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Internacional

Visa para China, ¿qué necesitan los mexicanos para viajar al país asiático?

Los viajeros mexicanos requieren de un visado para visitar este destino, pero el costo del trámite depende de la cantidad de entradas.
mar 26 mayo 2026 01:07 PM
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Primer plano del pasaporte con visa china y tarjeta de salida
México no fue incluido en una lista de países latinoamericanos que fueron exentos del trámite de visa en 2025. (FOTO: anilbolukbas/Getty Images/iStockphoto)

China se ha convertido en uno de los destinos más cotizados para los turistas internacionales. Durante 2025, recibió más de 150 millones de visitantes, alrededor de un 17% más que el año anterior, un aumento atribuible en parte a la exención de visados turísticos, de acuerdo con las autoridades chinas.

Aunque China excluyó el año pasado a varios países latinoamericanos —Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay— del requisito de visado. México no fue uno de ellos, por lo que los turistas mexicanos aún requieren hacer el trámite si desean realizar un viaje al país. Sin embargo, hay algunas excepciones.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa a China?

La embajada de China en México se recomienda solicitar el visado chino un mes antes de la fecha del viaje programado, pero no con más de tres meses de antelación.

Desde el 30 de septiembre de 2025, está en funcionamiento un sistema en línea para la solicitud de visas. En el sitio web, el usuario debe registrarse con una dirección de correo electrónico personal, ya que la confirmación del trámite se enviará a través de esta vía.

Para solicitar una visa de turista (L), deben tenerse a la mano y digitalizados los siguientes documentos:

Pasaporte vigente. La hoja de información vigente y completa, además de dos páginas en blanco consecutivas.
• Una fotografía frontal, reciente, a color, en fondo blanco, sin sonreír, sin sombreros, joyerías, accesorios en el cabello, o prendas de color claro.
Visados anteriores de China. Los solicitantes sin registro de visados anteriores pueden subir la página de información del pasaporte.
• El itinerario completo de los vuelos directos de aerolíneas confirmados desde la salida de México hasta la llegada a China.
Vuelo de salida de China.
Reservaciones de hoteles. Estas deben coincidir con el itinerario de vuelos. Si el solicitante es por familiares o amigos para viajar a China, además de subir las confirmaciones de vuelos, debe subir una carta de invitación firmada por el invitado y los documentos de identidad de la persona que lo invita a China, hecha con este formato.

Una vez con los documentos listos, se debe proceder al llenado de la solicitud en línea. El proceso de llenado permite guardarlo, por lo que se puede hacer en más de una sesión. El formulario incluye las siguientes nueve secciones: información personal, tipo de visa, situación laboral, formación académica, detalles familiares, información del viaje, historial de viajes anteriores, otros asuntos y declaración.

Después de llenar el formulario, sigue la carga de documentos. El sitio web no admite archivo en PDF, solo imagen, como JPG.

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Luego de revisar la información y los documentos cargados, se debe confirmar la aplicación. Una vez enviada, esta no podrá sufrir modificaciones. Después de que se haya completado y enviado el formulario, el solicitante debe hacer clic en el botón Submit en la página de confirmación de pago. Sin este paso, el estado del pedido será “pendiente de pago" y no se podrá procesar para la verificación en línea.

La solicitud entonces entrará en la etapa de revisión inicial, donde será sometida a una verificación en línea por parte del personal del Centro y de la Embajada.

El solicitante de visa puede recibir un correo electrónico en el que se le pidan revisiones en su formulario de solicitud o documentos de apoyo. Si esto pasa, deben enviarse las enmiendas necesarias a la solicitud o materiales, de acuerdo con las instrucciones en el correo electrónico.

Cuando la verificación sea completada y aceptada, el solicitante recibirá un correo electrónico con un documento adjunto, el certificado de aplicación de visa, que el solicitante debe imprimir, para llevar junto con el resto de los documentos al Centro de Visado. La aprobación de la Verificación en Línea no garantiza la emisión de la visa.

Las tarifas deben pagarse al presentar la solicitud en el Centro de Solicitud de Visados. El centro de la Ciudad de México acepta pago en efectivo o con tarjeta de débito. El precio de la visa depende del número de entradas que se permitan a China y va de los 1,475 pesos para una entrada a los 2,615 pesos para múltiples entradas.

En Ciudad de México, el Centro de Visados se encuentra en Torre Murano, al sur de la capital mexicana.

¿En qué casos no se necesita una vista para visitar China?

Los mexicanos no necesitan una visa para entrar a las regiones especiales administrativas de Hong Kong y Macao, que cuentan con una regulación migratoria diferente a la del resto de China, de acuerdo con la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

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La estancia de los mexicanos debe ser menor a 90 días por motivos de turismo, tránsito y negocios.

Desde 2018, el gobierno chino implementó una política de Exención de Visado para las personas que viajen a la provincia de Hainan, una isla en el sur del país. Todos los mexicanos que cuenten con su pasaporte ordinario vigente pueden entrar a Hainan exentos de visado vía puertos abiertos al extranjero y tienen derecho a permanecer en las regiones administrativas de esta provincia con una estancia máxima de 30 días, siempre que realicen su visita con alguna agencia de viaje.

China también implementó la política de exención de visado para tránsito de 240 horas para ciudadanos de 55 países, incluido México, de acuerdo con el sitio web de la embajada de China en México.

Los ciudadanos de estos países que posean un documento de viaje internacional válido y un boleto de tránsito con fecha y asiento confirmados, y que viajen hacia un tercer país o región a través de China, pueden ingresar sin visado a través de cualquiera de los 60 puertos de entrada abiertos en 24 provincias y permanecer en la zona designada no más de 10 días.

Durante el período de estancia, los viajeros pueden realizar actividades turísticas, comerciales, de visita o de visita familiar.

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China

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