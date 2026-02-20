En el mercado de audífonos, la calidad de audio todavía le gana a la IA

En un mercado tecnológico saturado por la Inteligencia Artificial (IA) generativa y sus funciones, Sony mantiene una postura firme en su división de audio. Para la compañía japonesa, el valor de sus productos, como la nueva serie WF-1000XM6, no reside en estas herramientas, sino en la calidad de la experiencia auditiva.

La estrategia de negocio de Sony para su categoría de gama alta se centra en lo que denominan consistencia. Mientras otros fabricantes se apresuran a integrar traductores en tiempo real o asistentes conversacionales, la empresa japonesa apuesta a que el consumidor busca, ante todo, un dispositivo que cumpla con su función primaria: reproducir sonido y aislar el ruido exterior.

De acuerdo con el ingeniero Takuma Hosomi, quien trabajó en el desarrollo de este dispositivo, esta filosofía se materializa en tres pilares que definen la línea WF-1000XM6, los cuales son "unir todo, desde la calidad del sonido, la cancelación de ruido y la comodidad de uso".