inDrive suma publicidad a su plataforma y acelera su estrategia de superapp

El movimiento se alinea con la estrategia que la empresa planteó a Expansión para evolucionar hacia un modelo de superapp, es decir, una plataforma capaz de integrar múltiples servicios digitales en un solo entorno.

En entrevista reciente, Rafael Garza, director general de la compañía en México, explicó que el transporte funciona como la puerta de entrada para construir una relación más amplia con el usuario.

“Somos la llave de acceso para muchos usuarios que no habían utilizado antes una plataforma digital”, señaló. A partir de ahí, la meta es extender la interacción hacia otros servicios dentro de la misma aplicación.

Publicidad dentro del ecosistema

La nueva vertical publicitaria ya opera en 20 mercados donde la empresa tiene presencia y ahora comienza su despliegue en México. A través de ella, las marcas podrán mostrar anuncios integrados en distintas pantallas de la aplicación durante el recorrido digital del usuario.

Los formatos incluyen banners visuales con gráficos y animaciones, así como herramientas de medición que permiten evaluar el desempeño de las campañas.

De acuerdo con la compañía, el objetivo es aprovechar la escala que ya tiene la plataforma en el país. Según datos de la empresa citados en su Reporte de Impacto desarrollado con la Asociación de Internet MX, la aplicación superó los 200 millones de viajes en México durante 2025.

Esa base de usuarios abre una oportunidad para que empresas de sectores como comercio electrónico, retail, moda o servicios financieros lleguen a audiencias activas dentro de la aplicación.

En otros mercados, la solución ya ha generado resultados comerciales. En Colombia, por ejemplo, la fintech Monet ha otorgado más de 1,200 préstamos en efectivo a través de campañas dentro de la plataforma, mientras que en México un banco, cuya identidad no se dio a conocer, emitió más de 400 nuevas tarjetas de crédito mediante esta herramienta.