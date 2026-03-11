Publicidad

La guerra tecnológica entre EU y China amenaza 20,000 mdd para Nvidia

La pérdida del mercado chino le cuesta a Nvidia entre 5,000 y 6,000 mdd por trimestre. La empresa busca volver a vender chips de IA mientras crece la competencia tecnológica local.
mié 11 marzo 2026 05:55 AM
Aunque EU aprobó las exportaciones de Nvidia a China, las ventas se estancaron por la negativa del gobierno chino de aceptar que sus empresas de tecnología vuelvan a utilizar la tecnología norteamericana. (Justin Sullivan/Getty Images)

La ausencia de Nvidia en China ya le está pasando factura. La empresa aún no ha recuperado las ventas perdidas en ese país, a pesar de que el gobierno estadounidense ya le permitió volver a exportar sus chips de IA. Sin embargo, las alarmas crecen para la compañía en términos de competencia.

“Si bien el gobierno estadounidense aprobó pequeñas cantidades de productos H200 para clientes con sede en China, aún no hemos generado ingresos”, dijo la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, en una conferencia telefónica sobre ganancias.

China alguna vez representó al menos una quinta parte de los ingresos del centro de datos de Nvidia, pero la pérdida de este mercado representó un golpe significativo para la empresa, estimado en una reducción de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en sus números globales al trimestre, señaló a Expansión Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica.

Cabe recordar que los controles de exportación estadounidenses obligaron previamente a Nvidia a desarrollar un chip de IA de menor capacidad para los mercados chinos. En caso de volver a recuperar dicho mercado, la empresa podría obtener hasta 20,000 millones de dólares.

Sin embargo, las reglas que se promulgaron en el pasado abril obligaron a Nvidia a detener esas ventas, hasta que en diciembre el presidente estadounidense Donald Trump permitió a la compañía estadounidense enviar el chip H200 más avanzado a China, siempre que Estados Unidos obtuviera un arancel del 25% de las ventas.

A pesar de ello, las ventas se estancaron por la negativa del gobierno chino de aceptar que sus empresas de tecnología vuelvan a utilizar la tecnología norteamericana para sus desarrollos en materia de Inteligencia Artificial.

La competencia crece en China

Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha reconocido que las empresas chinas de desarrollo de chips no están lejos de lo que ofrecen ellos u otras empresas norteamericanas. Al respecto, Aguiar mencionó que China cuenta con ingenieros muy capaces que saben fabricar chips y tienen oportunidades de trabajar con su propio hardware bajo el concepto de soberanía tecnológica.

Kress también advirtió a los inversores sobre la creciente competencia del gigante asiático. “Nuestros competidores en China, impulsados ​​por recientes IPOs, están progresando y tienen el potencial de alterar la estructura de la industria global de IA a largo plazo”, afirmó.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, también refirió que el “progreso de las empresas tecnológicas chinas en todo el espectro es notable”. Mientras que el presidente de Microsoft, Brad Smith, resaltó que las empresas tecnológicas estadounidenses deberían “preocuparse un poco” por los subsidios que reciben sus competidores chinos de su gobierno en la carrera de la IA.

Actualmente existen modelos de lenguaje que son 100% chinos y que podrían tener ventaja trabajando con tecnología propia dentro de su país, reconoció Aguiar, pero también apuntó que es un reto para ellos sostener una corporación global sin un ecosistema que permita la interconexión con otros modelos de procesamiento.

“Desarrollar chips es un tema muy complejo en términos de competencia. Sí, ya tienen el hardware, pero siempre les va a faltar el ecosistema”, concluyó Aguiar, quien además agrega que para compensar su ausencia en China, Nvidia fortaleció su presencia en otras regiones como Europa y otros países de Asia (especialmente Japón), enfocándose en temas de soberanía de datos y supercomputadores gubernamentales.

En Japón, por ejemplo, está impulsando la infraestructura de IA a través de alianzas con líderes tecnológicos como Riken o SoftBank, entre otros, los cuales acceden a los recursos de la firma para sus sistemas de supercomputadoras avanzadas.

