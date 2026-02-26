Publicidad

Tecnología

Sin tarifas dinámicas, inDrive reporta ingresos 30% mayores para sus conductores

Un estudio sobre inDrive muestra que la reducción del margen de intermediación y el abandono de tarifas dinámicas centralizadas pueden ampliar el mercado sin encarecer el servicio.
jue 26 febrero 2026 10:00 AM
El reporte señala que 72.12% de los usuarios considera que la plataforma es más segura que el transporte tradicional disponible en su localidad. (Foto: Selene Rmaírez)

En el mercado mexicano de movilidad por aplicación, la discusión suele centrarse en tarifas dinámicas, promociones o volumen de viajes. Sin embargo, el Reporte de Impacto elaborado por la Asociación de Internet MX (AIMX) sobre el modelo de inDrive sugiere que el diferencial competitivo no está únicamente en el precio final, sino en la arquitectura de comisiones y en el diseño del algoritmo.

El estudio documenta que más de la mitad de los conductores que trabajan en inDrive reporta ingresos superiores en más de 30% frente a otras plataformas en México. A la par, identifica un ahorro promedio de 23% por viaje para los usuarios. La aparente contradicción —que el conductor gane más mientras el pasajero paga menos— se explica en el modelo de comisión de la plataforma, según refirió en entrevista Rafael Garza, director general de la compañía en México.

El modelo “no depende de tarifas dinámicas determinadas por un algoritmo central” que ajuste automáticamente variables como tiempo o demanda, sino de una negociación directa entre conductor y pasajero, sobre la cual se aplica una comisión fija y significativamente más baja que la de otros competidores.

Este panorama además suma a la reputación de la plataforma. El reporte identifica una percepción elevada de transparencia, pues 94.8% de los usuarios considera muy clara la información de precios, al conocerse antes de iniciar el trayecto.

Mientras plataformas como Uber y DiDi operan con esquemas de comisión que pueden oscilar entre 15% y 30% y 10% a 30%, respectivamente, el modelo de inDrive aplica una comisión entre 9.9% y 12% por viaje, de acuerdo con datos de la FinTech de financiamiento vehicular para flotillas, Floty.

En términos económicos, esta diferencia reduce el margen de intermediación capturado por la plataforma y redistribuye una mayor proporción del ingreso hacia quien presta el servicio, sin trasladar necesariamente un mayor costo al usuario final.

Otro componente estructural que incide en el precio final es la arquitectura de pagos. Mientras varias plataformas han migrado hacia esquemas predominantemente digitales, el modelo mantiene el efectivo y las transferencias como opciones centrales. Esto, según la Garza, reduce costos asociados a procesamiento de tarjetas y permite trasladar ese ahorro al usuario.

En un país donde la bancarización sigue siendo desigual, esta decisión no es menor: amplía la base potencial de usuarios y modifica el perfil de adopción tecnológica. De hecho, el estudio señala que 50.31% de los pasajeros utilizó esta aplicación como su primer punto de entrada a servicios de movilidad digital, y que 51% incrementó su uso general del ecosistema tras adoptarla.

Los resultados del reporte elaborado por AIMX coinciden con las conclusiones del análisis The impact of negotiated pricing on ride-hailing platforms in emerging markets, elaborado por Oxford Economics, que documentó que los esquemas de negociación directa pueden convertir viajes antes inaccesibles en actividad económica efectiva, ampliando el mercado en lugar de saturarlo.

Seguridad en cada viaje

En materia de seguridad —uno de los puntos críticos en el debate regulatorio de plataformas— la empresa sostiene que opera bajo un esquema “multinivel”. Además del registro inicial, aplica verificaciones periódicas de identidad mediante pruebas de vida con inteligencia artificial y validación del vehículo asociado a la cuenta.

La compañía también informó que firmó recientemente un acuerdo de colaboración en seguridad con el gobierno de la Ciudad de México, y mantiene herramientas como botón de emergencia, monitoreo en tiempo real y centros de atención 24/7.

El reporte señala que 72.12% de los usuarios considera que la plataforma es más segura que el transporte tradicional disponible en su localidad. Más allá de la percepción, el punto relevante para el análisis tech es que la seguridad se integra como parte del diseño del producto y no únicamente como capa reactiva.

Aunque el Reporte de Impacto no incluye cifras financieras detalladas, Garza afirmó en entrevista que la operación en México creció alrededor de 20% año contra año en número de viajes. Desde su lectura, el modelo se sostiene no por márgenes elevados por trayecto, sino por economía de escala, es decir, operar en múltiples ciudades y mercados emergentes con una estructura de comisión contenida.

Actualmente, la plataforma reporta presencia en 1,065 ciudades de 48 países y más de 400 millones de descargas globales, de acuerdo con información corporativa.

