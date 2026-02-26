Publicidad

Tecnología

Galaxy Buds 4 traducen en tiempo real y llevan IA a tus oídos

En un mercado de audífonos que crece con menor dinamismo, la compañía busca diferenciarse con una experiencia integrada que combina IA, sonido adaptativo y diseño.
jue 26 febrero 2026 12:00 PM
como funciona IA en galaxy buds
La empresa presentó un rediseño en sus audífonos además de más opciones de IA a las que se accede con voz. (Cortesía: Samsung)

San Francisco, California. Samsung ya no está compitiendo por quién tiene la mejor cancelación de ruido ni por quién integra más funciones de inteligencia artificial en unos audífonos.

La apuesta de la compañía con sus nuevos Galaxy Buds es rediseñar la forma en que estos dispositivos entienden el entorno y se adaptan a él sin intervención del usuario.

La compañía confirmó que los Galaxy Buds 4 no operan como un traductor independiente, sino como una interfaz de audio para capacidades que se ejecutan en conjunto con el teléfono, pero es una característica atractiva para los usuarios.

De acuerdo con Counterpoint Research, el segmento de audífonos true wireless creció apenas 3% en 2025, una señal de que la categoría dejó de expandirse a doble dígito y ahora compite por diferenciación más que por adopción.

En paralelo, el mercado global sigue aumentando en volumen de 4,200 millones de unidades en 2025 a 5,000millones en 2026, pero bajo una lógica de competencia más sofisticada.

Ese es el terreno en el que Samsung quiere posicionar sus nuevos audífonos.

Al cuestionar a la empresa sobre qué es más importante, si la cancelación de ruido o la IA, la firma dijo que ambas, pero como integración.

“Diría que ambas van de la mano en una experiencia integrada”, explicó Ikhyun Cho, vicepresidente corporativo del equipo de I+D de Mejora Móvil, Mobile eXperience.

El punto no es elegir entre una u otra, sino hacerlas operar como un mismo sistema.Ya no se trata de aislar al usuario, sino de adaptar el audio al entorno traduciendo un esquema de control adaptativo que ajusta automáticamente el nivel de cancelación dependiendo del contexto.

“No necesitas saber dónde estás, el sistema se ajusta”, refirió Cho.

Al mismo tiempo, otras funciones como el intérprete en tiempo real o el acceso a asistentes de IA con el smartphone son más fáciles de encontrar.

Ese enfoque es consistente con la estrategia más amplia de Samsung, que busca integrar capacidades de IA en todos sus dispositivos.

Por ello, la empresa combina un micrófono externo con un sensor interno que detecta vibraciones en el cuerpo para aislar la voz del usuario incluso en ambientes ruidosos. “El sistema identifica tu voz y la filtra del ruido que te rodea”, explicó la compañía durante una presentación enfocada en el audio de estos audífonos.

Para lograrlo, el modelo fue entrenado con datos de distintos entornos, desde cafés hasta estaciones de tren. Diseñar el ajuste y la acústica requirió de la recopilación de más de 5,600 muestras de oídos y cerca de 100 millones de puntos de datos.

Todo esto ocurre en un mercado altamente competitivo. Samsung mantiene alrededor de 10% de participación en audífonos inalámbricos frente a más de 30% de Apple, y busca diferenciarse a través de la integración con Android y funciones de IA.

