México cierra 2025 con IED récord de 40,871 mdd, aunque tropieza al final

“Con este resultado, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”, aseguró la deendencia que dirige Marcelo Ebrard.

En 2025, Estados Unidos reafirmó su posición como el principal inversionista en México, al aportar 15,877 millones de dólares, equivalentes a 38.8% de toda la inversión extranjera directa que llegó al país. Muy detrás se colocó España, con 4,431 millones de dólares, lo que representó una participación de 10.8%.

El grupo de los principales socios inversionistas lo completaron Canadá, con 3,323 millones de dólares y una participación de 8.1%, seguido por Países Bajos, con 2,387 millones (5.8%), y Japón, que canalizó 2,293 millones de dólares, equivalente a 5.6% del total.

A nivel regional, la Ciudad de México se consolidó como el principal destino de la inversión extranjera directa en 2025, al captar 22,381 millones de dólares, equivalente a 54.8% del total nacional, luego se ubica Nuevo León, con 3,628 millones. El Estado de México ocupó la tercera posición, con 3,279 millones.