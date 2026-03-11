Publicidad

Tecnología

inDrive suma publicidad a su plataforma y acelera su estrategia de superapp

Con esta nueva vertical de negocio, la empresa busca diversificar ingresos y fortalecer su estrategia para evolucionar hacia una superapp.
mié 11 marzo 2026 04:00 PM
indrive-publicidad
El movimiento se alinea con la estrategia que la empresa planteó a Expansión para evolucionar hacia un modelo de superapp. (Foto: Selene Rmaírez)

La carrera de inDrive por convertirse en superapp en el mercado de movilidad acaba de sumar un nuevo frente, pues la empresa anunció el lanzamiento en México de inDrive Ads, su nueva vertical publicitaria global con la que busca diversificar ingresos y ampliar el ecosistema de servicios dentro de su aplicación.

La nueva plataforma permitirá a marcas integrar anuncios directamente dentro de la app, utilizada por millones de usuarios para solicitar viajes, enviar paquetes o trasladarse entre ciudades. Con esta iniciativa, la empresa abre una nueva fuente de monetización que se suma a sus servicios de movilidad, entregas y soluciones financieras para conductores.

El movimiento se alinea con la estrategia que la empresa planteó a Expansión para evolucionar hacia un modelo de superapp, es decir, una plataforma capaz de integrar múltiples servicios digitales en un solo entorno.

En entrevista reciente, Rafael Garza, director general de la compañía en México, explicó que el transporte funciona como la puerta de entrada para construir una relación más amplia con el usuario.

“Somos la llave de acceso para muchos usuarios que no habían utilizado antes una plataforma digital”, señaló. A partir de ahí, la meta es extender la interacción hacia otros servicios dentro de la misma aplicación.

Publicidad dentro del ecosistema

La nueva vertical publicitaria ya opera en 20 mercados donde la empresa tiene presencia y ahora comienza su despliegue en México. A través de ella, las marcas podrán mostrar anuncios integrados en distintas pantallas de la aplicación durante el recorrido digital del usuario.

Los formatos incluyen banners visuales con gráficos y animaciones, así como herramientas de medición que permiten evaluar el desempeño de las campañas.

De acuerdo con la compañía, el objetivo es aprovechar la escala que ya tiene la plataforma en el país. Según datos de la empresa citados en su Reporte de Impacto desarrollado con la Asociación de Internet MX, la aplicación superó los 200 millones de viajes en México durante 2025.

Esa base de usuarios abre una oportunidad para que empresas de sectores como comercio electrónico, retail, moda o servicios financieros lleguen a audiencias activas dentro de la aplicación.

En otros mercados, la solución ya ha generado resultados comerciales. En Colombia, por ejemplo, la fintech Monet ha otorgado más de 1,200 préstamos en efectivo a través de campañas dentro de la plataforma, mientras que en México un banco, cuya identidad no se dio a conocer, emitió más de 400 nuevas tarjetas de crédito mediante esta herramienta.

La publicidad dentro de las aplicaciones de movilidad no es un terreno nuevo en México, pues otras empresas como Uber han desarrollado soluciones como Journey Ads, que permiten a las marcas mostrar anuncios dentro de la app durante el proceso de solicitud y el trayecto del viaje. DiDi también ha experimentado con formatos publicitarios y alianzas comerciales dentro de sus ecosistemas digitales.

Es decir que la nueva vertical de inDrive se inserta en la tendencia de convertir las aplicaciones de movilidad en canales de monetización y puntos de contacto directo con los consumidores.

La empresa sostiene que la publicidad no solo representa una nueva línea de negocio, sino una forma de reforzar su modelo operativo.

Según la compañía, los ingresos generados por esta vertical ayudarán a mantener una de las tasas de comisión más bajas dentro del sector de movilidad, un elemento que ha sido parte de su posicionamiento frente a competidores globales como Uber o DiDi.

Andries Smit, director de crecimiento empresarial de la empresa, explicó que la iniciativa también se vincula con la visión de ampliar el ecosistema digital de la plataforma.

“A medida que nuestra superapp continúa creciendo, estamos generando oportunidades para que más personas y marcas participen bajo los principios que hacen única a nuestra plataforma”, señaló.

Parte del inventario publicitario, agregó la compañía, también se destinará a iniciativas sociales y programas comunitarios impulsados por la empresa.

El camino hacia la superapp

El lanzamiento de inDrive Ads se suma a otras verticales que la empresa ha incorporado en los últimos años, como envíos urbanos, transporte interurbano y préstamos digitales para conductores.

El objetivo de fondo es ampliar el tiempo y la frecuencia con la que los usuarios interactúan con la aplicación, una estrategia que ha sido clave en el desarrollo de las superapps en otras regiones.

A nivel global, la plataforma opera en 1,065 ciudades de 48 países, ha superado las 400 millones de descargas y acumula más de 8,000 millones de transacciones. En México reporta un crecimiento anual cercano al 20% en número de viajes, impulsado principalmente por recomendaciones entre usuarios.

