Meta presenta una historia similar. Sus ingresos crecieron 23.8% interanual, impulsados por la optimización de modelos de publicidad y recomendaciones con IA, y su utilidad neta avanzó 9.3%. Aun así, la compañía anunció una expectativa de inversión para 2026 de entre 115,000 y 135,000 millones de dólares, un salto de hasta 86.9% respecto al año previo.

Microsoft, por su parte, tendrá un incremento en inversiones del 66%, y como a Amazon los inversionistas respondieron tras el anuncio con una baja del 10% en sus acciones.

De las grandes empresas, Apple fue la única que tuvo una respuesta positiva por parte del mercado, pero fue la que menos enfocó su anuncio en la inversión de nueva infraestructura en IA.

Mientras que Tesla reportó una caída de 3.1% en ingresos y un desplome de 60.5% en utilidad neta, afectada por menores entregas, presión de aranceles y una demanda más frágil en Estados Unidos. Aunque su negocio de generación y almacenamiento de energía creció 25.4%, el conjunto refuerza la idea de que no todas las 7 Magníficas avanzan al mismo ritmo.

