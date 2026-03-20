La industria musical quiere ponerle límites a la IA: Universal Music planea ya trabaja una estrategia

La industria musical y la tecnología han tenido diversos desencuentros a lo largo de la historia, por ejemplo, el sampling, el MP3, el streaming y ahora con la inteligencia artificial, donde músicos y ejecutivos de disqueras han criticado la llegada de estas nuevas herramientas. La diferencia es que esta vez el negocio aprendió una lección del pasado, pues si no fija reglas desde el principio, otros capturarán el valor antes de que los dueños de los derechos entiendan siquiera cómo cambió el mercado.
Eso es, en esencia, lo que plantea Sir Lucian Grainge, CEO de Universal Music Group, en una conversación con Richard Kerris, vicepresidente de Nvidia, durante el GTC de la tecnológica.