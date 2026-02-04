La digitalización de servicios se ha convertido en una herramienta clave para cerrar brechas de identidad y acceso a derechos, de acuerdo con organismos internacionales como la ONU. Sin embargo, su uso también ha reavivado debates sensibles, como ocurrió con el registro de telefonía y las bases de datos biométricos.
La biometría entra a la lucha contra la trata de personas
La trata de personas persiste en el país y suele estar asociada a contextos de falta de documentación e información. De acuerdo con la ENVIPE 2025 del Inegi, solo 9.6% de los delitos ocurridos en 2024 fueron denunciados, lo que deja una amplia proporción de casos fuera de los registros oficiales.
Hasta finales de noviembre de 2025, las autoridades mexicanas registraron 542 denuncias por trata de personas. En el mismo periodo, la Línea Nacional contra la Trata recibió 5,170 reportes. La diferencia entre ambas cifras evidencia un desajuste entre los mecanismos de reporte y los procesos formales de denuncia.
Frente a este contexto, el uso de tecnología ha comenzado a incorporarse como una herramienta de cooperación y ayuda.
Fernando Casas, director general de Identy.io México y América Latina, explica que la digitalización es el camino más corto para cerrar el paso al crimen organizado.
"Casi cualquier servicio ciudadano, eso incluye la seguridad y todo lo que conlleva, es mucho más fácil de manejar cuando ya estás digitalizado. Muchos de los procesos que tienen que ver con la trata de personas en todos sus derivados, también están ligados al tema de identidad... lo hacen porque los sistemas de control de los gobiernos son fácilmente eludibles", precisó.
Al implementar una identidad digital robusta, basada en rasgos físicos inalterables como el rostro o las huellas dactilares, se crea un cerco matemático contra la falsificación.
Pero, un punto crítico es la protección de los más vulnerables, ya que el 55% de las víctimas de trata son menores de edad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 30.7% de las víctimas captadas termina en explotación sexual y el 28.2% en redes de trabajo forzado.
La empresa que lidera Casas ya colabora con organizaciones como The Exodus Road donando tecnología que permite capturar huellas dactilares desde un celular básico.
"Antes, cualquier tema que tuviera que ver con identidad digital y biometría era muy costoso, el software y la tecnología necesarias para ese tipo de proyectos siempre rondaba en muchos millones de dólares", relató el ejecutivo.
Hoy, el paradigma ha cambiado. La potencia de procesamiento de un smartphone de hace casi una década es suficiente para salvar vidas. Esto permite que una patrulla en una zona remota o un albergue fronterizo pueda verificar la identidad de un niño contra una base de datos tipo Amber en tiempo real, sin necesidad de hardware especializado o, en ocasiones, sin internet.
¿Y la soberanía de datos?
Sin embargo, hablar de biometría masiva enciende alarmas sobre la privacidad y la hipervigilancia. A diferencia de los modelos centralizados donde el Estado o las empresas son dueños de la información, la identidad soberana devuelve el control al individuo.
"Eres tú quien va a decidir con quién compartir su identidad", afirma Casas. Bajo este esquema, el usuario porta su identidad digital en una "wallet" segura en su celular y otorga permisos temporales para trámites específicos.
Países como Estonia, Singapur o India han demostrado que una identidad digital unificada reduce costos operativos y elimina la corrupción en la entrega de servicios, pero muchas organizaciones aún ven en este tipo de tecnologías la posibilidad de vulnerar más a ciertos sectores de la población, por ejemplo, inmigrantes indocumentados.
Un ejemplo de cómo el uso de biometría e inteligencia de datos se usa es lo que Palantir hace para el servicio de inmigración en Estados Unidos, ICE, pues mucha de la tecnología que utiliza su software Gotham está ligada a bases de datos biométricas.