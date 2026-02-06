Publicidad

Tecnología

La IA anticipa estrés y desgaste laboral

Los gemelos digitales son capaces de simular decisiones laborales y anticipar estrés, sobrecarga y burnout antes de llevar cambios a la operación.
vie 06 febrero 2026 03:30 PM
gemelos digitales en recursos humanos
Antes de hacer cambios en la vida real, la organización puede anticipar qué medidas reducirían el desgaste del personal y cuáles podrían agravarlo.
 (iStock)

Tu nivel de estrés, la sobrecarga de trabajo de tu equipo o el riesgo de burnout ya no dependen solo de encuestas de clima o de la intuición de un jefe. En Latinoamérica, las áreas de Recursos Humanos comienzan a apoyarse en gemelos digitales, réplicas virtuales de la organización que permiten simular decisiones antes de llevarlas a la práctica y anticipar su impacto en el bienestar de las personas.

De acuerdo con Buk, empresa dedicada a la gestión de talento,entre 45% y 50% de los departamentos de Recursos Humanos en la región ya utilizan Inteligencia Artificial (IA), una adopción que incluso supera a la de Estados Unidos, donde ronda el 26%, y se acerca a Europa, con 46%. Esta aceleración ocurre en un contexto de alta rotación, escasez de talento y niveles elevados de desgaste emocional, factores que presionan a las empresas a buscar respuestas más precisas y rápidas.

“En América Latina tenemos un desafío muy grande en bienestar laboral y salud mental”, explicó Jacinta Giraldi, lead de research de Buk, al señalar que un estudio de la compañía sobre el tema muestra que 46% de las personas encuestadas en la región vivió alguna experiencia de burnout en el último año. Además, 12% de los trabajadores en México padeció este fenómeno ocupacional de forma frecuente.

Frente a ese escenario, explicó Giraldi, las decisiones basadas solo en la experiencia previa dejan de ser suficientes. En este sentido, los gemelos digitales se trasladan al terreno de la gestión de capital humano.

Detectar el desgaste antes de que sea demasiado tarde

En sectores como la industria o la construcción, los gemelos digitales sirven para simular escenarios antes de tomar decisiones críticas. Se crean réplicas virtuales de fábricas, edificios o cadenas de producción que permiten anticipar fallas, optimizar recursos y evaluar cambios sin intervenir directamente en el entorno real.

Esa misma lógica se traslada al terreno del capital humano. De acuerdo con Giraldi, los gemelos digitales permiten modelar el funcionamiento de una organización a partir de datos reales y observar cómo impactan distintas decisiones antes de implementarlas.

En la práctica, esto significa que la empresa puede construir una réplica virtual de su operación con información sobre cargas de trabajo, horas extra, rotación, ausentismo y resultados de encuestas de clima laboral. A partir de ahí, la IA identifica patrones de riesgo asociados al burnout y simular distintos escenarios, por ejemplo, qué pasaría si se redistribuyen tareas, si se ajustan metas, si se amplían descansos o si se refuerzan ciertos equipos.

Así, antes de hacer cambios en la vida real, la organización puede anticipar qué medidas reducirían el desgaste del personal y cuáles podrían agravarlo.

“El gemelo digital permite simular el efecto de una política antes de aplicarla, pero siempre como un insumo. La decisión final la toma un humano”, aclaró Giraldi.

Sin embargo, el avance tecnológico convive con tensiones internas. Giraldi subrayó que la confiabilidad de estos modelos depende de la calidad de los datos y de la gobernanza del proceso.

“Los equipos de gestión de personas ya no pueden ser ajenos a la data que existe dentro de la organización. Tienen que saber qué información están entregando al modelo, porque si no entienden eso, tampoco pueden entender la decisión que sale después”, dijo.

El riesgo, explicó, aparece cuando la IA se convierte en una “caja negra”. Para evitarlo, Buk plantea un trabajo conjunto entre áreas de Recursos Humanos y equipos de datos, con criterios claros sobre qué información se utiliza y cómo se interpretan los resultados.

“El problema nace cuando nadie sabe qué decidió la IA ni por qué llegó a esa conclusión”, advirtió.

La discusión no es solo técnica, sino cultural. Según el IBM Institute for Business Value, solo 20% de los ejecutivos considera que Recursos Humanos es responsable de la estrategia del futuro del trabajo, a pesar de que la experiencia del empleado se vincula directamente con el desempeño financiero. El mismo instituto señala que las organizaciones que ofrecen mejores experiencias laborales superan en 31% el crecimiento de ingresos frente a sus competidores.

En ese contexto, los gemelos digitales también abren dilemas éticos, como qué ocurre si una simulación muestra que una decisión resulta rentable, pero eleva el desgaste emocional o si un colaborador no está de acuerdo con la conclusión del sistema. Para Giraldi, la clave está en reducir la autoridad de la IA y entenderla como una forma de consultoría.

“Esto es un insumo más. Si el resultado no se alinea con los valores de la organización, se cuestiona, se ajusta o no se ejecuta”, explicó.

El estudio de Buk anticipa que, hacia 2026, la gestión de personas será híbrida, predictiva y basada en datos verificables, aunque profundamente humana en sus implicaciones. La IA permitirá anticipar riesgos de burnout, sobrecarga o desconexión, pero también exigirá nuevas capacidades dentro de las empresas, desde pensamiento crítico hasta liderazgo distribuido.

“Todos estamos delegando tareas a la IA y validando sus resultados”, señaló Giraldi, quien aseguró que esa capacidad de dirigir, corregir e integrar lo que entrega la IA es una forma de liderazgo que hoy deberían ejercer las personas de todos los niveles para obtener buenos resultados.

