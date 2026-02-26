San Francisco, California. Samsung ya no está compitiendo por quién tiene la mejor cancelación de ruido ni por quién integra más funciones de inteligencia artificial en unos audífonos.

La apuesta de la compañía con sus nuevos Galaxy Buds es rediseñar la forma en que estos dispositivos entienden el entorno y se adaptan a él sin intervención del usuario.

La compañía confirmó que los Galaxy Buds 4 no operan como un traductor independiente, sino como una interfaz de audio para capacidades que se ejecutan en conjunto con el teléfono, pero es una característica atractiva para los usuarios.