Lyria 3 de Google promete convertir tus fotos en música: qué es y cómo cambia la creación de canciones con IA

Lo más relevante de este salto generacional entre la versión pasada de esta herramienta y Lyria 3 es que deja de ser una herramienta técnica y experimental para convertirse en un colaborador creativo mucho más intuitivo y humano.

Mientras que la versión anterior se centraba principalmente en la fidelidad del audio instrumental y requería que el usuario tuviera una idea muy clara de la estructura, el nuevo modelo introduce la capacidad de generar voces y letras de forma autónoma. Esto significa que ya no necesitas ser compositor ni escribir tus propios versos.

Otro cambio fundamental es la integración de la multimodalidad en el proceso creativo. Antes, la interacción estaba limitada casi exclusivamente al texto, pero con Lyria 3 puedes usar tus propias fotos y videos como fuente de inspiración.

El modelo es capaz de "leer" el contenido visual y traducir esa atmósfera en un género musical específico. Es una transición de un sistema que simplemente ejecutaba comandos a uno que ahora es capaz de interpretar contextos visuales para proponer una banda sonora original.

Además, la herramienta ofrece una precisión mucho mayor sobre elementos como el estilo vocal y el tempo, permitiendo crear pistas que suenan menos robóticas y más complejas musicalmente.

