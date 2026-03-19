TikTok y otras redes: la “nicotina digital” bajo presión por su diseño adictivo

En febrero de 2026, la Comisión Europea informó que, de manera preliminar, encontró a TikTok en incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales por su “diseño adictivo”, con elementos precisos como el scroll infinito, el autoplay, las notificaciones push y un sistema de recomendación altamente personalizado.

Bruselas no se limitó a cuestionar la existencia de esas funciones, sino la falta de una evaluación seria sobre el daño potencial que causan al bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores de edad y adultos vulnerables. También observó que ByteDance no habría considerado con suficiente rigor indicadores de uso compulsivo, como el tiempo que pasan los menores en la app durante la noche o la frecuencia con la que abren la plataforma.

María del Carmen Fernández, directora del Observatorio de Medios del Tecnológico de Monterrey, señaló que las plataformas digitales requieren tener la atención de los usuarios para poder mantener la popularidad de sus servicios antes empresas de publicidad. Pero advierte sobre los riesgos que trae esta adicción a las redes sociales, sobre todo por la pérdida de atención.

“Las plataformas compiten en la economía de la atención, y en esa disputa el éxito no se mide por cuán bien informan o conectan, sino por cuántas veces logran interrumpir al usuario, retenerlo y devolverlo a la pantalla. Ahí encajan perfecto los estímulos intermitentes, la recompensa variable y la personalización extrema que hacen que salir de una app sea siempre más difícil que entrar”, señaló el estudio de la Comisión Europea.

Esa preocupación ya había sido formulada en Estados Unidos por el Surgeon General. Su advertencia sobre redes sociales y salud mental juvenil sostuvo que no puede concluirse que estas plataformas sean suficientemente seguras para niños y adolescentes y pidió actuar con rapidez para reducir riesgos.