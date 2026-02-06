Es el cuarto día consecutivo de caídas en el sector tecnológico, lo que marca un nuevo ciclo de inversión marcado por la Inteligencia Artificial (IA), pues el precio que tiene la infraestructura de esta herramienta exige cada vez más inyección de capital.
Alphabet reportó en el cuarto trimestre de 2025 un aumento de 18% en ingresos totales y un avance de 29.8% en utilidad neta, con una aceleración notable en Google Cloud, que creció 47.8% y superó las expectativas del mercado. Search y otros servicios también mantuvieron dinamismo, apoyados por la integración de Gemini y nuevas funciones de IA. Sin embargo, la empresa espera invertir para 2026 entre 175,000 y 185,000 millones de dólares, prácticamente el doble de lo ejercido en 2025 y los inversionistas respondieron con una baja en las acciones del 7%.