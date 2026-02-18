Amazon no quiere perder frente a Mercado Libre o Temu: baja las comisiones hasta 51% para vender en México

La compañía señaló que se trata del ajuste más amplio que ha realizado en este rubro del mercado mexicano. El cambio impacta de manera directa a programas de logística conocido como FBA (Fulfillment by Amazon), mediante el cual la empresa se encarga del almacenamiento, envío, atención al cliente y devoluciones de los productos, permitiendo que los vendedores se concentren en el desarrollo de sus marcas y catálogos.

A partir de este anuncio, para los productos con un precio menor a 299 pesos que utilizan el servicio FBA, las comisiones se reducen en promedio 51%, lo que, de acuerdo con la empresa, permite a los vendedores ofrecer envíos incluidos en Amazon Prime sin que ello implique un aumento relevante en costos para los negocios. En la práctica, esto significa que dichos artículos dejan de absorber gran parte de la ganancia en comisiones, lo que facilita ofrecer envíos rápidos sin elevar precios ni sacrificar márgenes.

Uno de los ajustes más relevantes se observa en categorías de consumo cotidiano como alimentos, salud y cuidado personal. En estos casos, la comisión de FBA será de seis pesos por unidad, lo que, de acuerdo con la empresa, permite ampliar la oferta de productos esenciales con precios más competitivos para los consumidores finales.

La empresa también eliminó los cargos adicionales asociados a la opción de meses sin intereses para artículos con un precio mayor a 299 pesos cuando se utiliza FBA. Con ello, los vendedores pueden ofrecer facilidades de pago en productos de mayor valor sin que esto represente un costo extra para sus operaciones, una decisión que apunta a acelerar la rotación de inventarios y aumentar el ticket promedio.