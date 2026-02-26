México discute una Ley de IA en medio de un vacío institucional

“Todavía no asimilamos que ya no existe el INA, las entidades que asumieron esas responsabilidades apenas están tratando de ponerse cómodas en sus nuevas obligaciones”, explica Daniel Villanueva-Plasencia, director del Comité de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Internet MX, quien advierte que el rediseño institucional aún no se traduce en reglas claras ni en criterios operativos.

La consecuencia inmediata es una ausencia de lineamientos públicos sobre cómo deben gestionarse los datos, los algoritmos o los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

“Todavía no estamos viendo que las nuevas autoridades estén pidiendo criterios, publicando, están apenas poniendo la casa en orden”, señaló Villanueva.

En ese contexto, el país discute nuevas obligaciones sin tener plenamente definido quién será responsable de hacerlas cumplir.

La iniciativa presentada por Ricardo Monreal busca precisamente llenar ese vacío mediante la creación de un marco legal específico para la IA.

Aunque aún se encuentra en discusión, el documento plantea un enfoque integral que incluye definiciones, principios y la creación de una autoridad especializada.