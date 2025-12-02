AWS lleva la IA a otro nivel con agentes capaces de operar empresas completas

IA agéntica trabajando con humanos
Por su parte, el director general de AWS México, Rubén Mugartegui, señaló que esta combinación entre humano y capital humano es más evidente con la masificación de la Inteligencia Artificial agéntica, pero para que sea efectiva se necesitará sí o sí de la intervención humana.
“Una empresa exitosa no va a dejar de tener humanos, necesitará todas las capacidades que tiene el humano y la rapidez analítica de la inteligencia artificial combinada con la empatía y la intuición humana”, precisó Mugartegui.
Datos de la consultora Gartner, dentro de su reporte Top Strategic Technology Trends for 2025, señalan que 33% de las empresas aplicarán tecnología agéntica hacia 2028 y que 15% de las decisiones que se tomen a diario ya tendrán un carácter autónomo o delegado a este tipo de herramientas.
“Vas a tener orquestadores de agentes, personas que gobiernen de tal manera que puedan ver que estén haciendo lo correcto, evitando alucinaciones; siempre un ser humano va a tener que supervisar y perfeccionar el trabajo de estas herramientas”, precisó el directivo.
Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS en América Latina, reforzó esta tendencia en la presentación que tuvo durante el re:invent, el evento de la compañía de nube que se lleva a cabo en Las Vegas, pues argumentó que la adopción de estas herramientas ya es un hecho en la región, aunque con números menores al promedio de Gartner.
“Chile, por ejemplo, tiene un avance del 13%, mientras que Brasil ya adoptó en 12% de sus firmas, mientras que México tiene 3% de adopción”, indicó Bellizia. Aunque la adopción es menor al promedio mundial, la ejecutiva destacó estos tres países donde se han sumado más startups y proyectos de tecnología agéntica.
De acuerdo con la ejecutiva, Latinoamérica genera cerca del 11% del tráfico global de internet y un alto porcentaje del consumo de aplicaciones móviles.