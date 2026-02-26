Publicidad

Tecnología

México discute una Ley de IA en medio de un vacío institucional

La desaparición y reconfiguración de órganos autónomos deja dudas sobre quién regulará los algoritmos mientras el Congreso impulsa nuevas obligaciones.
jue 26 febrero 2026 05:55 AM
El Congreso discute iniciativas para regular el desarrollo y uso de estas tecnologías, entre ellas la propuesta del senador Ricardo Monreal, mientras, en paralelo, el andamiaje regulatorio que tradicionalmente vigilaba el ecosistema digital atraviesa un proceso de reconfiguración. (Jesús Almazán)

México intenta construir una ley de inteligencia artificial en medio de una transición institucional que deja preguntas.

El Congreso discute iniciativas para regular el desarrollo y uso de estas tecnologías, entre ellas la propuesta del diputado Ricardo Monreal, mientras, en paralelo, el andamiaje regulatorio que tradicionalmente vigilaba el ecosistema digital atraviesa un proceso de reconfiguración.

Ese desajuste ocurre tras la desaparición o transformación de organismos autónomos clave en materia digital, como el INAI o el IFT, cuyas atribuciones han sido absorbidas por nuevas instancias gubernamentales. Sin embargo, estas entidades apenas están en fase de transición.

“Todavía no asimilamos que ya no existe el INA, las entidades que asumieron esas responsabilidades apenas están tratando de ponerse cómodas en sus nuevas obligaciones”, explica Daniel Villanueva-Plasencia, director del Comité de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Internet MX, quien advierte que el rediseño institucional aún no se traduce en reglas claras ni en criterios operativos.

La consecuencia inmediata es una ausencia de lineamientos públicos sobre cómo deben gestionarse los datos, los algoritmos o los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

“Todavía no estamos viendo que las nuevas autoridades estén pidiendo criterios, publicando, están apenas poniendo la casa en orden”, señaló Villanueva.

En ese contexto, el país discute nuevas obligaciones sin tener plenamente definido quién será responsable de hacerlas cumplir.

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal busca precisamente llenar ese vacío mediante la creación de un marco legal específico para la IA.

Aunque aún se encuentra en discusión, el documento plantea un enfoque integral que incluye definiciones, principios y la creación de una autoridad especializada.

Entre los elementos centrales de la propuesta destacan:

  • Definición amplia de inteligencia artificial: sistemas capaces de procesar datos, aprender, razonar o tomar decisiones de manera autónoma o semiautónoma.

  • Clasificación de sistemas de IA según niveles de riesgo, con obligaciones diferenciadas.

  • Principios rectores como transparencia, seguridad, responsabilidad, no discriminación y respeto a derechos humanos.

  • Regulación del uso de datos para entrenar modelos, con énfasis en la protección de datos personales.

  • Obligaciones para desarrolladores y usuarios, incluyendo evaluaciones de impacto y mecanismos de supervisión.

  • Creación de una autoridad o entidad especializada encargada de coordinar la política pública en IA.

  • Establecimiento de sanciones por usos indebidos o riesgosos de la tecnología.

La iniciativa también concibe la IA no solo como una tecnología, sino como un conjunto de sistemas con impacto transversal en sectores económicos, sociales y gubernamentales, lo que justifica un marco regulatorio específico.

No obstante, el avance de estas propuestas ocurre en un contexto donde, según especialistas, el principal déficit no es normativo, sino institucional. La falta de claridad sobre quién debe regular, supervisar y sancionar el uso de la IA genera incertidumbre en el sector privado.

Esa ausencia de liderazgo técnico también se refleja en la escasez de perfiles especializados dentro del sector público.

El problema no se atribuye únicamente a la desaparición de organismos autónomos, sino a la limitada capacidad del Estado para atraer y retener talento experto en tecnologías emergentes.

Sin equipos técnicos consolidados, la regulación corre el riesgo de quedarse en el papel o de replicar modelos extranjeros sin adaptación local.

“Somos mucho más usuarios de inteligencia artificial que desarrolladores”, apuntó el especialista de la Asociación de InternetMX.

Esto implica que una regulación excesivamente restrictiva podría inhibir el crecimiento de un ecosistema aún incipiente.

La discusión también se ve atravesada por factores internacionales, como la revisión del T-MEC, que podría presionar a México a adoptar reglas sobre flujo de datos y comercio digital. En ese terreno, el país enfrenta una tensión entre dos modelos, el europeo, más restrictivo, y el estadounidense, más flexible.

“Muchas de las iniciativas que estamos viendo están más orientadas hacia el modelo europeo, pero con el T-MEC el modelo norteamericano también pesa”, explicó Villarreal.

El vacío de gobernanza no solo tiene implicaciones regulatorias, sino también económicas. La posibilidad de que la regulación se concentre en una sola entidad gubernamental, como plantea la iniciativa de Monreal, podría dar claridad, pero también genera preocupaciones sobre concentración de poder.

