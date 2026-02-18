Publicidad

Tecnología

Google lanza Lyria 3, podrás hacer canciones con solo subir una foto

La nueva herramienta desarrollada por Google DeepMind tendrá la capacidad de generar imágenes y audio con solo un prompt.
mié 18 febrero 2026 10:01 AM
Lyria 3 de Google promete convertir tus fotos en música: qué es y cómo cambia la creación de canciones con IA
La herramienta cambió con respecto a la versión anterior y ahora es más sencilla de usar. (Cortesía: Google)

La inteligencia artificial permite hacer cada vez más cosas, por ejemplo, que los usuarios creen una nueva canción a partir del sentimiento que tienen en ese momento. Esto es posible con opciones como Lyria 3, un modelo de música generativa desarrollado por Google DeepMind, que a partir de una instrucción permite la creación de este tipo de contenidos.

Ya sea a través de una fotografía o de una descripción, los usuarios podrán tener una producción musical que incluye video y una canción generada con IA. Por ejemplo, le puedes decir que haga "un R&B cómico y lento sobre un calcetín que encuentra a su pareja" y, en cuestión de segundos, Gemini lo convertirá en una pista pegajosa y de alta calidad.

Lo más relevante de este salto generacional entre la versión pasada de esta herramienta y Lyria 3 es que deja de ser una herramienta técnica y experimental para convertirse en un colaborador creativo mucho más intuitivo y humano.

Mientras que la versión anterior se centraba principalmente en la fidelidad del audio instrumental y requería que el usuario tuviera una idea muy clara de la estructura, el nuevo modelo introduce la capacidad de generar voces y letras de forma autónoma. Esto significa que ya no necesitas ser compositor ni escribir tus propios versos.

Otro cambio fundamental es la integración de la multimodalidad en el proceso creativo. Antes, la interacción estaba limitada casi exclusivamente al texto, pero con Lyria 3 puedes usar tus propias fotos y videos como fuente de inspiración.

El modelo es capaz de "leer" el contenido visual y traducir esa atmósfera en un género musical específico. Es una transición de un sistema que simplemente ejecutaba comandos a uno que ahora es capaz de interpretar contextos visuales para proponer una banda sonora original.

Además, la herramienta ofrece una precisión mucho mayor sobre elementos como el estilo vocal y el tempo, permitiendo crear pistas que suenan menos robóticas y más complejas musicalmente.

Cómo puedes utilizarlo

Puedes generar música desde distintos orígenes, no sólo texto.

De texto a canciones: Describe un género específico, un estado de ánimo, una broma interna o un recuerdo para crear pistas únicas con letra o instrumentales.

Ejemplo: "Me siento nostálgico. Crea una canción para mi madre sobre los buenos momentos de la infancia y sus plátanos cocinados en casa. Que sea un tema de afrobeat divertido con una vibra africana auténtica".

De fotos y videos a canciones: Sube un archivo visual y mira cómo Gemini compone una pista con letras que encajan perfectamente con el ambiente.

Ejemplo: "Usa estas fotos para crear una canción sobre mi perro Duncan en una caminata por el bosque".

Disponibilidad

Lyria 3 está disponible en la aplicación Gemini para usuarios mayores de 18 años en español, inglés, alemán, francés, hindi, japonés, coreano y portugués. Se lanza hoy en la versión de escritorio y llegará a la aplicación móvil en los próximos días. Los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra disfrutarán de límites más altos.

