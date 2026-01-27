La tecnología en medicina femenina reduce hasta 50% el precio de servicios

Una oportunidad no atendida del todo… hasta ahora

Desde la mirada de Camila Caso y María Altschuler, fundadoras de Soy ELLA, una clínica virtual enfocada en la premenopausia y menopausia, la ciencia y la tecnología para atender la brecha en materia de salud femenina existe, pero lo que falta es un acceso confiable y acompañamiento cercano que traduzca la evidencia en soluciones reales.

Una encuesta realizada por Soy ELLA a 900 mujeres de entre 39 y 60 años o más destaca que el 96.7% presentaron por lo menos un síntoma relacionado con la menopausia pero más de la mitad no se sintió acompañada durante esa etapa. Además, 77% no tomó acciones preventivas por falta de información y solo 43% consideró que su médico le dio suficiente orientación.

La realidad no se limita a la menopausia. De acuerdo con el más reciente estudio Women’s Health Investment Outlook, desarrollado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Boston Consulting Group (BCG), la salud de las mujeres sigue recibiendo una proporción sorprendentemente baja de inversión privada, pues apenas el 6% de todo el capital en salud se destina a esta área, pese a que mujeres y niñas representan casi la mitad de la población mundial y viven un 25% más de su vida con mala salud o discapacidad.

La mayor parte de esos recursos se concentra en tres áreas específicas: cánceres femeninos, salud reproductiva y atención materna. Esto deja de lado problemas que afectan en mayor medida a las mujeres, como enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, Alzheimer y la propia menopausia, condiciones que, por separado, representan una oportunidad de mercado global de más de 100,000 millones de dólares si se optimizara el acceso y tratamiento adecuado, de acuerdo con BCG.