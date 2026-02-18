Nvidia y Meta sellan alianza para escalar la infraestructura global de IA

Meta planea desarrollar una arquitectura unificada de infraestructura que integre sus centros de datos propios con los de socios de nube de Nvidia, utilizando sistemas basados en Nvidia GB300, considerados líderes en la industria. El objetivo es simplificar operaciones, mejorar la escalabilidad y maximizar el rendimiento de los sistemas de IA que soportan productos utilizados por miles de millones de personas.

Uno de los hitos más relevantes del anuncio es que Meta se convierte en la primera implementación a gran escala e hiperescala que utiliza exclusivamente CPUs Nvidia Grace, basadas en arquitectura Arm. Esta decisión responde a la necesidad de mejorar el rendimiento por vatio, un factor crítico en un contexto donde el consumo energético de la IA se ha vuelto un tema central para la industria.

“Nadie implementa IA a la escala de Meta: integra investigación de vanguardia con infraestructura a escala industrial para impulsar los sistemas de personalización y recomendación más grandes del mundo”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Ponemos la plataforma NVIDIA completa a disposición de los ingenieros de Meta para construir la próxima frontera de la IA”.

La colaboración también contempla la futura adopción de CPU Nvidia Vera, con potencial de despliegue a gran escala a partir de 2027, lo que ampliará aún más la capacidad de cómputo eficiente de Meta.

En el frente de conectividad, Meta adoptó la red Ethernet Nvidia Spectrum-X en toda su infraestructura, integrándola con su plataforma Facebook Open Switching System. Esta tecnología permite redes optimizadas para cargas de trabajo de IA, con baja latencia, rendimiento predecible y mejor aprovechamiento de recursos, factores clave para operar modelos cada vez más grandes y complejos.