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La industria musical quiere ponerle precio, permiso y límites a la IA

Sir Lucian Grainge, CEO de Universal Music Group, habló con Richard Kerris, vicepresidente de Nvidia sobre el futuro de esta tecnología en la música.
vie 20 marzo 2026 02:00 PM
La industria musical quiere ponerle límites a la IA: Universal Music planea ya trabaja una estrategia
Las disqueras han tenido que sumar esfuerzos como industria para combatir a la IA. (Ugur Karakoc/Getty Images)

La industria musical y la tecnología han tenido diversos desencuentros a lo largo de la historia, por ejemplo, el sampling, el MP3, el streaming y ahora con la inteligencia artificial, donde músicos y ejecutivos de disqueras han criticado la llegada de estas nuevas herramientas. La diferencia es que esta vez el negocio aprendió una lección del pasado, pues si no fija reglas desde el principio, otros capturarán el valor antes de que los dueños de los derechos entiendan siquiera cómo cambió el mercado.

Eso es, en esencia, lo que plantea Sir Lucian Grainge, CEO de Universal Music Group, en una conversación con Richard Kerris, vicepresidente de Nvidia, durante el GTC de la tecnológica.

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“Siempre he dicho que la música te elige y me encanta el cambio”, precisó Grainge.

El ejecutivo describe a la IA como parte de una continuidad histórica, pues donde antes hubo cajas de ritmos, samplers, sintetizadores, procesos de edición digital y herramientas que también fueron vistas con sospecha por puristas y ejecutivos.

“La tecnología simplemente hace que la creación sea diferente, la IA ya no solo altera la forma de producir, también cambia la creación, la distribución, el descubrimiento y la relación con el fan” menciona.

Para Grainge, el artista debe por ello conservar los derechos sobre aquello que lo vuelve irrepetible, “creo que el artista tiene derecho sobre su voz, sobre sus letras y sobre su obra”, afirmó.

Las reglas que la industria musical intenta imponer a la IA no nacen de una defensa romántica del arte, sino de una lógica de propiedad, donde la voz se vuelve un activo, así como un insumo licenciable.

Las reglas son necesarias porque la industria ya empezó a pelear con esta herramienta, en junio de 2024, la Recording Industry Association of America (RIAA), en representación de compañías como Universal, Sony y Warner, demandó a Suno y Udio por presunta infracción masiva de derechos de autor y por el uso no autorizado de grabaciones para entrenar sus sistemas.

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Con este antecedente llegaron los acuerdos, pues algunas empresas de IA aceptaron la idea de un modelo licenciado. Universal anunció en 2024 una alianza con SoundLabs para ofrecer a sus artistas herramientas de modelado vocal “responsablemente entrenadas”.

Después, en octubre de 2025, comunicó un acuerdo con Udio para desarrollar una plataforma de creación musical basada en IA con licencias. Warner hizo algo similar un mes después, al cerrar con Udio un marco para un nuevo servicio de creación musical licenciado que, además, resolvía el litigio entre ambas partes.

Sony, por su parte, reforzó el otro componente de esa estrategia, dar derecho a controlar la identidad. En 2025 respaldó públicamente la NO FAKES Act, una iniciativa legislativa en Estados Unidos para proteger la voz y la imagen frente a réplicas digitales no autorizadas. Eso ayuda a entender que la pelea ya no se limita a las canciones, pues también abarca la semejanza, el timbre, la interpretación y la posibilidad de fabricar un artista sintético a partir de atributos humanos sin su consentimiento.

En enero de 2026, Merlin, que representa a disqueras independientes, anunció un acuerdo con Udio para desarrollar modelos entrenados con música licenciada de participantes de su red y con protecciones para los artistas.

Grainge además ve un negocio nuevo, pues la IA, dice, permitirá formas de personalización e interacción que serán normales en el futuro. Imagina canciones antiguas reactivadas para nuevos contextos, fans que interactúan con obras y catálogos que se convierten en experiencias más profundas de descubrimiento.

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Universal Pictures Inteligencia artificial Nvidia

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