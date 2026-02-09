Publicidad

Tecnología

Google Pixel 10a llega a México para competir por la gama media-alta

El gigante de las búsquedas lanzará su nuevo teléfono en el país con la intención de robar usuarios a empresas consolidadas en el rubro como Xiaomi o Samsung.
lun 09 febrero 2026 12:01 PM
Google Pixel 10a, precio y características en México
(Foto: Google)

El año pasado, Google lanzó su smartphone insignia en México y ahora busca consolidar su presencia en el mercado nacional a través del Pixel 10a, un teléfono que apunta a la competida gama media del sector y que estará disponible este mismo mes.

Precio y fecha de lanzamiento del Pixel 10a en México

Google confirmó que el Pixel 10a llegará a México y los pedidos anticipados comenzarán a partir del próximo 18 de febrero de 2026 apuntando a posicionarse como una de las mejores opciones en la relación calidad-precio.

Aunque los precios finales pueden variar por impuestos, se estima que la versión de entrada de 128 GB llegará con un costo aproximado de 11,200 pesos, mientras que la variante de 256 GB se situaría cerca de los 13,300 pesos.

Características del Pixel 10a

El Píxel 10a hereda la estética de la familia Pixel 10, pero con un toque distintivo: su módulo de cámara plano que no sobresale del cuerpo del dispositivo, ofreciendo un perfil más limpio y ergonómico. Este diseño responde a la tendencia actual de buscar teléfonos más discretos pero con personalidad propia.

Integra el procesador Google Tensor G4, el mismo chip que impulsó a la serie Pixel 9. Aunque algunos esperaban el nuevo Tensor G5, el uso de esta plataforma permite a Google ofrecer un rendimiento sólido y, sobre todo, una integración con Gemini, su inteligencia artificial, manteniendo el costo final por debajo de los modelos insignia.

La experiencia visual está garantizada por una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con resolución FHD+. La gran novedad en este apartado es la tasa de refresco de 120 Hz, una característica que antes se reservaba para los modelos "Pro" y que ahora llega a la serie "a".

El Pixel 10a monta un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de un ultra gran angular de 13 megapíxeles. A través del procesado de imagen de Google, el teléfono promete capturas con colores naturales y un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz mediante el modo Night Sight.

Para las selfies se incluyó un sensor de 13 megapíxeles que permite grabación en 4K, ideal para creadores de contenido que buscan calidad sin invertir en equipos profesionales. Además, la batería recibió un aumento notable hasta los 5,100 mAh, lo que asegura una jornada completa de uso, complementada con carga rápida de 23W.

Un nuevo dispositivo en la gama media-alta

El lanzamiento del Pixel 10a está dirigido al sector conocido como "gama media-alta", que es el que mayor volumen de ventas genera en el país, atrayendo a usuarios que desean funciones premium (como mejores cámaras y mayor soporte de software) sin superar la barrera de los 15,000 pesos.

Actualmente, el Pixel 10a se enfrenta a una competencia feroz. Marcas como Xiaomi y Samsung dominan con las series Redmi Note y Galaxy A, respectivamente. Mientras la china apuesta por cargas ultrarrápidas y sensores de muchos megapíxeles, la surcoreana ofrece pantallas de alta calidad y una red de distribución local robusta.

No obstante, la integración de este dispositivo en el panorama nacional responde a una estrategia por seguir aprendiendo del mercado nacional acerca de cómo implementar sus nuevas funciones de IA para el público latinoamericano.

