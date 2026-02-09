El año pasado, Google lanzó su smartphone insignia en México y ahora busca consolidar su presencia en el mercado nacional a través del Pixel 10a, un teléfono que apunta a la competida gama media del sector y que estará disponible este mismo mes.

Precio y fecha de lanzamiento del Pixel 10a en México

Google confirmó que el Pixel 10a llegará a México y los pedidos anticipados comenzarán a partir del próximo 18 de febrero de 2026 apuntando a posicionarse como una de las mejores opciones en la relación calidad-precio.

Aunque los precios finales pueden variar por impuestos, se estima que la versión de entrada de 128 GB llegará con un costo aproximado de 11,200 pesos, mientras que la variante de 256 GB se situaría cerca de los 13,300 pesos.