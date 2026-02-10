Motorola apuesta por el “lujo accesible” en su nueva gama de productos

Según Counterpoint Research, el crecimiento global de smartphones en los últimos ciclos se debe al aumento en la demanda de dispositivos premium y upgrades de mayor precio promedio, incluso en mercados emergentes.

La estrategia de la compañía propiedad de Lenovo se refleja en un portafolio escalonado: dispositivos premium “tradicionales” en su familia Edge, propuestas de diseño y lujo tecnológico con la llegada de Signature, así como plegables de ingeniería avanzada con su oferta en Razr.

Datos de su último reporte trimestral señalan que el negocio de dispositivos inteligentes de Lenovo tiene un crecimiento positivo de más del 10%, lo que se traduce en más inversión en innovación, incluyendo IA y nuevos dispositivos, de más de 13% y este movimiento habla de lo que otras empresas más premium hacen, como Samsung o Apple.

Aunque la marca mantiene presencia relevante en mercados emergentes, su cuota global ronda el 5% según estimaciones de Counterpoint, lejos del liderazgo de Apple o Samsung.