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El primer empleo está en riesgo: la IA reduce 14% los puestos junior

Consultoras, empresas tecnológicas y áreas administrativas empiezan a frenar la contratación de perfiles de entrada, mientras modelos de IA asumen tareas que antes servían como campo de aprendizaje para recién graduados.
mar 17 marzo 2026 08:55 AM
Primeras víctimas de la IA: los empleos junior están en riesgo y ya afecta estas vacantes, alerta Anthropic
Entre 2025 y 2030 el 22% de los empleos actuales atravesará algún tipo de transformación estructural, de acuerdo con el WEF. (pixdeluxe/Getty Images)

Salir de la universidad, encontrar un trabajo y aprender sobre nuevas herramientas se vuelve más raro de lograr. La llegada de la inteligencia artificial tiene efectos en la reducción de nuevas posiciones para ejecutivos junior, sobre todo en empresas de tecnologías de la información y consultoras tecnológicas.

De acuerdo con el estudio de Anthropic sobre los efectos de la IA en el mundo laboral, esta herramienta ya muestra señales tempranas en el mercado de trabajo con menos puestos para recién graduados.

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El estudio detectó una caída entre trabajadores jóvenes de 22 a 25. La tasa de acceso a esos trabajos cayó alrededor de 14% frente a 2022, una señal apenas significativa en lo estadístico, pero difícil de ignorar en lo económico, pues el tiempo para encontrar un nuevo puesto para los recién graduados es mayor, por ende su entrada a la economía.

Además de nuevas tendencias en la contratación de este tipo de perfiles.

“Las capacidades analíticas, la gestión de datos y la automatización son altamente valoradas. Un 76% de los empleadores están dispuestos a ofrecer una prima salarial de hasta 10% a talento que cuente con ellas, mientras que 22% pagaría entre 11% y 15%. Además, 64% ha ajustado su estrategia para contratar personal sin experiencia, privilegiando la capacidad de aprendizaje continuo (63%), la adaptabilidad y el pensamiento crítico (61%)” señaló Olivia Segura, socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG México.

Más allá de que la adopción de IA afecta masivamente con recortes de personal, lo que ya sucede es que se frenan las contrataciones. Por lo que la primera víctima potencial no es el trabajador consolidado, sino el aspirante, el analista junior, el asistente, el programador de entrada, el perfil administrativo que antes servía como cantera y ahora compite con modelos que redactan, resumen, clasifican, comparan y producen borradores en segundos.

El estudio señala también categorías más expuestas a la IA, como gestión, negocios y finanzas, computación y matemáticas, arquitectura e ingeniería, ciencias de la vida y sociales, legal, artes y medios, así como funciones de administración.

Anthropic menciona ocupaciones concretas entre las más expuestas, como programadores, representantes de servicio al cliente y analistas financieros.

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En el estudio los trabajadores más expuestos tienden a tener mayores ingresos, más educación y una mayor presencia en ocupaciones de cuello blanco. Es decir, la IA generativa no está empezando por la periferia clásica del mercado laboral, sino por una porción de su centro profesionalizado.

Por su parte, el Foro Económico Mundial sugiere en su Future of Jobs Report 2025, que entre 2025 y 2030 el 22% de los empleos actuales atravesará algún tipo de transformación estructural, además en ese proceso se crearían 170 millones de puestos y se desplazarían 92 millones, para un saldo neto positivo de 78 millones.

Pero un saldo positivo no equivale a una transición benigna. La misma institución advierte que 39% de las habilidades clave de los trabajadores cambiará de aquí a 2030 y que, si el mercado laboral fuera una muestra de 100 personas, 59 necesitarán recapacitación o actualización.

Segura señala que a pesar de estos números, existe aún una brecha de talento.

“A pesar de que existe consenso sobre los roles emergentes, como ingenieros de prompts de IA (71%), analistas de desempeño (59%) y entrenadores de IA o curadores de datos (58%), la escasez de habilidades continúa siendo un reto”, precisó la especialista de KPMG.

Para los jóvenes, esto plantea un problema particularmente serio. Muchos mercados laborales funcionan como escaleras, ya que se entra por tareas más repetitivas, se aprende contexto, se gana criterio y luego se asciende hacia labores menos estructuradas. Si la IA corta los peldaños inferiores, el daño compromete la formación del talento futuro.

Un despacho puede necesitar menos analistas junior porque el modelo ya produce el primer memo. Pero alguien tendrá que convertirse, algún día, en el socio que corrige ese memo. Si se destruye el tramo de aprendizaje, el sistema empieza a consumir experiencia que ya no produce.

El propio estudio de Anthropic subraya que los efectos agregados sobre el desempleo son aún pequeños o indistinguibles. Además, la distancia entre lo que la IA podría hacer y lo que realmente se usa en entornos profesionales es grande, por restricciones legales, software especializado, verificación humana y simple inercia organizacional.

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Inteligencia artificial ChatGPT

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