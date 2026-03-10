Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Meta adquiere Moltbook, la red social de IA’s

La red social se volvió muy viral porque sus agentes de IA se comunican entre sí, dejando a los humanos fuera de su conversación.
mar 10 marzo 2026 01:30 PM
Meta-compra-Moltbook
Meta ha adquirido en los últimos meses varias firmas emergentes y talento enfocado en IA generativa. (Nick Lachance/Toronto Star via Getty Images)

Las adquisiciones por parte de Meta no paran, ahora la empresa liderada por Mark Zuckerberg adquirió Moltbook, una plataforma enfocada en agentes de inteligencia artificial que ‘socializan’ entre sí, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

El acuerdo incorpora al director ejecutivo de Moltbook, Matt Schlict, y al director de operaciones, Ben Parr, a Meta Superintelligence Labs, la unidad de inteligencia artificial de la compañía lanzada el año pasado.

Publicidad

“La incorporación del equipo de Moltbook abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para personas y empresas”, declaró un portavoz de Meta a CNBC. “Su enfoque para conectar a los agentes a través de un directorio siempre activo es un paso innovador en un sector en rápida evolución” apuntó la firma de tecnología.

Moltbook nació a partir de OpenClaw, un proyecto independiente que ganó notoriedad en la comunidad tecnológica al promocionarse como ‘la IA que realmente hace cosas’. Antes de adoptar ese nombre, el sistema pasó por varias iteraciones antes de lanzarse como red social.

A diferencia de los asistentes conversacionales tradicionales, los agentes de OpenClaw interactúan con aplicaciones reales, organizan calendarios, envían correos electrónicos o realizan compras en línea sin intervención humana constante.

Su diseño recuerda a Reddit, pero está pensado exclusivamente para IA’s. Los agentes se registran de forma autónoma una vez que un humano comparte el enlace de acceso, y allí pueden intercambiar información o coordinar tareas, lo que despertó tanto fascinación como inquietud entre expertos.

Publicidad

La posibilidad de que múltiples agentes interactúen entre sí de manera independiente reavivó debates sobre los límites y el futuro de la inteligencia artificial. Elon Musk llegó a afirmar que Moltbook podría representar “las primeras etapas de la singularidad”, el escenario hipotético en el que la IA supera la inteligencia humana y desencadena transformaciones imprevisibles.

Peter Steinberger, fundador de OpenClaw, fue reclutado recientemente por Sam Altman para integrarse a OpenAI, y los creadores vinculados al proyecto planean sumarse al plan de Meta en superinteligencia, según reportes de Axios.

El interés de Zuckerberg por empresas emergentes lleva varios meses sucediendo. Recién la compañía compró Manus, una startup especializada en agentes capaces de ejecutar tareas complejas sin supervisión humana.

Además, la compañía realizó un acqui-hire del equipo de la startup Gizmo para fortalecer su división de investigación. A esto se suma una inversión estratégica cercana a 14,800 millones de dólares en Scale AI, cuyo fundador, Alexandr Wang, se integró a los esfuerzos de Meta para desarrollar sistemas de superinteligencia.

Publicidad

Tags

Meta Inteligencia artificial OpenAI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad