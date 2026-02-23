Tras caída de “El Mencho” se registraron entre 200 y 500 fake news en 48 horas

Aun sin un conteo oficial consolidado, estimaciones del Observatorio de Medios Digitales del Tec de Monterrey permiten dimensionar la escala del fenómeno. Solo en las primeras 48 horas tras el operativo circularon entre 200 y 500 publicaciones con información falsa o no verificada, de las cuales entre 20 y 40 alcanzaron alta viralidad, superando en algunos casos las 100,000 visualizaciones y 10,000 compartidos.

Bajo un modelo conservador, el volumen total de circulación se traduce en entre 3 y 5 millones de exposiciones potenciales a contenido falso o dudoso, una cifra que no equivale a usuarios únicos, pero sí refleja la magnitud del alcance en un lapso crítico.

En este caso, entre el 35 y 40% del contenido correspondió a material fuera de contexto, como videos antiguos o imágenes recicladas, 25–30% a contenido engañoso que exageraba hechos reales, y entre 10 y 15% a material manipulado, incluyendo imágenes generadas con inteligencia artificial.

La ventana más vulnerable se concentró en las primeras 6 a 12 horas, cuando la velocidad de propagación superó la capacidad de verificación, y cuando incluso teorías sin sustento lograron más de 100,000 interacciones en redes sociales.

¿Cómo se desinforma?

A diferencia de la idea tradicional de las “fake news” como una pieza aislada, los episodios de seguridad en México muestran la operación de lo que especialistas llaman redes de desorden informativo. Un ecosistema donde confluyen cuentas automatizadas, páginas de baja reputación, creadores oportunistas y usuarios que, sin intención maliciosa, amplifican contenido no verificado.