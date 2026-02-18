Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Nvidia y Meta sellan alianza para escalar la infraestructura global de IA

La colaboración multianual y multigeneracional contempla millones de GPU, centros de datos a hiperescala y nuevas capacidades de IA con foco en eficiencia energética.
mié 18 febrero 2026 06:00 PM
meta-nvidia-alianza
Meta construirá centros de datos a hiperescala optimizados tanto para entrenamiento como para inferencia, en apoyo de la hoja de ruta a largo plazo de la infraestructura de IA de la compañía. (Foto: Meta/Nvidia)

Nvidia y Meta anunciaron una expansión de su alianza energética con el objetivo de acelerar la hoja de ruta de inteligencia artificial de largo plazo de la matriz de Facebook e Istagram y fortalecer su estrategia de infraestructura tecnológica a nivel global.

En términos prácticos, Meta desplegará millones de GPU Nvidia Blackwell y Rubin, además de CPUs Nvidia Grace y futuras plataformas Vera, para construir centros de datos a hiperescala optimizados tanto para entrenamiento como para inferencia de modelos de IA.

Publicidad

Meta planea desarrollar una arquitectura unificada de infraestructura que integre sus centros de datos propios con los de socios de nube de Nvidia, utilizando sistemas basados en Nvidia GB300, considerados líderes en la industria. El objetivo es simplificar operaciones, mejorar la escalabilidad y maximizar el rendimiento de los sistemas de IA que soportan productos utilizados por miles de millones de personas.

Uno de los hitos más relevantes del anuncio es que Meta se convierte en la primera implementación a gran escala e hiperescala que utiliza exclusivamente CPUs Nvidia Grace, basadas en arquitectura Arm. Esta decisión responde a la necesidad de mejorar el rendimiento por vatio, un factor crítico en un contexto donde el consumo energético de la IA se ha vuelto un tema central para la industria.

“Nadie implementa IA a la escala de Meta: integra investigación de vanguardia con infraestructura a escala industrial para impulsar los sistemas de personalización y recomendación más grandes del mundo”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Ponemos la plataforma NVIDIA completa a disposición de los ingenieros de Meta para construir la próxima frontera de la IA”.

La colaboración también contempla la futura adopción de CPU Nvidia Vera, con potencial de despliegue a gran escala a partir de 2027, lo que ampliará aún más la capacidad de cómputo eficiente de Meta.

En el frente de conectividad, Meta adoptó la red Ethernet Nvidia Spectrum-X en toda su infraestructura, integrándola con su plataforma Facebook Open Switching System. Esta tecnología permite redes optimizadas para cargas de trabajo de IA, con baja latencia, rendimiento predecible y mejor aprovechamiento de recursos, factores clave para operar modelos cada vez más grandes y complejos.

Publicidad

Desde el ángulo de negocio, esta optimización se traduce en menores costos operativos, mayor eficiencia energética y una infraestructura preparada para soportar el crecimiento acelerado de productos basados en IA.

Otro eje estratégico del acuerdo es la Computación Confidencial de Nvidia , que ahora impulsa el procesamiento privado en WhatsApp. Esta tecnología permite ejecutar capacidades de IA sin comprometer la confidencialidad ni la integridad de los datos de los usuarios, incluso durante el procesamiento.

Meta y Nvidia planean extender este enfoque de IA con privacidad mejorada a otros productos del portafolio de Meta, anticipando una mayor demanda regulatoria y social sobre el uso responsable de los datos.

Por su parte, Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, destacó que la alianza permitirá avanzar hacia su visión de “superinteligencia personal”, apoyada en infraestructura de nueva generación.

Desde América Latina, Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de NVIDIA para la región, subrayó que esta colaboración “tendrá una capacidad masiva para transformar lo que se puede lograr con la IA en los próximos años”.

Publicidad

Tags

Inteligencia artificial Meta Nvidia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad