segunda consola más vendida de todos los tiempos.
mar 03 febrero 2026 11:00 AM
Nintendo Switch, la consola más exitosa de la historia de Nintendo
Desde el lanzamiento de Switch, Nintendo triplicó su valoración y expandió su marca a otros medios audiovisuales más allá de los videojuegos, como el cine y los parques de diversiones. (Foto: Nintendo)

En octubre de 2016, cuando se mostró por primera vez la Nintendo Switch, la comunidad de los videojuegos pensó que ese sería el último clavo para la empresa japonesa, pero luego de casi nueve años, la consola híbrida demostró todo lo contrario, hasta el punto de convertirse en la consola más vendida en la historia de la compañía.

Las sospechas de su fracaso no eran malas intenciones. Estaban precedidas por el mal rendimiento de Wii U, una consola que vendió 13.5 millones de unidades a nivel mundial y que provocó una crisis interna de la empresa, debido a la necesidad de lanzar un producto relevante para la comunidad.

Así fue como se lanzó la Nintendo Switch alcanzó las 155.37 millones de unidades vendidas, superando el récord que estableció la Nintendo DS con 154.02 millones de consolas, de acuerdo con el reporte trimestral correspondiente a octubre y diciembre del 2025. Aunque, eso sí, el puesto de la consola más vendida de todos los tiempos lo tiene PlayStation 2, con poco más de 160 millones de dispositivos..

“Una de las lecciones más grandes de generaciones anteriores de plataformas de Nintendo fue la importancia de tener una consola diferenciada y única”, afirmó a Expansión en junio pasado Doug Bowser, entonces presidente de Nintendo América.

Por su parte, Piers Harding-Rolls, jefe de investigación de juegos en Ampere Analysis, escribió que ese factor que hizo tan relevante a Switch fue la fusión “innovadora” entre una consola portátil y una de televisión.

“Nintendo tomó la decisión de combinar su histórica estrategia de producto dual en una sola línea. Esto tuvo el impacto de unir sus audiencias de consolas portátiles y de TV, sentando así las bases para un nuevo nivel de éxito a partir de un solo producto”, comentó el analista.

Desde el lanzamiento de Switch, Nintendo triplicó su valoración y expandió su marca a otros medios audiovisuales más allá de los videojuegos, como el cine y los parques de diversiones. Sin embargo, ahí no se queda el plan de la compañía, pues pretende aprovechar el impulso de esta consola para la nueva versión, la Switch 2.

Esta nueva generación se lanzó en junio del año pasado y hasta el momento ha vendido más de 17 millones de unidades, una cifra que la ubica como la consola con el mejor ritmo de ventas en toda la historia de la empresa.

Antes de su salida al mercado, firmas como Omnia preveían que durante su primer año a la venta, Nintendo Switch 2 vendería alrededor de 14.7 millones de unidades, sin embargo, esa cifra se superó en menos de seis meses y la compañía espera ubicar 19 millones de consolas al finalizar el año fiscal en marzo.

“La conexión que construimos con los consumidores a través de Nintendo Switch ha contribuido al exitoso lanzamiento de Switch 2”, afirmó la empresa en sus resultados. “La base instalada de Switch, que es la mayor que hemos tenido nunca, y el hecho de que muchos consumidores sigan jugando en la plataforma, proporcionan una sólida base comercial que ha respaldado el lanzamiento de Switch 2”.

No obstante, el 2026 será un año crucial para el crecimiento a largo plazo de esta nueva generación, pues si bien la base de Switch 1 se puede trasladar a Switch 2, existen dudas por los aumentos de precios generalizados en los chips de memoria, lo que afectaría los costos de la consola.

