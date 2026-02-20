Publicidad

Tecnología

En el mercado de audífonos, la calidad de audio todavía le gana a la IA

En un mercado donde más del 40% de los nuevos audífonos premium integran funciones de IA, Sony defiende que la prioridad sigue siendo el sonido y la cancelación de ruido.
vie 20 febrero 2026 02:00 PM
Sony apuesta por calidad de sonido en vez de la IA
Para Sony, la lectura del negocio es que el cliente que adquiere audífonos de alto nivel por su fidelidad en una llamada o la calidad de la música en vez de las funciones de procesamiento de lenguaje que ofrecen otros fabricantes. (Foto: Sony)

En un mercado tecnológico saturado por la Inteligencia Artificial (IA) generativa y sus funciones, Sony mantiene una postura firme en su división de audio. Para la compañía japonesa, el valor de sus productos, como la nueva serie WF-1000XM6, no reside en estas herramientas, sino en la calidad de la experiencia auditiva.

La estrategia de negocio de Sony para su categoría de gama alta se centra en lo que denominan consistencia. Mientras otros fabricantes se apresuran a integrar traductores en tiempo real o asistentes conversacionales, la empresa japonesa apuesta a que el consumidor busca, ante todo, un dispositivo que cumpla con su función primaria: reproducir sonido y aislar el ruido exterior.

De acuerdo con el ingeniero Takuma Hosomi, quien trabajó en el desarrollo de este dispositivo, esta filosofía se materializa en tres pilares que definen la línea WF-1000XM6, los cuales son "unir todo, desde la calidad del sonido, la cancelación de ruido y la comodidad de uso".

Y es que a pesar de la creciente presión del mercado por integrar funciones de IA similares a las de competidores, la visión de la firma es mantenerse fieles a la esencia del gadget y si bien reconocen que la tendencia actual se inclina hacia la IA, han decidido tomar un camino que prioriza la funcionalidad sobre la novedad mediática.

Actualmente, fabricantes como Samsung integran funciones de traducción simultánea y asistentes potenciados por Galaxy AI en modelos como los Galaxy Buds3 Pro, mientras que Google impulsa capacidades de interpretación en tiempo real en los Pixel Buds Pro apoyados en Gemini. Incluso Apple incorpora funciones avanzadas de procesamiento de voz y aislamiento inteligente en sus AirPods Pro, reforzando su ecosistema con herramientas basadas en aprendizaje automático.

Las cifras respaldan estas decisiones de integrar IA. Según datos de IDC y Counterpoint Research, el mercado global de audífonos supera los 300 millones de unidades anuales, y los modelos premium representan más del 25% del valor total del mercado, con precios que rebasan los 200 dólares.

Las consultoras también señalan que la integración de funciones de IA es un diferenciador clave en la gama alta, especialmente en Asia y Estados Unidos, donde más del 40% de los nuevos lanzamientos incluyen alguna capacidad de procesamiento avanzado de lenguaje o adaptación automática del entorno, un movimiento que busca elevar el el precio promedio y vincular los audífonos con servicios en la nube, generando ingresos adicionales más allá del hardware.

Funcionalidad en audio sobre capacidades de IA

"Queremos que sea simplemente un auricular que ofrezca la mejor funcionalidad", explica Hosomi, una decisión que subraya la lectura del negocio que hace Sony, pues para esta empresa el cliente que adquiere audífonos de alto nivel por su fidelidad en una llamada o la calidad de la música en vez de las funciones de procesamiento de lenguaje que ofrecen otros fabricantes.

Sin embargo, esta resistencia a seguir modas no implica que Sony ignore el potencial de las nuevas tecnologías. Ante la interrogante de por qué no han implementado funciones de IA más visibles en este momento, la respuesta de la empresa fue prudente y reveló que "estamos trabajando en ello".

Esta declaración sugiere que la empresa no descarta la evolución hacia estas características, sino que busca integrarlas cuando cumplan con sus estándares de calidad. "Tal vez puedan esperar algo en el futuro", menciona Hosomi, dejando la puerta abierta a próximas innovaciones que hoy sus competidores ya promocionan.

Además, la IA no es un concepto ajeno para los dispositivos de la marca, resalta el especialista, aunque su aplicación actual es menos "teatral" que la de otras firmas, ya que utilizan esta tecnología de forma invisible para potenciar el rendimiento técnico de sus dispositivos, especialmente en el análisis acústico.

"Por ejemplo, para la cancelación de ruido, estamos utilizando nuestra tecnología de IA para analizar y borrar el ruido", detalla el ingeniero, subrayando que esta tecnología vive dentro del chipset del dispositivo.

