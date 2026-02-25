Reseña Resident Evil Requiem: Un buen juego, pero una secuela decepcionante

Resident Evil está consagrado como uno de los referentes más importantes del género survival horror y una de las propiedades intelectuales más influyentes de las últimas tres décadas. A través del cine, libros, cómics, juegos de mesa y parques de diversiones pero sobre todo, videojuegos, RE tiene un impacto incuestionable en la cultura pop global.
No es gratuito decir que cada nueva entrega se convierte en lo más esperado del año, y 2026 arranca con Resident Evil: Requiem. Las expectativas son altas ¿Valió la pena la espera? ¿Es Resident Evil Requiem el mejor juego de la saga?
Una sola campaña, dos experiencias
En esta aventura tenemos el control de dos protagonistas: Grace Ashcroft, hija de Alyssa Ashcroft, periodista sobreviviente a los acontecimientos de Raccoon City en 1998, y Leon S. Kennedy, héroe icónico de la saga, también sobreviviente a la tragedia de Raccoon City, y favorito entre los fans.
Son dos personajes con experiencias de gameplay muy distintas entre sí. Con Grace jugamos un horror semejante al de Biohazard y Village; para ella, los zombis y monstruos enormes creados con virus son algo desconocido, lo cual se refleja tanto en su personalidad, como en su falta de habilidades y experiencia para enfrentarlos.
Con Leon, por otro lado, este es un martes más en su jornada laboral. Su dominio con armas de fuego, agilidad para moverse, fuerza en combate y manejo de situaciones difíciles dan un alto contraste respecto a Grace. Si jugaste el remake de Resident Evil 4 (2023) ya sabes qué esperar.
A diferencia de otros títulos de la saga, Requiem nos brinda el control de cada héroe en momentos específicos de la historia. No elegimos con quién jugar, es el juego el que decide a quien controlaremos de acuerdo a nuestro progreso en la campaña, y de esta manera, conocer la perspectiva de cada uno sobre la misma situación.
Este diseño provoca un ritmo bastante dinámico. Las dosis de horror espeluznante y traumático con Grace, son alternadas y compensadas con las dosis potentes de acción con Leon. Los dos agentes enfrentan a los mismos monstruos, pero mientras con Grace un solo zombi puede significar la muerte segura, para Leon hace falta una horda entera de estos para sentirse intimidado.
Esta distinción trasciende a varios aspectos y mecánicas, incluida la administración de recursos. Mientras Grace tiene un cupo bastante limitado para llevar objetos consigo y depende de los clásicos baúles teletransportadores para guardar armas, municiones y curas, Leon lleva su maletín mágico, digno de causar envidia a Dora la Exploradora, en el que igual caben escopetas, granadas, rifles y lanzamisiles, siempre que sepas acomodar bien.
La campaña comienza con un gran enfoque en Grace, lo cual ayuda a plantear los enigmas de la historia para viejos y nuevos jugadores, pero también nos hace sentir muy vulnerables ante cualquier amenaza, arrancando la misión con un alto nivel de tensión y horror. Cuando por fin comienzas a controlar a Leon, la satisfacción que provoca su competencia para aniquilar monstruos es brutal.
Si bien es una propuesta interesante, que pretende tomar lo mejor de ambos mundos (el gameplay tipo Biohazard/Village con los remakes de los últimos años) no está bien ejecutada durante toda la aventura. Por si solas, cada experiencia funciona muy bien, pero una acaba por imponerse sobre la otra, y ninguna consigue explotar su total capacidad.
Eso no quiere decir que jugar con un personaje sea mejor que otro. El problema está con la manera en que aprovecharon a cada uno. Tanto lo que juegas con Grace, como lo que juegas con Leon, resulta insuficiente.
Una historia con mucho potencial desaprovechado
Grace Ashcroft, agente del FBI, tiene una nueva misión: investigar las misteriosas y repentinas muertes de personas cuyo lazo en común es que fueron sobrevivientes a los acontecimientos de Raccoon City en 1998. El cuerpo más reciente fue descubierto en el mismo lugar donde su madre, Alyssa, murió. Sin saberlo, Grace se sumerge en una conspiración que la llevará a enfrentarse a criaturas y escenarios horripilantes, a quienes su madre hubiera recordado bien.
Leon S. Kennedy, sobreviviente de Raccoon City (y de muchos otros ataques con armas biológicas), también investiga esas muertes, pero por motivos personales. Detrás de éstas aparece un nombre: Victor Gideon, quien adquirió una propiedad que solía pertenecer a Umbrella, la corporación detrás del Virus-T, hace muchos años.
