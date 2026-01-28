Los mexicanos ya prefieren celulares premium y Motorola y Xiaomi cambian su estrategia para adaptarse

Ante este escenario, la estrategia de los fabricantes dio un vuelco. Dos ejemplos claros son Motorola y Xiaomi, marcas tradicionalmente asociadas con la gama media que hoy avanzan con decisión hacia el segmento premium.

Motorola y Xiaomi: del equilibrio al reposicionamiento

Según el estudio de The Ciu, durante el tercer trimestre de 2025, los equipos de gama alta representaron 17.1% de la base total de smartphones en México, superando a la gama baja (15.0%) y consolidando un nuevo patrón de consumo.

Motorola mantiene aún una presencia fuerte en rangos accesibles con familias como Moto G y Moto E, cuyos precios rondan los 6,000 pesos. Sin embargo, al mismo tiempo ha reforzado su portafolio premium con líneas como Edge y los plegables Razr, equipos que superan con facilidad el umbral de los 10,000 pesos y compiten en desempeño, diseño y cámara con los modelos más avanzados del mercado.

La compañía apuesta por una estrategia dual al conservar volumen en la gama media, pero capturar valor en el segmento premium, donde los márgenes son mayores y la fidelidad del consumidor suele ser más sólida.

El movimiento de Xiaomi es aún más contundente. Aunque la empresa conserva opciones por debajo de los 10,000 pesos a través de sus submarcas Poco y Redmi, bajo la marca Xiaomi ya no ofrece actualmente ningún equipo por debajo de ese precio en su tienda oficial en México. Su catálogo principal se concentra en dispositivos de alto rendimiento, con cámaras de nivel profesional, pantallas avanzadas y funciones de inteligencia artificial integradas de forma profunda en el sistema.

