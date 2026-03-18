Nvidia quiere convertirse en una arquitecta de “AI factories” y Vera Rubin será clave para ello

A una pregunta hecha por Expansión, Huang contestó que Blackwell es una tecnología que todavía se encuentra en plena difusión, la nueva generación no canibaliza de inmediato a la anterior, sino que la expande. En una analogía con el iPhone, el ejecutivo señaló que hay ciertos recursos del chip predecesor de Vera Rubin que son útiles para las capacidades de cómputo que tienen las empresas.

“La IA está todavía en una fase temprana como para comportarse como una industria madura de renovación periódica”, precisó el ejecutivo.

En sus resultados del cuarto trimestre fiscal 2025, la compañía reportó ingresos trimestrales récord de 68,100 millones de dólares y ventas anuales por 215,900 millones, mientras el negocio de data center se mantuvo como el centro de gravedad de esa expansión.

De hecho, Huang señaló que espera que hacia el 2027 sumen ingresos por 1 billón de dólares a la empresa, impulsados en mayor medida por el auge de la IA de cada vez más empresas en el mundo.

“Las ventas de Blackwell están disparadas”, señaló Huang dentro de la misma sesión, ejemplificando el porqué ambos chips pueden convivir en el ecosistema con un buen rendimiento.

En el segundo trimestre fiscal 2025, Nvidia reportó ingresos de 46,700 millones de dólares, de los cuales 41,100 millones correspondieron a data center, y subrayó además que los ingresos de Blackwell en ese negocio crecieron 17% secuencialmente. En el tercer trimestre, la empresa sumó 57,000 millones de dólares en ingresos totales y 51,200 millones en data center.