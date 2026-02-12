La burbuja de la Inteligencia Artificial, entre la revolución y la especulación

“IA” es un acrónimo que se repite cada vez más en conversaciones cotidianas, en medios de comunicación, en los pasillos de las empresas, en redes sociales e incluso en reuniones familiares. Pero, conforme se normaliza el término, otra palabra empieza a acompañarlo con mayor frecuencia: burbuja. La pregunta es inevitable: ¿en qué punto nos encontramos?, ¿estamos frente a la innovación que lo está cambiando todo o estamos inflando expectativas (incluidas las financieras) que no necesariamente se materializarán en el corto plazo?

Conviene empezar desde la base. En términos financieros, una burbuja ocurre cuando el precio de un activo crece mucho más rápido que su valor real, impulsado por expectativas, emociones y especulación, más que por fundamentos sólidos. No significa que el activo no valga nada; significa que se le está exigiendo que sea perfecto… demasiado pronto.

Este punto es clave. La existencia de una burbuja no implica que la tecnología sea falsa o inútil. Implica que el mercado puede estar exagerando el ritmo, el tamaño o el momento en el que los beneficios llegarán. Y esto no sería la primera vez que ocurre.

Basta recordar lo sucedido a finales de los años 90. Internet estaba cambiando al mundo. Cualquier empresa que incluyera “.com” en su nombre lograba levantar millones de dólares. Muchas no tenían ingresos; algunas ni siquiera contaban con un modelo de negocio claro. En el año 2000, la burbuja explotó: el Nasdaq cayó cerca de 80% y miles de empresas desaparecieron. Pero aquí está el matiz importante: Internet no desapareció. Al contrario, se volvió indispensable. Amazon sobrevivió. Google nació en medio del caos. La burbuja explotó, pero la revolución se quedó. No es un dato menor que, hoy, esas mismas empresas lideren el auge de la IA.