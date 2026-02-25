Publicidad

Economía

México cierra 2025 con IED récord de 40,871 mdd, aunque tropieza al final

El último trimestre de 2025 rompió la tendencia positiva de la IED en México con una salida de 5,026 mdd.
mié 25 febrero 2026 09:55 AM
ciudad de méxico
la Ciudad de México se consolidó como el principal destino de la inversión extranjera directa en 2025. (Cuartoscuro)

México cerró 2025 con un nuevo récord de inversión extranjera directa al sumar 40,871 millones de dólares, pero con números rojos en el el último trimestre.

El dato anual confirma que el país logró sortear las dificultades de un año marcado por tensiones comerciales, con los aranceles de Donald Trump.

Los 40,871 millones de dólares registran un crecimiento de 10.8% respecto a la cifra originalmente publicada al cierre de 2024, un aumento anual por quinto año consecutivo, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

“Con este resultado, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”, aseguró la deendencia que dirige Marcelo Ebrard.

En 2025, Estados Unidos reafirmó su posición como el principal inversionista en México, al aportar 15,877 millones de dólares, equivalentes a 38.8% de toda la inversión extranjera directa que llegó al país. Muy detrás se colocó España, con 4,431 millones de dólares, lo que representó una participación de 10.8%.

El grupo de los principales socios inversionistas lo completaron Canadá, con 3,323 millones de dólares y una participación de 8.1%, seguido por Países Bajos, con 2,387 millones (5.8%), y Japón, que canalizó 2,293 millones de dólares, equivalente a 5.6% del total.

A nivel regional, la Ciudad de México se consolidó como el principal destino de la inversión extranjera directa en 2025, al captar 22,381 millones de dólares, equivalente a 54.8% del total nacional, luego se ubica Nuevo León, con 3,628 millones. El Estado de México ocupó la tercera posición, con 3,279 millones.

Flujo negativo en el cuarto trimestre

Pero el cierre dejó una señal distinta, ya que en el último trimestre se registró una salida de capital por 5,026 millones de dólares, algo que no ocurrió en el resto del año. Es decir, el récord anual llegó pese a un tropiezo hacia el final.

De acuerdo con registros de Banxico, la inversión extranjera directa no había mostrado flujos trimestrales negativos desde que tiene registro (1999). El resultado del cuarto trimestre de 2025 marca el primero.

La mayor parte no provino de nuevas empresas que llegaron al país, sino de compañías que ya operan en México y decidieron reinvertir ganancias.

En el año, las reinversiones sumaron 27,649 millones de dólares, casi 7 de cada 10 dólares captados en todo 2025.

Las nuevas inversiones alcanzaron 7,377 millones de dólares, una mejora frente al año previo, aunque todavía representan una porción menor del total. Esto muestra que México mantiene confianza entre inversionistas instalados, pero aún enfrenta el reto de atraer más proyectos completamente nuevos.

El resultado negativo del último trimestre se explicó sobre todo por movimientos financieros entre matrices y filiales. Las llamadas cuentas entre compañías registraron salidas importantes, asociadas a pagos internos, ajustes de deuda o reorganización de capital dentro de corporativos internacionales.

