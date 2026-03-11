La guerra tecnológica entre EU y China amenaza 20,000 mdd para Nvidia

Kress también advirtió a los inversores sobre la creciente competencia del gigante asiático. “Nuestros competidores en China, impulsados ​​por recientes IPOs, están progresando y tienen el potencial de alterar la estructura de la industria global de IA a largo plazo”, afirmó.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, también refirió que el “progreso de las empresas tecnológicas chinas en todo el espectro es notable”. Mientras que el presidente de Microsoft, Brad Smith, resaltó que las empresas tecnológicas estadounidenses deberían “preocuparse un poco” por los subsidios que reciben sus competidores chinos de su gobierno en la carrera de la IA.

Actualmente existen modelos de lenguaje que son 100% chinos y que podrían tener ventaja trabajando con tecnología propia dentro de su país, reconoció Aguiar, pero también apuntó que es un reto para ellos sostener una corporación global sin un ecosistema que permita la interconexión con otros modelos de procesamiento.

“Desarrollar chips es un tema muy complejo en términos de competencia. Sí, ya tienen el hardware, pero siempre les va a faltar el ecosistema”, concluyó Aguiar, quien además agrega que para compensar su ausencia en China, Nvidia fortaleció su presencia en otras regiones como Europa y otros países de Asia (especialmente Japón), enfocándose en temas de soberanía de datos y supercomputadores gubernamentales.

En Japón, por ejemplo, está impulsando la infraestructura de IA a través de alianzas con líderes tecnológicos como Riken o SoftBank, entre otros, los cuales acceden a los recursos de la firma para sus sistemas de supercomputadoras avanzadas.