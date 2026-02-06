Publicidad

Tecnología

El sector tecnológico es castigado por Wall Street

Las empresas reportaron sus ingresos en las últimas semanas, aunque han sido positivos, la fiebre por la IA se reduce entre los inversionistas.
vie 06 febrero 2026 01:30 PM
sector tech castigado wall street
La inyección de capital en IA pone nerviosos a los inversionistas, Microsoft y Amazon pierden más del 10% en sus acciones. (BRENDAN MCDERMID/REUTERS)

Es el cuarto día consecutivo de caídas en el sector tecnológico, lo que marca un nuevo ciclo de inversión marcado por la Inteligencia Artificial (IA), pues el precio que tiene la infraestructura de esta herramienta exige cada vez más inyección de capital.

Alphabet reportó en el cuarto trimestre de 2025 un aumento de 18% en ingresos totales y un avance de 29.8% en utilidad neta, con una aceleración notable en Google Cloud, que creció 47.8% y superó las expectativas del mercado. Search y otros servicios también mantuvieron dinamismo, apoyados por la integración de Gemini y nuevas funciones de IA. Sin embargo, la empresa espera invertir para 2026 entre 175,000 y 185,000 millones de dólares, prácticamente el doble de lo ejercido en 2025 y los inversionistas respondieron con una baja en las acciones del 7%.

Amazon tuvo una respuesta similar, pues tras el reporte trimestral que presentó sus acciones tuvieron una baja del 10%, ya que también señaló que la inversión en infraestructura también será mayor este año.

AWS, la división de nube de la empresa, registró ingresos por 35,000 millones de dólares lo que significó un crecimiento del 24%, pero el ajuste al gasto previsto que estaba estimado en 146,000 millones de dólares generó incertidumbre entre Wall Street.

“Con una demanda tan fuerte de nuestras ofertas existentes y oportunidades como IA, chips, robótica y satélites de órbita terrestre baja, esperamos invertir alrededor de 200,000 millones de dólares en gastos de capital en Amazon en 2026 y anticipamos un sólido retorno a largo plazo del capital invertido”, dijo el CEO Andy Jassy, en el comunicado.

Meta presenta una historia similar. Sus ingresos crecieron 23.8% interanual, impulsados por la optimización de modelos de publicidad y recomendaciones con IA, y su utilidad neta avanzó 9.3%. Aun así, la compañía anunció una expectativa de inversión para 2026 de entre 115,000 y 135,000 millones de dólares, un salto de hasta 86.9% respecto al año previo.

Microsoft, por su parte, tendrá un incremento en inversiones del 66%, y como a Amazon los inversionistas respondieron tras el anuncio con una baja del 10% en sus acciones.

De las grandes empresas, Apple fue la única que tuvo una respuesta positiva por parte del mercado, pero fue la que menos enfocó su anuncio en la inversión de nueva infraestructura en IA.

Mientras que Tesla reportó una caída de 3.1% en ingresos y un desplome de 60.5% en utilidad neta, afectada por menores entregas, presión de aranceles y una demanda más frágil en Estados Unidos. Aunque su negocio de generación y almacenamiento de energía creció 25.4%, el conjunto refuerza la idea de que no todas las 7 Magníficas avanzan al mismo ritmo.

¿Por qué, entonces, el mercado castiga en bloque?

Durante 2023 y 2024, la historia dominante era la de una tecnología que dispararía productividad y márgenes, pero en 2026 se comprueba que la IA exige inversiones colosales en centros de datos, GPUs, energía y talento.

De acuerdo con Valmex casa de bolsa, aunque no se habla de una contracción, sí hay ciclos de decisión más largos y de mayor escrutinio presupuestal por parte de las empresas usuarias, lo que impacta especialmente a compañías con fuerte exposición a suscripciones y servicios en la nube.

