Facebook e Instagram dejarán de ser gratis: el plan de Meta para implementar suscripciones en sus redes

Durante años el modelo de suscripción dentro de las redes sociales no existió, pues los datos de navegación de los usuarios, así como el negocio de publicidad fue el sustento de empresas como Facebook o Instagram, sin embargo, las experiencias sin anuncios y con más funciones empezaron a aparecer con firmas como X, que decidió hace un par de años cobrar por una suscripción premium.
Meta rompe el modelo gratuito: Facebook e Instagram se preparan para cobrar
Meta cerró 2025 con un balance sólido, ingresos de 20,970 millones de dólares y un crecimiento del 22%, de acuerdo a su más reciente reporte trimestral. Pero bajo la superficie de estas cifras robustas, la firma está por cambiar el ecosistema de redes sociales.
La empresa de Zuckerberg anunció en septiembre de 2025 que tendría una versión de pago en el Reino Unido, donde por 2.99 libras, o sea unos 4 dólares, los usuarios podrían tener Facebook e Instagram sin anuncios. El fin de este despliegue fue brindar mayor privacidad a los usuarios de esta redes, pero poco a poco este plan puede globalizarse.
Según documentos internos y revelaciones recientes, que han reportado medios como TechCrunch o CNBC, confirman que la firma planea probar planes de suscripción premium para sus principales plataformas. Con esto, los usuarios de pago tendrán funciones adicionales y controles mejorados dentro de apps como Instagram o Facebook.
Aunque Zuckerberg y su equipo han sido claros en que no buscan bloquear el acceso gratuito, sí esperan crear una “experiencia premium” para los que estén dispuestos a pagar por más capacidades, especialmente en torno a herramientas de productividad, creatividad y características impulsadas por IA, un modelo similar que tiene la empresa de Musk, con X y Grok.
Las plataformas mantienen una buena retención de usuarios, por ejemplo Facebook registró en 2025 un alcance promedio por publicación del 51%, las impresiones subieron 57% y las interacciones aumentaron 56% frente a 2024, una señal de que la red sigue siendo un activo comercial potente pese a su percepción de “madurez”, de acuerdo con el reporte de Redes Sociales de Metricool.
Instagram creció 64% y las publicaciones aumentaron 100%, pero el alcance de los posts cayó 31% y el de los Reels 35%, mientras que las interacciones retrocedieron entre 39% y 44%, lo que complica la visibilidad orgánica para marcas y creadores, de acuerdo a este mismo reporte.
Threads, por su parte, aparece como la apuesta emergente dentro del ecosistema, pues la plataforma superó los 400 millones de usuarios activos mensuales en 2025, y los primeros datos muestran un promedio de 1,536 impresiones y 24.8 interacciones por publicación, además de superar a X en impresiones e interacciones en cuentas grandes.
“Para las empresas, estas cifras refuerzan la idea de que el acceso “premium” a funciones, visibilidad o herramientas avanzadas podría convertirse en una ventaja competitiva, acelerando la transición hacia un entorno donde pagar por alcance y capacidades adicionales se parezca cada vez más al modelo de suscripción”, señaló el reporte de TechCrunch.
Aunque la publicidad es el motor central de los ingresos de la plataforma, el crecimiento de otras apps presiona el negocio de social media de Meta. Además, tras años invirtiendo miles de millones en IA, la infraestructura de centros de datos y tecnologías emergentes, la firma requiere de ingresos recurrentes, similar al modelo de servicios de streaming como Netflix o Spotify.
Varias redes sociales ya han experimentado con modelos premium, Snapchat+, X Premium o LinkedIn tienen opciones de pago y gratuitas que dan funciones distintas a los usuarios.
Este cambio estratégico podría marcar la transición de Meta desde un modelo casi exclusivamente publicitario hacia uno híbrido, con un componente de ingresos “directos” de los usuarios, no solo de anunciantes.
Para usuarios finales, el cambio representa una bifurcación del acceso, pues quienes tengan la versión gratuita seguirán compitiendo con anuncios, limitaciones y contenidos básicos, mientras que las cuentas de pago tendrían acceso a funciones destacadas, desde mayores controles de privacidad.
Expansión solicitó a Meta información sobre la llegada de estas suscripciones al país y el despliegue de este plan en el mundo, hasta la redacción de esta nota no se ha tenido mayor información por parte de la tecnológica.