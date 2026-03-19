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TikTok y otras redes: la “nicotina digital” bajo presión por su diseño adictivo

La UE detecta funciones como scroll infinito, autoplay y algoritmos diseñados para retener usuarios, incluidos menores y adultos mayores, en medio de alertas por su impacto en la salud mental.
jue 19 marzo 2026 05:55 AM
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En febrero de 2026, la Comisión Europea informó que, de manera preliminar, encontró a TikTok en incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales por su “diseño adictivo”. (Foto: Georgijevic/Getty Images)

Durante años, el debate público ha puesto bajo la lupa adicciones como el azúcar, la cafeína o el tabaco. Ahora, las redes sociales se suman a esa lista, en medio de crecientes cuestionamientos sobre si su diseño busca enganchar a los usuarios.

Mientras algunos sostienen que las redes son herramientas neutrales que dependen del uso individual, organismos como la Comisión Europea o la Cámara de Comercio de Estados Unidos advierten que su diseño puede generar dinámicas de enganche comparables a una “nicotina digital”.

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En febrero de 2026, la Comisión Europea informó que, de manera preliminar, encontró a TikTok en incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales por su “diseño adictivo”, con elementos precisos como el scroll infinito, el autoplay, las notificaciones push y un sistema de recomendación altamente personalizado.

Bruselas no se limitó a cuestionar la existencia de esas funciones, sino la falta de una evaluación seria sobre el daño potencial que causan al bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores de edad y adultos vulnerables. También observó que ByteDance no habría considerado con suficiente rigor indicadores de uso compulsivo, como el tiempo que pasan los menores en la app durante la noche o la frecuencia con la que abren la plataforma.

María del Carmen Fernández, directora del Observatorio de Medios del Tecnológico de Monterrey, señaló que las plataformas digitales requieren tener la atención de los usuarios para poder mantener la popularidad de sus servicios antes empresas de publicidad. Pero advierte sobre los riesgos que trae esta adicción a las redes sociales, sobre todo por la pérdida de atención.

“Las plataformas compiten en la economía de la atención, y en esa disputa el éxito no se mide por cuán bien informan o conectan, sino por cuántas veces logran interrumpir al usuario, retenerlo y devolverlo a la pantalla. Ahí encajan perfecto los estímulos intermitentes, la recompensa variable y la personalización extrema que hacen que salir de una app sea siempre más difícil que entrar”, señaló el estudio de la Comisión Europea.

Esa preocupación ya había sido formulada en Estados Unidos por el Surgeon General. Su advertencia sobre redes sociales y salud mental juvenil sostuvo que no puede concluirse que estas plataformas sean suficientemente seguras para niños y adolescentes y pidió actuar con rapidez para reducir riesgos.

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“Los jóvenes que pasan más de tres horas al día en redes enfrentan el doble de riesgo de presentar problemas de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad. A ello se suma que el uso es prácticamente universal entre adolescentes y que una tercera parte reporta estar conectada casi constantemente”, argumentó el departamento de salud de EU.

Los primeros servicios digitales ofrecían interacción, pero las redes actuales cuantifican esa interacción de forma obsesiva.

“Likes, streaks, contadores de vistas, indicadores de escritura, número de reproducciones, badges, rankings implícitos y métricas visibles convierten la experiencia en una secuencia de pequeñas evaluaciones públicas. Eso ancla por dos vías. La primera es emocional, porque el usuario regresa a comprobar respuesta, aprobación o rechazo. La segunda es identitaria, porque el perfil deja de ser sólo una cuenta y se vuelve un archivo vivo de reconocimiento social”, precisó Fernández.

Desde la perspectiva de experiencia de usuario, ese cruce es crucial. Un diseñador puede alegar que el autoplay “reduce fricción”, que el scroll infinito “mejora continuidad” o que las notificaciones “facilitan reenganche”, pero esas formulaciones ya no son inocentes. Reducir fricción también puede significar eliminar los momentos en que una persona se preguntaría si quiere seguir ahí.

Hablar de “adicción” ayuda a nombrar una experiencia cotidiana para millones de usuarios que sienten ansiedad cuando no revisan el teléfono o pierden la noción del tiempo al deslizar contenido.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, sí reconoce el gaming disorder en la ICD-11, pero no ha hecho lo mismo con el uso problemático de redes sociales, que tiene una constante distracción.

En números de a cuanto contenido está expuesta la población, el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación advirtió en 2025 que cada minuto se suben cerca de 16,000 videos a TikTok, se reproducen 138.9 millones de reels en Instagram y Facebook y se generan más de 3 millones de visualizaciones en YouTube.

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