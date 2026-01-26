Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La tecnología aspiracional es inmune a la inflación

Los usuarios ven en la compra de este tipo de productos la entrada a más estatus social, pues un lujo más costoso es casi imposible de adquirir.
lun 26 enero 2026 03:00 PM
¿Comprar un iPhone 17 o gastar en comida? La razón por la que siguen las ventas de tecnología premium
Los usuarios ven este tipo de 'lujos' como un acceso a mayor estatus social. (Luke Chan/Getty Images)

La incertidumbre económica que vive el mundo reconfigura los hábitos de consumo de los usuarios. Mientras las ventas de productos de consumo masivo se estancan y las familias ajustan sus presupuestos en alimentación o transporte, las tiendas de Apple se llenan y las listas de espera para una aspiradora Dyson de 600 dólares no disminuyen.

¿Cómo es posible que, en medio de la inflación, el objeto de deseo sea más fuerte que la necesidad de ahorro? La respuesta, de acuerdo con Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, está justo en la falta de acceso a otras inversiones.

Publicidad

Según los últimos reportes de Counterpoint Research, el mercado global de smartphones ha experimentado una desaceleración en unidades totales; sin embargo, el segmento premium, que abarca dispositivos de más de 600 dólares, creció un 8%, duplicando el ritmo del mercado general. Más impresionante aún es el auge del sector Ultra Premium, con equipos que superan los 1,000 dólares, que ya representa casi el 40% de las ventas totales dentro de la gama alta.

“Después de la pandemia, los usuarios empezaron a ver estas inversiones con una distancia mayor entre la compra de un nuevo producto y otro, es mejor invertir más para poder revender a mejor precio o que dure más el equipo”, refirió Piedras.

Empresas como Samsung y Apple entendieron que, ante la crisis, el consumidor de ingresos medios y altos no deja de comprar, sino que se vuelve más selectivo. Prefiere realizar una inversión mayor en un producto que percibe como un "valor refugio".

O sea, el usuario prefiere comprar un teléfono cada cinco años que sea mejor, a renovar cada uno o dos años. Además, adquirir un producto de este tipo da más posibilidades de revenderlo a un mejor precio.

NielsenIQ, en su Global Shopper Landscape 2025 señala que la tecnología aspiracional sobrevive porque ha logrado salir de la categoría de "gasto" para entrar en la de "identidad y eficiencia". Ante el miedo de "tirar el dinero" en un producto de gama media que podría fallar o quedar obsoleto pronto, el usuario se refugia en marcas con un ecosistema cerrado y prestigio probado.

Publicidad

Además, para muchos profesionales jóvenes, el acceso a la vivienda propia o a un automóvil de lujo es una meta inalcanzable debido a las tasas de interés y los precios inmobiliarios. En este contexto, el smartphone de última generación o los auriculares de cancelación de ruido de alta gama son el símbolo de estatus más accesible.

Es lo que los sociólogos llaman "lujo de bolsillo", o sea, una forma de proyectar éxito y pertenencia a una élite tecnológica sin necesidad de desembolsar cientos de miles de dólares en bienes raíces.

¿Cómo logra una persona con un sueldo promedio mantener este estatus?

Datos de la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online) y plataformas de retail digital confirman que el modelo Compra ahora, paga después, así como los meses sin intereses son los grandes salvavidas del sector.

Publicidad

La tecnología aspiracional hoy se vende en cómodas cuotas que se diluyen en el presupuesto mensual, haciendo que el precio total sea casi irrelevante frente al pago semanal. Este acceso al crédito ha democratizado el deseo, permitiendo que la aspiración se materialice en el bolsillo de las masas, blindando a las marcas de los ciclos recesivos.

Gartner señala que la llegada de la IA generativa integrada en el hardware crea una nueva ola de necesidad aspiracional. No es solo que el usuario ‘quiera’ el nuevo modelo por estatus, es que la narrativa de la industria le dice que, sin el chip más avanzado, se quedará fuera de la revolución tecnológica.

Piedras recuerda que hace unos años este tipo de percepción se tenía con mayores capacidades en batería y cámaras, pero ahora los usuarios identifican el procesamiento de la IA en los dispositivos y de qué forma pueden ayudarlos en su día a día.

Esta presión por mantenerse relevante en la conversación tecnológica asegura que el mercado premium siempre tenga un flujo constante de compradores dispuestos a pagar el sobreprecio por la promesa del futuro.

Además, este tipo de tecnología vende aspiraciones. En el fondo, el iPhone, un Tesla o el reloj inteligente de alta gama son talismanes contra la incertidumbre. Representan la pertenencia a una comunidad que progresa, que tiene el control y que posee el mejor diseño disponible.

La tecnología aspiracional no solo sobrevive a la crisis; se alimenta de ella para consolidarse como un estándar del consumo moderno.

Tags

IPhone Smartphones Inflación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad