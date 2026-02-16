Usuarios de la red social 𝕏 (antes Twitter) aseguran que la hay intermitencias al tratar de actualizar la información. La plataforma de monitoreo del estado de servicios de internet, Downdetector, muestra un incremento en los reportes de fallas a partir de las 08:00 horas de este lunes 16 de febrero.
Se cayó X hoy, 16 de febrero 2026: usuarios reportan fallas en Twitter
Entre los problemas más reportados son fallos en la app (64%), actualización del feed (21%) y el sitio web (15%).
Las ciudades con más reportes hasta el momento son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón.
¿Por qué está fallando X o Twitter?
Las causas del por qué una red social presenta fallas son muy variadas, pero entre algunas de las principales son estas:
Sobrecarga del servidor: Cuando hay un aumento repentino y significativo en la actividad en la rd social, como durante eventos en vivo, discusiones populares o situaciones de crisis, la plataforma puede enfrentar una sobrecarga en sus servidores. Esto puede llevar a tiempos de carga lentos o incluso a caídas temporales del servicio.
Problemas de infraestructura: Si los sistemas subyacentes de X, como su infraestructura de servidores, bases de datos o redes, experimentan problemas técnicos, esto puede afectar la disponibilidad y el rendimiento de la plataforma.
Errores de software: Los errores en el código de software pueden causar problemas en la funcionalidad de la red social. Estos errores pueden surgir durante el desarrollo de nuevas características, actualizaciones o incluso debido a cambios pequeños en el código.
Actualizaciones problemáticas: A veces, las actualizaciones de software pueden causar problemas inesperados. Una actualización que no se ha probado adecuadamente o que presenta incompatibilidades con otros componentes del sistema puede provocar fallos en la plataforma.
Mantenimiento programado: X a veces realiza mantenimiento programado para actualizar su plataforma y corregir problemas. Durante estos períodos, la plataforma puede estar fuera de línea temporalmente.