La guerra tecnológica entre EU y China amenaza 20,000 mdd para Nvidia

La ausencia de Nvidia en China ya le está pasando factura. La empresa aún no ha recuperado las ventas perdidas en ese país, a pesar de que el gobierno estadounidense ya le permitió volver a exportar sus chips de IA. Sin embargo, las alarmas crecen para la compañía en términos de competencia.
“Si bien el gobierno estadounidense aprobó pequeñas cantidades de productos H200 para clientes con sede en China, aún no hemos generado ingresos”, dijo la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, en una conferencia telefónica sobre ganancias.
China alguna vez representó al menos una quinta parte de los ingresos del centro de datos de Nvidia, pero la pérdida de este mercado representó un golpe significativo para la empresa, estimado en una reducción de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en sus números globales al trimestre, señaló a Expansión Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica.