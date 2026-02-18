Publicidad

¿Ahora sí conviene vender en Amazon? Anuncian menos comisiones para vender

Amazon anunció una reducción en sus comisiones para vendedores en México y ajustes en su esquema de suscripción.
mié 18 febrero 2026 12:45 PM
Amazon no quiere perder frente a Mercado Libre o Temu: baja las comisiones hasta 51% para vender en México
La medida que busca disminuir barreras de entrada y mejorar los márgenes de las pequeñas y medianas empresas que venden en su plataforma. (Foto: Charles-McClintock Wilson/Getty Images)

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se han consolidado como uno de los principales motores del comercio electrónico y la economía mexicana. Sin embargo, aunque el e.commerce brinda la posibilidad de ampliar mercado, para algunos emprendedores los costos asociados a la venta digital siguen siendo uno de los principales obstáculos.

En este contexto, Amazon México anunció una reducción significativa en las comisiones que cobra a los vendedores que operan en su plataforma, una medida que busca disminuir barreras de entrada, mejorar márgenes y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las Pymes del país.

La compañía señaló que se trata del ajuste más amplio que ha realizado en este rubro del mercado mexicano. El cambio impacta de manera directa a programas de logística conocido como FBA (Fulfillment by Amazon), mediante el cual la empresa se encarga del almacenamiento, envío, atención al cliente y devoluciones de los productos, permitiendo que los vendedores se concentren en el desarrollo de sus marcas y catálogos.

A partir de este anuncio, para los productos con un precio menor a 299 pesos que utilizan el servicio FBA, las comisiones se reducen en promedio 51%, lo que, de acuerdo con la empresa, permite a los vendedores ofrecer envíos incluidos en Amazon Prime sin que ello implique un aumento relevante en costos para los negocios. En la práctica, esto significa que dichos artículos dejan de absorber gran parte de la ganancia en comisiones, lo que facilita ofrecer envíos rápidos sin elevar precios ni sacrificar márgenes.

Uno de los ajustes más relevantes se observa en categorías de consumo cotidiano como alimentos, salud y cuidado personal. En estos casos, la comisión de FBA será de seis pesos por unidad, lo que, de acuerdo con la empresa, permite ampliar la oferta de productos esenciales con precios más competitivos para los consumidores finales.

La empresa también eliminó los cargos adicionales asociados a la opción de meses sin intereses para artículos con un precio mayor a 299 pesos cuando se utiliza FBA. Con ello, los vendedores pueden ofrecer facilidades de pago en productos de mayor valor sin que esto represente un costo extra para sus operaciones, una decisión que apunta a acelerar la rotación de inventarios y aumentar el ticket promedio.

En paralelo, Amazon ajustó su esquema de suscripción para nuevos vendedores. Quienes abran una tienda en la plataforma contarán con 12 meses sin comisión mensual y, posteriormente, si sus ventas no superan los 26,000 pesos al mes, pagarán una cuota de 75 pesos mensuales. Antes de este cambio, la suscripción podía alcanzar los 600 pesos, lo que representaba una barrera relevante para microempresas en etapas tempranas.

“Las PyMEs mexicanas son la fuerza impulsora del comercio electrónico en Amazon México y un motor vital para la economía del país”, afirmó Renata Arvizu, directora de servicios para vendedores de Amazon México. Como ejemplo, explicó que un vendedor de café molido que antes pagaba más de 60 pesos en comisiones de FBA ahora cubre solo seis pesos por unidad, un ahorro que puede reflejarse en mejores precios para los clientes o en la ampliación del portafolio de productos.

Además de los ajustes en costos, Amazon mantiene programas de acompañamiento para emprendedores, que incluyen capacitación gratuita, herramientas para fortalecer marcas y esquemas de visibilidad como Hecho en México, la Insignia de Pequeñas Empresas y la Semana de las Pequeñas Empresas. La compañía aseguró que estas acciones, combinadas con la reducción de comisiones, buscan ampliar la oferta de productos locales, mejorar precios y reforzar la experiencia de compra para los consumidores, con entregas rápidas y procesos de devolución simplificados.

Actualmente, más de 27,000 PyMEs mexicanas venden a través de Amazon. Según datos de la compañía, durante 2024 estos negocios generaron ventas por más de 27,000 millones de pesos y contribuyeron con 19,400 millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) de México, además de apoyar más de 52,000 empleos en todo el país. La reducción de comisiones busca fortalecer este ecosistema y facilitar tanto la formalización como la expansión de pequeños negocios hacia mercados nacionales.

