AWS lleva la IA a otro nivel con agentes capaces de operar empresas completas

“Estamos listos para la aceleración de millones de agentes en el mundo empresarial, que puedan trabajar en distintas industrias y hacerlas más eficientes”, apuntó Matt Garman, CEO de AWS, durante la presentación de sus nuevos productos en re:invent.

Estos agentes son capaces de ejecutar tareas complejas durante horas o incluso días sin intervención humana y fueron los protagonistas de la keynote. Entre los agentes presentados por AWS destaca uno enfocado en desarrolladores, capaz de entender el contexto completo de un proyecto, escribir y corregir código como un programador senior; y otro orientado a seguridad, que analiza vulnerabilidades, aplica correcciones y automatiza el trabajo que hoy recae en equipos saturados.

A la par de esta apuesta, AWS ampliará de manera significativa su portafolio de modelos de inteligencia artificial. La plataforma Bedrock integrará nuevas opciones de Google, Meta y Mistral, a la vez que incorporará modelos propios orientados al razonamiento, la multimodalidad e incluso aplicaciones financieras.

El objetivo es competir de manera más directa con rivales como OpenAI y Google Cloud, ofreciendo a empresas y desarrolladores una gama más amplia de modelos y costos más competitivos.

Otro anuncio relevante es Unbox, una tecnología que permite a las empresas personalizar modelos con sus propios datos sin necesidad de entrenarlos desde cero, algo que hasta ahora implicaba tiempo, riesgo y recursos técnicos especializados. Esta herramienta promete resolver uno de los mayores desafíos corporativos, que es adaptar la IA a necesidades específicas sin comprometer el desempeño del modelo base.