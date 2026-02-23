Tras caída de “El Mencho” se registraron entre 200 y 500 fake news en 48 horas

¿Por qué es rentable difundir noticias falsas?
De acuerdo con el Observatorio de Medio Digitales del Tec de Monterrey, estas páginas monetizan tráfico a partir de clics, además, hay cuentas que buscan crecer en seguidores o actores que intentan influir en la percepción pública.
En contextos de violencia, además, el desorden informativo puede tener efectos tangibles. Rumores sobre bloqueos, enfrentamientos o riesgos en ciertas zonas influyen en decisiones cotidianas como puede ser salir o no de casa, cambiar rutas, cerrar negocios.
A pesar de ello, México carece de sistemas robustos para medir este fenómeno en tiempo real en temas de seguridad. A diferencia de procesos electorales, donde han existido esfuerzos coordinados de verificación y monitoreo, en crisis como la del operativo contra el líder del CJNG no hay un conteo claro de cuántas piezas falsas circulan, qué alcance tienen o cómo impactan en la población.
Frente a este escenario, la responsabilidad no recae únicamente en plataformas o autoridades. También interpela a los usuarios, que se convierten, voluntaria o involuntariamente, en nodos de distribución.
Cómo navegar la
infoxicación
en contextos de crisis
Ante la saturación informativa, los usuarios pueden adoptar prácticas básicas de verificación para reducir el riesgo de difundir contenido falso.
1. Desconfiar de la inmediatez
Las primeras versiones en eventos de seguridad suelen ser incompletas o incorrectas. Esperar confirmaciones oficiales o de medios confiables reduce errores.
2. Revisar la fuente
No basta con el contenido: importa quién lo publica. Cuentas sin historial verificable, páginas recién creadas o mensajes reenviados sin autor identificado son señales de alerta.
3. Verificar el contexto
Imágenes y videos pueden ser reales, pero no actuales. Buscar el mismo material en internet (búsqueda inversa) ayuda a detectar si es antiguo o pertenece a otro evento.
4. Evitar compartir contenido emocionalmente extremo
Mensajes que apelan al miedo o a la urgencia (“difunde”, “esto no lo verás en las noticias”) suelen estar diseñados para viralizarse sin verificación.
5. Cruzar información
Si una noticia solo aparece en redes sociales y no en medios establecidos o canales oficiales, es probable que no esté confirmada.
6. Asumir responsabilidad en el reenvío
No compartir también es una decisión informativa. Frenar la cadena de difusión es una de las formas más efectivas de contener la desinformación.