De acuerdo con Verónica Álvarez, conductora e integrante de Lady Drivers, un colectivo de conductoras de aplicaciones basado en Guadalajara, esta exigencia se traduce en jornadas que se extienden de 12 a 14 horas diarias, en lugar de las ocho que generalmente trabajaba.

Pero el esfuerzo no garantiza el resultado, Álvarez solo ha logrado una vez alcanzar el umbral necesario para acceder al programa de seguridad social, esto sucedió en diciembre del año pasado, cuando las tarifas suelen ser más altas y hay más afluencia de pasajeros, según relató. Esto sucede porque las aplicaciones deben actualizar mes con mes la base de datos de los trabajadores que cumplieron con el mínimo para acceder al IMSS.

“Este mes (enero) en mi agrupación (integrada por 20 mujeres aproximadamente) solo una persona logró llegar al umbral requerido”, agregó Álvarez.

En Hermandad Delivery, una agrupación de repartidoras que trabajan en el Estado de México, la distancia con el umbral resulta aún mayor. Frida Villegas, repartidora y representante de la colectiva, afirmó que en su grupo nadie logró alcanzarlo.

El informe UNIDAS describe un sector altamente masculinizado en el que solo 10% de las personas que laboran en plataformas de transporte y reparto son mujeres, de las cuales menos de la mitad accede a la seguridad social.

Del total, muchas son madres, jefas de hogar o estudiantes que buscan ingresos con cierta flexibilidad horaria. Sin embargo, de acuerdo con UNIDAS, esa flexibilidad convive con reglas de acceso a derechos que no consideran la desigual distribución de los cuidados.

Para obtener la seguridad social completa, las trabajadoras de plataformas no solo deben generar un ingreso mensual más elevado, sino producir más de lo que el sistema reconoce. Eso se debe al llamado “factor de exclusión” que deja fuera hasta 60% del ingreso bruto al momento de calcular el umbral de acceso al IMSS.

