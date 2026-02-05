Facebook e Instagram dejarán de ser gratis: el plan de Meta para implementar suscripciones en sus redes

Meta cerró 2025 con un balance sólido, ingresos de 20,970 millones de dólares y un crecimiento del 22%, de acuerdo a su más reciente reporte trimestral. Pero bajo la superficie de estas cifras robustas, la firma está por cambiar el ecosistema de redes sociales.

La empresa de Zuckerberg anunció en septiembre de 2025 que tendría una versión de pago en el Reino Unido, donde por 2.99 libras, o sea unos 4 dólares, los usuarios podrían tener Facebook e Instagram sin anuncios. El fin de este despliegue fue brindar mayor privacidad a los usuarios de esta redes, pero poco a poco este plan puede globalizarse.

Según documentos internos y revelaciones recientes, que han reportado medios como TechCrunch o CNBC, confirman que la firma planea probar planes de suscripción premium para sus principales plataformas. Con esto, los usuarios de pago tendrán funciones adicionales y controles mejorados dentro de apps como Instagram o Facebook.

Aunque Zuckerberg y su equipo han sido claros en que no buscan bloquear el acceso gratuito, sí esperan crear una “experiencia premium” para los que estén dispuestos a pagar por más capacidades, especialmente en torno a herramientas de productividad, creatividad y características impulsadas por IA, un modelo similar que tiene la empresa de Musk, con X y Grok.

Las plataformas mantienen una buena retención de usuarios, por ejemplo Facebook registró en 2025 un alcance promedio por publicación del 51%, las impresiones subieron 57% y las interacciones aumentaron 56% frente a 2024, una señal de que la red sigue siendo un activo comercial potente pese a su percepción de “madurez”, de acuerdo con el reporte de Redes Sociales de Metricool.