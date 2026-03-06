Las mujeres sostienen una parte clave de las apps de movilidad y delivery

Un ecosistema donde las mujeres también consumen, venden y movilizan

Del lado del consumo, las mujeres tienen un peso cada vez mayor dentro de las plataformas. Datos de la empresa de delivery Rappi indican que 46% de los usuarios activos son mujeres y que su ticket promedio es mayor que el de los hombres, pues las usuarias gastan unos 310 pesos por pedido, frente a 295 pesos que desembolsan ellos.

La compañía atribuye esta tendencia a la distribución de tareas dentro del hogar. “Las mujeres, trabajen o no fuera de casa, suelen ser quienes administran el hogar”, explica Isabella Mariño Rivera, directora de asuntos públicos de Rappi en México. Ese patrón también se refleja en el uso de las aplicaciones, pues en la categoría de supermercado, por ejemplo, los pedidos hechos por mujeres superan en 33% a los de los hombres.

Esa presencia femenina también aparece del otro lado del ecosistema: el de los negocios que venden en las plataformas. De acuerdo con la empresa, seis de cada 10 nuevos restaurantes que se integran a la aplicación fueron fundados por mujeres.

Sin embargo, en el caso del reparto la participación femenina aún es marginal frente a la de los hombres.

“Nos gustaría tener más mujeres repartiendo. Son las más atentas, las personas sobre las que menos quejas tenemos y quienes entregan los pedidos de manera más cuidadosa”, señala Mariño.

Este escenario también aparece en otras plataformas de movilidad y entrega como Uber o DiDi, donde la presencia femenina —tanto entre repartidoras como entre conductoras— todavía se mantiene por debajo de la de los hombres. Aun así, se perfila que su participación podría crecer en los próximos años.