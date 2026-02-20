Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

La Inteligencia Artificial no reemplazará a Recursos Humanos, pero sí lo obligará a repensarse

El debate no debería centrarse en si la tecnología sustituirá a las personas, sino en cómo está redefiniendo el sentido mismo de gestionar el talento.
vie 20 febrero 2026 06:01 AM
La Inteligencia Artificial no reemplazará a Recursos Humanos, pero sí lo obligará a repensarse
La IA no sustituirá a RH porque la construcción de confianza —base de cualquier relación laboral sólida— solo es posible a través de interacciones humanas significativas. La tecnología puede apoyar, pero no puede generar credibilidad, acompañamiento ni liderazgo auténtico, apunta José Luis Guasco. (Foto: iStock)

Durante años he escuchado la misma preocupación en distintas mesas de trabajo: “¿Y si la Inteligencia Artificial termina reemplazando al área de Recursos Humanos?”.

La pregunta parece lógica si pensamos que la IA puede analizar miles de currículums, filtrar candidatos o predecir niveles de productividad en cuestión de segundos. Sin embargo, el debate no debería centrarse en si la tecnología sustituirá a las personas, sino en cómo está redefiniendo el sentido mismo de gestionar el talento.

Publicidad

Lee más

Los seis indispensables del área de RH del futuro
Opinión

El impacto de la IA en el nuevo foco estratégico de Recursos Humanos

Hoy las organizaciones viven una transformación silenciosa. Los algoritmos ya no son herramientas complementarias, se han convertido en un espejo de nuestra cultura laboral. Lo que antes era una tarea manual —revisar solicitudes, programar entrevistas, analizar desempeño— ahora puede automatizarse con una precisión asombrosa. Pero esa eficiencia técnica también revela algo inquietante: los sesgos humanos no desaparecen con la tecnología, se amplifican si no se supervisan con criterio ético y responsable.

He visto empresas sorprenderse con sistemas de IA capaces de “predecir” quién será un buen líder o qué colaborador podría renunciar pronto. Sin embargo, pocas se detienen a cuestionar de dónde provienen esos datos, qué patrones reproducen o cómo se interpretan los resultados. Recursos Humanos, más que nunca, necesita evolucionar de ser un área operativa a una función estratégica: la que traduce los datos en decisiones humanas para el crecimiento de las empresas y sus profesionales.

Lee más

Equilibrio entre eficiencia y criterio humano en el uso de la IA en la selección de talento
Opinión

Equilibrio entre eficiencia y criterio humano en el uso de la IA en la selección de talento

La IA no reemplazará a Recursos Humanos porque la gestión del talento requiere comprender emociones, motivaciones y dinámicas humanas que ningún algoritmo puede interpretar plenamente. La cultura, el sentido de pertenencia y el propósito son elementos profundamente humanos que no pueden automatizarse.

La gran oportunidad está ahí. La IA puede ayudarnos a identificar talento invisible, reconocer habilidades que los currículums no muestran o diseñar rutas de desarrollo personalizadas. Pero cualquier algoritmo carece la motivación que despierta un propósito, ni puede sustituir la intuición que nace de mirar a alguien a los ojos y saber que tiene potencial. La empatía sigue siendo el valor más escaso —y más necesario— en cualquier organización.

Lee más

Los retos para el empleador por el uso de la IA en la búsqueda de empleo
Opinión

La IA no reemplazará al reclutador, pero sí exigirá que evolucione

La IA tampoco reemplazará a Recursos Humanos porque la ética, la responsabilidad y la interpretación contextual de los datos requieren juicio humano. Un modelo puede procesar información, pero no puede decidir lo que es justo, lo que es correcto o lo que es mejor para una persona dentro de su trayectoria profesional.

Publicidad

Quizá el verdadero desafío no sea tecnológico, sino lo contrario. Las empresas que integren IA sin repensar su objetivo y tener claro que el ser humano es quien la guía, corren el riesgo de crear procesos más eficientes en cuestión de tiempos y resultados, pero menos humanos y probablemente sesgados. Las que, en cambio, combinen la precisión de los datos con la sensibilidad de la experiencia y capacidad de análisis de lo que arroja, encontrarán un punto de equilibrio importante: automatizar sin despersonalizar, analizar sin deshumanizar.

Lee más

Trabajar con IA exige algo más que saber usarla
Opinión

Trabajar con IA exige algo más que saber usarla

La IA no sustituirá a Recursos Humanos porque la construcción de confianza —base de cualquier relación laboral sólida— solo es posible a través de interacciones humanas significativas. La tecnología puede apoyar, pero no puede generar credibilidad, acompañamiento ni liderazgo auténtico.

La IA está transformando el trabajo, sí, pero también nos obliga a replantear qué significa “trabajar con inteligencia”. Recursos Humanos no debe temer ser reemplazado; debe temer quedarse al margen de la conversación que las está programando. Porque, al final, el futuro del talento no se definirá por lo que los algoritmos puedan hacer, sino por lo que las personas decidamos hacer con ellos.

Publicidad

Tags

Opinión Inteligencia artificial Recursos humanos Tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad