Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

DLSS 5, la tecnología de Nvidia que enciende a la comunidad gamer

Nvidia presentó la nueva generación de su tecnología de reescalado de imágenes a través de IA, pero los resultados ya hicieron enojar a los usuarios.
mié 18 marzo 2026 12:00 PM
DLSS5, la tecnología de Nvidia que hace enojar a los gamers
La tecnología DLSS nació en 2018 como una herramienta para mejorar el rendimiento. En sus primeras versiones, utilizaba IA para escalar la resolución de las imágenes y, posteriormente, generar fotogramas adicionales. (Foto: Cortesía)

La carrera por el realismo en los videojuegos dio un nuevo salto. Nvidia presentó DLSS 5 (Deep Learning Super Sampling 5), una tecnología que redefine cómo se generan los gráficos en tiempo real y que la propia compañía describe como su avance más importante desde la introducción del trazado de rayos en 2018.

El anuncio no es menor, pues la firma plantea un cambio de paradigma al pasar de técnicas tradicionales de renderizado a un modelo neuronal capaz de generar imágenes fotorrealistas en tiempo real. En palabras de Jensen Huang, “DLSS 5 representa un hito para los gráficos: combina el renderizado artesanal con la IA generativa para ofrecer un salto espectacular en el realismo visual”.

Para entender su relevancia, hay que partir del problema que intenta resolver. Los videojuegos deben renderizar cada fotograma en apenas 16 milisegundos para mantener fluidez, mientras que en el cine un solo cuadro puede tardar minutos u horas en procesarse. Esa brecha ha limitado históricamente el nivel de realismo en el gaming.

Publicidad

¿Qué es y cómo funciona el DLSS?

La tecnología DLSS nació en 2018 como una herramienta para mejorar el rendimiento. En sus primeras versiones, utilizaba IA para escalar la resolución de las imágenes y, posteriormente, generar fotogramas adicionales. Con el tiempo, se convirtió en un estándar de la industria, con integración en más de 750 juegos.

La evolución más reciente ya apuntaba hacia un cambio más profundo. Versiones como DLSS 4.5 eran capaces de renderizar hasta 23 de cada 24 píxeles visibles mediante IA. Pero DLSS 5 va más allá, pues no solo pretende mejorar el rendimiento, sino que buscar redefinir la fidelidad visual.

A nivel técnico, la nueva tecnología introduce un modelo de renderizado neuronal en tiempo real. En lugar de depender únicamente de cálculos físicos tradicionales, el sistema analiza los vectores de color y movimiento de cada fotograma y utiliza inteligencia artificial para reconstruir la escena con iluminación y materiales fotorrealistas.

Esto implica que la IA no solo “rellena” píxeles, sino que entiende el contexto de la imagen. El modelo se entrena para reconocer elementos complejos como piel, cabello, tela o condiciones de luz, desde iluminación frontal hasta cielos nublados, y generar resultados coherentes entre fotogramas.

Publicidad

Así es como DLSS 5 impactará la experiencia del al usuario

Para el usuario final, el impacto se traduce en una experiencia más inmersiva. Los jugadores verán mundos con iluminación más natural, materiales más realistas y detalles visuales sin sacrificar rendimiento, incluso en resoluciones de hasta 4K.

La industria ya comienza a alinearse con esta transición. Estudios como Bethesda, Capcom y Ubisoft trabajan en la integración de DLSS 5 en sus próximos lanzamientos, lo que anticipa una rápida adopción.

Desde Bethesda, su director Todd Howard afirma que “con DLSS 5, el estilo artístico y el nivel de detalle brillan con luz propia, sin las limitaciones tradicionales del renderizado en tiempo real”, una señal de cómo la tecnología puede redefinir los estándares visuales en títulos como Starfield.

Sin embargo, la comunidad gamer no está conforme con esta tecnología. Una de las principales críticas apunta a que la tecnología no solo mejora la imagen, sino que la altera con un “filtro” sobre los gráficos originales, lo que cambia la intención artística de los desarrolladores.

DLSS 5 enciende a la comunidad gamer

Varias demostraciones han generado incomodidad entre los jugadores, quienes perciben que los personajes pierden identidad y se vuelven genéricos, como si hubieran sido reinterpretados por una IA. En algunos casos, las críticas señalan que los modelos faciales adquieren un estilo homogéneo, alejándose del diseño original del juego.

La discusión también escala al terreno de la autoría y en este sentido desarrolladores y artistas han expresado preocupación porque este tipo de herramientas podría diluir el trabajo creativo humano. Algunos incluso advierten que DLSS 5 podría imponer “estándares estéticos” generados por IA, afectando la diversidad visual en los videojuegos.

En redes sociales, los usuarios califican a la tecnología como un “AI filter” o incluso “AI slop”, reflejando el rechazo a una experiencia visual que consideran artificial o sobreprocesada, lo que también evidencia una creciente fatiga hacia el uso de IA generativa en el entretenimiento digital.

El despliegue de DLSS 5 llegará en otoño y estará presente en títulos como Hogwarts Legacy, Starfield o The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre otros. Frente a la controversia, Jensen Huang defendió la propuesta asegurando que las críticas parten de una interpretación incorrecta y sostiene que DLSS 5 no reemplaza el trabajo artístico, sino que lo amplifica mediante renderizado neuronal controlado.

Publicidad

Tags

Nvidia Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad