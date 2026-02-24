México enfrenta un déficit de 90% de fisioterapeutas y la IA puede ayudar a cerrar la brecha

Esta brecha coloca a millones de personas en un situación de acceso limitado o tardío a servicios clave para la recuperación de lesiones, enfermedades neuromotoras y trastornos musculoesqueléticos.

La magnitud del problema se vuelve más evidente al observar los datos demográficos y de salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México viven 6.2 millones de personas con alguna discapacidad; de ellas, cerca de tres millones presentan dificultades para caminar o moverse.

A este universo se suman pacientes de los que no hay estadísticas claras, como aquellos que tienen lesiones temporales, adultos mayores con padecimientos degenerativos, personas con enfermedades crónicas y una población económicamente activa cada vez más expuesta a problemas de postura y movilidad derivados del trabajo sedentario.

De acuerdo con el médico especializado en rehabilitación y fundador de las clínicas Small Haughton Rehab, Lorenzo Small Haughton, la demanda de estos servicios rebasa por mucho la capacidad instalada del sistema de salud público y privado. Las consecuencias de este déficit, dice, son esperas prolongadas, tratamientos incompletos y altos niveles de abandono terapéutico.

IA en fisioterapia: optimizar lo que hoy no alcanza

Frente a este panorama, la incorporación de tecnologías digitales —particularmente la inteligencia artificial (IA)— comienza a perfilarse como una herramienta para ampliar el alcance de la fisioterapia sin sustituir al especialista. La lógica es que si no hay suficientes profesionales para atender a todos los pacientes, es necesario optimizar su tiempo, estandarizar procesos y extender la atención más allá del consultorio físico.

Bajo esta premisa surge Small Haughton Rehab, una healthtech mexicana que integra IA y realidad aumentada dentro de sus protocolos clínicos. La compañía, fundada por Small Haughton y el matemático Gustavo Santa Rosa, opera actualmente cinco unidades en México y atiende a más de 12,000 pacientes al año, combinando atención presencial con esquemas de telerehabilitación.

