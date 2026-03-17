Primeras víctimas de la IA: los empleos junior están en riesgo y ya afecta estas vacantes, alerta Anthropic

El estudio detectó una caída entre trabajadores jóvenes de 22 a 25. La tasa de acceso a esos trabajos cayó alrededor de 14% frente a 2022, una señal apenas significativa en lo estadístico, pero difícil de ignorar en lo económico, pues el tiempo para encontrar un nuevo puesto para los recién graduados es mayor, por ende su entrada a la economía.

Además de nuevas tendencias en la contratación de este tipo de perfiles.

“Las capacidades analíticas, la gestión de datos y la automatización son altamente valoradas. Un 76% de los empleadores están dispuestos a ofrecer una prima salarial de hasta 10% a talento que cuente con ellas, mientras que 22% pagaría entre 11% y 15%. Además, 64% ha ajustado su estrategia para contratar personal sin experiencia, privilegiando la capacidad de aprendizaje continuo (63%), la adaptabilidad y el pensamiento crítico (61%)” señaló Olivia Segura, socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG México.

Más allá de que la adopción de IA afecta masivamente con recortes de personal, lo que ya sucede es que se frenan las contrataciones. Por lo que la primera víctima potencial no es el trabajador consolidado, sino el aspirante, el analista junior, el asistente, el programador de entrada, el perfil administrativo que antes servía como cantera y ahora compite con modelos que redactan, resumen, clasifican, comparan y producen borradores en segundos.

El estudio señala también categorías más expuestas a la IA, como gestión, negocios y finanzas, computación y matemáticas, arquitectura e ingeniería, ciencias de la vida y sociales, legal, artes y medios, así como funciones de administración.

Anthropic menciona ocupaciones concretas entre las más expuestas, como programadores, representantes de servicio al cliente y analistas financieros.