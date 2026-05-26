¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa a China?

La embajada de China en México se recomienda solicitar el visado chino un mes antes de la fecha del viaje programado, pero no con más de tres meses de antelación.

Desde el 30 de septiembre de 2025, está en funcionamiento un sistema en línea para la solicitud de visas. En el sitio web, el usuario debe registrarse con una dirección de correo electrónico personal, ya que la confirmación del trámite se enviará a través de esta vía.

Para solicitar una visa de turista (L), deben tenerse a la mano y digitalizados los siguientes documentos:

• Pasaporte vigente. La hoja de información vigente y completa, además de dos páginas en blanco consecutivas.

• Una fotografía frontal, reciente, a color, en fondo blanco, sin sonreír, sin sombreros, joyerías, accesorios en el cabello, o prendas de color claro.

•Visados anteriores de China. Los solicitantes sin registro de visados anteriores pueden subir la página de información del pasaporte.

• El itinerario completo de los vuelos directos de aerolíneas confirmados desde la salida de México hasta la llegada a China.

• Vuelo de salida de China.

• Reservaciones de hoteles. Estas deben coincidir con el itinerario de vuelos. Si el solicitante es por familiares o amigos para viajar a China, además de subir las confirmaciones de vuelos, debe subir una carta de invitación firmada por el invitado y los documentos de identidad de la persona que lo invita a China, hecha con este formato.

Una vez con los documentos listos, se debe proceder al llenado de la solicitud en línea. El proceso de llenado permite guardarlo, por lo que se puede hacer en más de una sesión. El formulario incluye las siguientes nueve secciones: información personal, tipo de visa, situación laboral, formación académica, detalles familiares, información del viaje, historial de viajes anteriores, otros asuntos y declaración.

Después de llenar el formulario, sigue la carga de documentos. El sitio web no admite archivo en PDF, solo imagen, como JPG.