Lyria 3 de Google promete convertir tus fotos en música: qué es y cómo cambia la creación de canciones con IA

La inteligencia artificial permite hacer cada vez más cosas, por ejemplo, que los usuarios creen una nueva canción a partir del sentimiento que tienen en ese momento. Esto es posible con opciones como Lyria 3, un modelo de música generativa desarrollado por Google DeepMind, que a partir de una instrucción permite la creación de este tipo de contenidos.
Ya sea a través de una fotografía o de una descripción, los usuarios podrán tener una producción musical que incluye video y una canción generada con IA. Por ejemplo, le puedes decir que haga "un R&B cómico y lento sobre un calcetín que encuentra a su pareja" y, en cuestión de segundos, Gemini lo convertirá en una pista pegajosa y de alta calidad.