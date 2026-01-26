¿Comprar un iPhone 17 o gastar en comida? La razón por la que siguen las ventas de tecnología premium

Según los últimos reportes de Counterpoint Research, el mercado global de smartphones ha experimentado una desaceleración en unidades totales; sin embargo, el segmento premium, que abarca dispositivos de más de 600 dólares, creció un 8%, duplicando el ritmo del mercado general. Más impresionante aún es el auge del sector Ultra Premium, con equipos que superan los 1,000 dólares, que ya representa casi el 40% de las ventas totales dentro de la gama alta.

“Después de la pandemia, los usuarios empezaron a ver estas inversiones con una distancia mayor entre la compra de un nuevo producto y otro, es mejor invertir más para poder revender a mejor precio o que dure más el equipo”, refirió Piedras.

Empresas como Samsung y Apple entendieron que, ante la crisis, el consumidor de ingresos medios y altos no deja de comprar, sino que se vuelve más selectivo. Prefiere realizar una inversión mayor en un producto que percibe como un "valor refugio".

O sea, el usuario prefiere comprar un teléfono cada cinco años que sea mejor, a renovar cada uno o dos años. Además, adquirir un producto de este tipo da más posibilidades de revenderlo a un mejor precio.

NielsenIQ, en su Global Shopper Landscape 2025 señala que la tecnología aspiracional sobrevive porque ha logrado salir de la categoría de "gasto" para entrar en la de "identidad y eficiencia". Ante el miedo de "tirar el dinero" en un producto de gama media que podría fallar o quedar obsoleto pronto, el usuario se refugia en marcas con un ecosistema cerrado y prestigio probado.

