En 2026, el 60% de los empleos se transforma por la IA

La consultora apunta que hasta el 45% de las actividades laborales pueden automatizarse. Sin embargo, menos del 5% de las ocupaciones pueden desaparecer por completo. Esto significa que si bien el trabajador se adapta a un nuevo ritmo laboral, su perfil no se borrará en el corto tiempo.

“Los empleos son conjuntos de tareas heterogéneas, algunas automatizables y otras profundamente humanas. Al menos un tercio de las tareas puede ser automatizado, lo que implica rediseñar roles más que eliminarlos”, precisa Andy West, asociado de McKinsey en el reporte.

La OCDE, por su parte, encontró que solo alrededor del 9% de los empleos enfrenta un alto riesgo de automatización total, mientras que la mayoría de los trabajos experimentará cambios parciales.