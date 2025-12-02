Publicidad

Tecnología

AWS presenta IA capaz de operar empresas completas

Matt Garman, CEO de AWS, dio inicio a la tendencia de la empresa por tener más tecnología agéntica que conviva con el capital humano en todas las industrias.
mar 02 diciembre 2025 01:30 PM
AWS lleva la IA a otro nivel con agentes capaces de operar empresas completas
La empresa entrará de lleno a la automatización de agentes de IA, con el fin de optimizar empresas. (Foto: Eréndira Reyes )

Las Vegas, Nevada. La era en la que máquina y humano trabajan en conjunto no es nueva, desde la llegada de las computadoras este binomio se materializó, pero ahora se vuelve más difusa la línea de trabajo lo que trae una reconfiguración en el mundo laboral global.

AWS presentó una serie de anuncios que marcan un giro estratégico claro hacia la automatización inteligente. La compañía quiere dejar atrás la etapa en la que la conversación giraba únicamente en torno a modelos generativos y entrar de lleno en un escenario donde agentes autónomos se convierten en la nueva unidad de productividad dentro de las empresas.

“Estamos listos para la aceleración de millones de agentes en el mundo empresarial, que puedan trabajar en distintas industrias y hacerlas más eficientes”, apuntó Matt Garman, CEO de AWS, durante la presentación de sus nuevos productos en re:invent.

Estos agentes son capaces de ejecutar tareas complejas durante horas o incluso días sin intervención humana y fueron los protagonistas de la keynote. Entre los agentes presentados por AWS destaca uno enfocado en desarrolladores, capaz de entender el contexto completo de un proyecto, escribir y corregir código como un programador senior; y otro orientado a seguridad, que analiza vulnerabilidades, aplica correcciones y automatiza el trabajo que hoy recae en equipos saturados.

A la par de esta apuesta, AWS ampliará de manera significativa su portafolio de modelos de inteligencia artificial. La plataforma Bedrock integrará nuevas opciones de Google, Meta y Mistral, a la vez que incorporará modelos propios orientados al razonamiento, la multimodalidad e incluso aplicaciones financieras.

El objetivo es competir de manera más directa con rivales como OpenAI y Google Cloud, ofreciendo a empresas y desarrolladores una gama más amplia de modelos y costos más competitivos.

Otro anuncio relevante es Unbox, una tecnología que permite a las empresas personalizar modelos con sus propios datos sin necesidad de entrenarlos desde cero, algo que hasta ahora implicaba tiempo, riesgo y recursos técnicos especializados. Esta herramienta promete resolver uno de los mayores desafíos corporativos, que es adaptar la IA a necesidades específicas sin comprometer el desempeño del modelo base.

IA agéntica trabajando con humanos

Por su parte, el director general de AWS México, Rubén Mugartegui, señaló que esta combinación entre humano y capital humano es más evidente con la masificación de la Inteligencia Artificial agéntica, pero para que sea efectiva se necesitará sí o sí de la intervención humana.

“Una empresa exitosa no va a dejar de tener humanos, necesitará todas las capacidades que tiene el humano y la rapidez analítica de la inteligencia artificial combinada con la empatía y la intuición humana”, precisó Mugartegui.

Datos de la consultora Gartner, dentro de su reporte Top Strategic Technology Trends for 2025, señalan que 33% de las empresas aplicarán tecnología agéntica hacia 2028 y que 15% de las decisiones que se tomen a diario ya tendrán un carácter autónomo o delegado a este tipo de herramientas.

“Vas a tener orquestadores de agentes, personas que gobiernen de tal manera que puedan ver que estén haciendo lo correcto, evitando alucinaciones; siempre un ser humano va a tener que supervisar y perfeccionar el trabajo de estas herramientas”, precisó el directivo.

Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS en América Latina, reforzó esta tendencia en la presentación que tuvo durante el re:invent, el evento de la compañía de nube que se lleva a cabo en Las Vegas, pues argumentó que la adopción de estas herramientas ya es un hecho en la región, aunque con números menores al promedio de Gartner.

“Chile, por ejemplo, tiene un avance del 13%, mientras que Brasil ya adoptó en 12% de sus firmas, mientras que México tiene 3% de adopción”, indicó Bellizia. Aunque la adopción es menor al promedio mundial, la ejecutiva destacó estos tres países donde se han sumado más startups y proyectos de tecnología agéntica.

De acuerdo con la ejecutiva, Latinoamérica genera cerca del 11% del tráfico global de internet y un alto porcentaje del consumo de aplicaciones móviles.

