Tecnología

En 2026, el 60% de los empleos se transforma por la IA

La exposición de ciertas actividades, como la traducción o labores de investigación, deja vulnerables ciertos roles.
lun 16 febrero 2026 02:30 PM
IA transforma el 60% empleos 2026
En el día a día, algunos roles se ven más impactados que otros. (ATHVisions/Getty Images)

La conversación en torno a cómo la Inteligencia Artificial está modificando a las industrias se centró en cuántos roles desaparecerán, pero en 2026 la pregunta que ponen en la mesa los expertos es la reconfiguración de ciertas funciones, pues la evidencia más reciente, acumulada entre finales de 2025 y principios de 2026, obliga a replantear la pregunta.

Uno de los reportes más recientes de McKinsey sobre cómo la introducción de la IA está modificando a las empresas señala que el 60% de los empleos corporativos tienen un impacto directo en su día a día a causa de esta herramienta.

La consultora apunta que hasta el 45% de las actividades laborales pueden automatizarse. Sin embargo, menos del 5% de las ocupaciones pueden desaparecer por completo. Esto significa que si bien el trabajador se adapta a un nuevo ritmo laboral, su perfil no se borrará en el corto tiempo.

“Los empleos son conjuntos de tareas heterogéneas, algunas automatizables y otras profundamente humanas. Al menos un tercio de las tareas puede ser automatizado, lo que implica rediseñar roles más que eliminarlos”, precisa Andy West, asociado de McKinsey en el reporte.

La OCDE, por su parte, encontró que solo alrededor del 9% de los empleos enfrenta un alto riesgo de automatización total, mientras que la mayoría de los trabajos experimentará cambios parciales.

Un estudio de finales de 2025 de la Universidad de Cornell , basado en más de 190,000 vacantes laborales en el Reino Unido, muestra que incluso dentro del mismo puesto la exposición a la IA varía significativamente. Dos personas con el mismo título pueden enfrentar niveles de automatización completamente distintos dependiendo de las actividades que realizan.

Por ejemplo, un analista administrativo puede estar compuesto por tareas muy distintas, algunas altamente automatizables, como procesar datos o generar reportes, y otras menos expuestas, como tomar decisiones o coordinar equipos.

Al eliminar las tareas más rutinarias, la IA libera tiempo que no se pierde, sino que se reasigna hacia actividades de mayor valor, como el análisis complejo, la supervisión de sistemas automatizados o la gestión de stakeholders. El resultado es que el mismo empleo evoluciona hacia un perfil más estratégico y menos operativo.

“La inteligencia artificial puede acelerar la ejecución, pero solo el criterio y la empatía pueden darle dirección. La próxima década no será la era de las máquinas, sino la del propósito humano apoyado por la tecnología”, afirmó Andrea Vargas, cofounder y CIO de Fleet.

Otro reporte, el del Microsoft Research, coloca en la zona de mayor impacto a traductores, escritores, periodistas, analistas de datos, profesionales de relaciones públicas y personal de atención al cliente. Pues considera que estas actividades consisten en procesar texto, sintetizar información o responder consultas, pero el estudio de la Universidad de Cornell ahonda en cómo estas actividades se vuelven más estratégicas.

En contraste, los trabajos menos expuestos comparten otra característica, ya que requieren cuerpo o interacción física. Enfermeras, electricistas, trabajadores de la construcción o personal de limpieza operan en entornos donde la automatización es costosa y compleja.

En áreas como desarrollo de software, atención al cliente o marketing, la automatización de tareas repetitivas permite que los trabajadores se concentren en actividades de mayor valor, elevando la eficiencia.

En este contexto, el concepto de “destrucción de empleos” resulta cada vez menos útil. Lo que está ocurriendo es una transformación más sutil, pero más profunda en los roles en el corto plazo.