Los caminos de Grace y Leon se cruzan, y deberán apoyarse mutuamente para sobrevivir y descubrir la verdad detrás de la pesadilla que está forjándose, la cual por supuesto, está colmada de seres aterradores y humanos dispuestos a beneficiarse de ellos a costa de cualquier vida.
Lo que empieza como una de las mejores campañas e historias en la saga Resident Evil, poco a poco se debilita. Los impresionantes escenarios a los que nos lleva resultaron más pequeños de lo que esperamos, como si el juego tuviera prisa por llevarte al siguiente nivel. Incluso si lo comparamos con las campañas de Biohazard y Village, es un juego muy corto.
Si bien las historias en los juegos de Resident Evil nunca se toman demasiado en serio, y siempre deleitan con el absurdo y la acción hollywoodense, al final suelen sostenerse como buenos argumentos a las que vale la pena apreciar a detalle. Lamentablemente, Requiem no hace eso en la segunda mitad del juego.
Existe muy buen fanservice que estamos seguros que traerá sonrisas y lágrimas a aquellos jugadores que a finales de los 90 e inicios de los 2000 se enamoraron de esta saga, pero tristemente es desaprovechado.
La calidad del guión de Requiem nos recuerda a la de algunas de las películas animadas, y no a la maravilla que son Resident Evil 2, Resident Evil 4, Biohazard y Village, considerados por gran parte de la comunidad de fans como los mejores hasta ahora. La trama se llena de agujeros de guión, hace supuestos giros para “sorprendernos”, y lo único que consigue es ponernos los ojos en blanco y sentir pena por lo mal escrito que está.
Como nueva protagonista, Grace tiene un desarrollo casi inexistente. Frente a Ethan Winters, el héroe trágico de Biohazard y Village, Grace es un personaje blando y desnutrido. Leon, por su parte, es Leon; sus comentarios jocosos en medio de batallas y su encanto al desplazarse y pelear, nos recuerdan constantemente porque estamos enamorados de él desde 1998.
La historia pierde sentido, pero sobre todo, pierde grandiosas oportunidades para sorprender a fans, y hacer de Requiem algo único no solo para la saga, sino para los videojuegos como medio narrativo y artístico.
Espeluznante, pero hermoso
Capcom sigue luciéndose con el poder de sus motores gráficos, no obstante, les hizo falta atreverse mucho más en el diseño arquitectónico y el bestiario.
Aunque siempre agradecemos los escenarios laberínticos y claustrofóbicos típicos de la saga, donde un manejo magistral de iluminación hace toda la diferencia, sentimos que Requiem carece de personalidad.
Y es que si comparamos la casa de la familia Baker de RE7, la Aldea y el Castillo de Salazar en RE4, el Castillo Dimitrescu, la Casa Beneviento y la fábrica de Heisenberg de RE8, con los escenarios de Requiem, estos últimos palidecen bastante. No están mal, pero están lejos de ser tan memorables como los mencionados.
El apartado sonoro cumple bien su función, pero no hallamos algo tan destacable como las piezas musicales de otros de los grandes juegos.
Lo más importante es, sin duda, el trabajo de doblaje al español latinoamericano. Aunque RE4 y Village recibieron actualizaciones hace unas semanas que les añadieron este doblaje, Requiem es el primero que desde su lanzamiento contará con este, y no tenemos reservas en reconocer que el trabajo del elenco y dirección detrás de este doblaje es nada menos que estupendo. Aunque suponemos que habrá varios fans que prefieran escuchar el juego en inglés, recomendamos a jugadores de Latinoamérica jugarlo en el español de nuestra región, o cuando menos, darle la oportunidad.
Las interpretaciones son muy buenas. Los problemas, en especial con Grace, vienen del guión original, y la manera en que se escribió al personaje.
Conclusiones
Resident Evil Requiem es excelente en algunos aspectos, pero también es muy frustrante e insatisfactorio hacia el final, porque el evidente potencial que tenía, fue desaprovechado.
Las expectativas que teníamos no eran injustificadas; eran acorde a la excelencia de las últimas entregas. No dudamos en que habrá muchos que se deleiten con las referencias al legado, pero esperamos que vean al producto tal cual es: un buen juego, pero una secuela inferior.
Requiem merecía ser el mejor RE de la historia, pero si hiciéramos un Top 10, dejarlo en el quinto lugar podría ser demasiado.