México enfrenta un déficit de 90% de fisioterapeutas y la IA puede ayudar a cerrar la brecha

Lejos de plantearse como un reemplazo del personal de salud, la tecnología busca redistribuir su carga de trabajo, mientras que el fisioterapeuta sigue siendo quien evalúa, prescribe y ajusta el tratamiento.
“La IA está para humanizar al profesional de la salud”, refiere Small Haughton. Al automatizar parte de la evaluación y el monitoreo, el fisioterapeuta puede dedicar más tiempo a la atención directa del paciente, a la explicación del tratamiento y al acompañamiento durante la recuperación, aspectos clave para mejorar la adherencia terapéutica.
Este enfoque, señalan Small Haughton y Santa Rosa, cobra especial relevancia en un contexto de envejecimiento poblacional. México cuenta ya con alrededor de 20 millones de adultos mayores, un grupo con alta prevalencia de padecimientos que requieren rehabilitación continua.
“Sin cambios estructurales, la brecha entre oferta y demanda de fisioterapia podría ampliarse aún más en las próximas décadas”, refieren los especialistas.
La apuesta por la inteligencia artificial, aseguran, no solo responde a una necesidad clínica, sino también a la construcción de modelos que permitan escalar la atención de forma sostenible.
Small Haughton Rehab opera bajo un esquema de franquicias que busca replicar protocolos, capacitación y tecnología en distintas regiones del país. No obstante, sus fundadores subrayan que el objetivo central es ampliar el acceso a rehabilitación especializada, particularmente en zonas donde hoy simplemente no existe, más que la expansión comercial en sí misma.
Eso sí, los fundadores de Small Haughton Rehab dejan claro que la integración de inteligencia artificial en la fisioterapia no puede leerse como una solución aislada ni como un atajo tecnológico frente a un problema estructural. El déficit de fisioterapeutas en México es resultado de años de rezago en planeación sanitaria, formación de especialistas e inversión pública en rehabilitación, situación que requiere una estrategia integral que fortalezca la formación profesional y la infraestructura tecnológica.