DLSS 5, la tecnología de Nvidia que enciende a la comunidad gamer

Así es como DLSS 5 impactará la experiencia del al usuario

Para el usuario final, el impacto se traduce en una experiencia más inmersiva. Los jugadores verán mundos con iluminación más natural, materiales más realistas y detalles visuales sin sacrificar rendimiento, incluso en resoluciones de hasta 4K.

La industria ya comienza a alinearse con esta transición. Estudios como Bethesda, Capcom y Ubisoft trabajan en la integración de DLSS 5 en sus próximos lanzamientos, lo que anticipa una rápida adopción.

Desde Bethesda, su director Todd Howard afirma que “con DLSS 5, el estilo artístico y el nivel de detalle brillan con luz propia, sin las limitaciones tradicionales del renderizado en tiempo real”, una señal de cómo la tecnología puede redefinir los estándares visuales en títulos como Starfield.

Sin embargo, la comunidad gamer no está conforme con esta tecnología. Una de las principales críticas apunta a que la tecnología no solo mejora la imagen, sino que la altera con un “filtro” sobre los gráficos originales, lo que cambia la intención artística de los desarrolladores.

DLSS 5 enciende a la comunidad gamer

Varias demostraciones han generado incomodidad entre los jugadores, quienes perciben que los personajes pierden identidad y se vuelven genéricos, como si hubieran sido reinterpretados por una IA. En algunos casos, las críticas señalan que los modelos faciales adquieren un estilo homogéneo, alejándose del diseño original del juego.

La discusión también escala al terreno de la autoría y en este sentido desarrolladores y artistas han expresado preocupación porque este tipo de herramientas podría diluir el trabajo creativo humano. Algunos incluso advierten que DLSS 5 podría imponer “estándares estéticos” generados por IA, afectando la diversidad visual en los videojuegos.

En redes sociales, los usuarios califican a la tecnología como un “AI filter” o incluso “AI slop”, reflejando el rechazo a una experiencia visual que consideran artificial o sobreprocesada, lo que también evidencia una creciente fatiga hacia el uso de IA generativa en el entretenimiento digital.

El despliegue de DLSS 5 llegará en otoño y estará presente en títulos como Hogwarts Legacy, Starfield o The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre otros. Frente a la controversia, Jensen Huang defendió la propuesta asegurando que las críticas parten de una interpretación incorrecta y sostiene que DLSS 5 no reemplaza el trabajo artístico, sino que lo amplifica mediante renderizado neuronal controlado.