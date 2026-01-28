Publicidad

Tecnología

Los mexicanos ya prefieren celulares premium y Motorola y Xiaomi cambian su estrategia para adaptarse

La Inteligencia Artificial es un factor decisivo para el 30% de los compradores de gama alta, mientras que su peso es casi marginal en los segmentos más económicos.
mié 28 enero 2026 07:23 AM
Este cambio de comportamiento se explica, en gran medida, por el rol que hoy juega el teléfono móvil en la vida cotidiana. (Foto: 8thCreator/Getty Images)

La decisión de compra de un smartphone dejó de girar exclusivamente en torno al precio para centrarse en lo que el dispositivo puede ofrecer en términos de rendimiento, cámara, batería, conectividad y funciones inteligentes. Esta evolución quedó marcada en 2025, cuando por primera vez, los teléfonos de gama alta (con precios superiores a 10,000 pesos) superaron en participación a los equipos de gama baja, de acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu).

Este cambio de comportamiento se explica, en gran medida, por el rol que hoy juega el teléfono móvil en la vida cotidiana como herramienta de trabajo, centro financiero, cámara, consola de entretenimiento y plataforma de aprendizaje.

Ante este escenario, la estrategia de los fabricantes dio un vuelco. Dos ejemplos claros son Motorola y Xiaomi, marcas tradicionalmente asociadas con la gama media que hoy avanzan con decisión hacia el segmento premium.

Motorola y Xiaomi: del equilibrio al reposicionamiento

Según el estudio de The Ciu, durante el tercer trimestre de 2025, los equipos de gama alta representaron 17.1% de la base total de smartphones en México, superando a la gama baja (15.0%) y consolidando un nuevo patrón de consumo.

Motorola mantiene aún una presencia fuerte en rangos accesibles con familias como Moto G y Moto E, cuyos precios rondan los 6,000 pesos. Sin embargo, al mismo tiempo ha reforzado su portafolio premium con líneas como Edge y los plegables Razr, equipos que superan con facilidad el umbral de los 10,000 pesos y compiten en desempeño, diseño y cámara con los modelos más avanzados del mercado.

La compañía apuesta por una estrategia dual al conservar volumen en la gama media, pero capturar valor en el segmento premium, donde los márgenes son mayores y la fidelidad del consumidor suele ser más sólida.

El movimiento de Xiaomi es aún más contundente. Aunque la empresa conserva opciones por debajo de los 10,000 pesos a través de sus submarcas Poco y Redmi, bajo la marca Xiaomi ya no ofrece actualmente ningún equipo por debajo de ese precio en su tienda oficial en México. Su catálogo principal se concentra en dispositivos de alto rendimiento, con cámaras de nivel profesional, pantallas avanzadas y funciones de inteligencia artificial integradas de forma profunda en el sistema.

Este fenómeno, de acuertdo con The Ciu, refleja una creciente disposición del consumidor mexicano a invertir en equipos que ofrezcan mejor desempeño, cámaras avanzadas, mayor duración de batería y capacidades asociadas con Inteligencia Artificial.

La consultora Mitofsky, en su estudio Los mexicanos y el uso del celular, revela que hasta mayo de 2025 más de 80.2% de los mexicanos poseía un celular para uso personal. El Inegi calcula que poco más del 90% de la población en el país tiene un teléfono inteligente.

El trabajo de Mitofsky refiere que el 49% aseguró que si sale de casa y lo olvida, regresa por él. Además, 85% toma fotografías con su celular, 65% escucha música y 45% juega desde el dispositivo.

La IA, por otro lado, es un factor decisivo para 30% de los compradores de gama alta, mientras que su peso es casi marginal en los segmentos más económicos.

Aunque la gama media sigue siendo el segmento dominante por encima de la gama alta —con 68% de participación, según The Ciu—, su naturaleza también ha cambiado inclinándose a las preferencias de los consumidores. Los equipos que hoy se consideran “gama media” incorporan prestaciones que hace pocos años eran exclusivas de modelos premium, como cámaras múltiples, pantallas de alta frecuencia, procesadores potentes y software con capacidades de inteligencia artificial.

Desde la perspectiva de la consultora, la preferencia creciente por la gama alta es el resultado de un mercado que maduró tecnológicamente. Motorola y Xiaomi no están encareciendo sus productos por capricho; responden a un consumidor que exige más y está dispuesto a pagar por ello.

