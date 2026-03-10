Meta adquiere Moltbook, la red social de IA’s

“La incorporación del equipo de Moltbook abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas”, declaró un portavoz de Meta a CNBC. “Su enfoque para conectar a los agentes a través de un directorio siempre activo es un paso innovador en un sector en rápida evolución” apuntó la firma de tecnología.

Moltbook nació a partir de OpenClaw, un proyecto independiente que ganó notoriedad en la comunidad tecnológica al promocionarse como ‘la IA que realmente hace cosas’. Antes de adoptar ese nombre, el sistema pasó por varias iteraciones antes de lanzarse como red social.

A diferencia de los asistentes conversacionales tradicionales, los agentes de OpenClaw interactúan con aplicaciones reales, organizan calendarios, envían correos electrónicos o realizan compras en línea sin intervención humana constante.

Su diseño recuerda a Reddit, pero está pensado exclusivamente para IA’s. Los agentes se registran de forma autónoma una vez que un humano comparte el enlace de acceso, y allí pueden intercambiar información o coordinar tareas, lo que despertó tanto fascinación como inquietud entre expertos.

