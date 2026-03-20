La industria musical quiere ponerle límites a la IA: Universal Music planea ya trabaja una estrategia

“Siempre he dicho que la música te elige y me encanta el cambio”, precisó Grainge.

El ejecutivo describe a la IA como parte de una continuidad histórica, pues donde antes hubo cajas de ritmos, samplers, sintetizadores, procesos de edición digital y herramientas que también fueron vistas con sospecha por puristas y ejecutivos.

“La tecnología simplemente hace que la creación sea diferente, la IA ya no solo altera la forma de producir, también cambia la creación, la distribución, el descubrimiento y la relación con el fan” menciona.

Para Grainge, el artista debe por ello conservar los derechos sobre aquello que lo vuelve irrepetible, “creo que el artista tiene derecho sobre su voz, sobre sus letras y sobre su obra”, afirmó.

Las reglas que la industria musical intenta imponer a la IA no nacen de una defensa romántica del arte, sino de una lógica de propiedad, donde la voz se vuelve un activo, así como un insumo licenciable.

Las reglas son necesarias porque la industria ya empezó a pelear con esta herramienta, en junio de 2024, la Recording Industry Association of America (RIAA), en representación de compañías como Universal, Sony y Warner, demandó a Suno y Udio por presunta infracción masiva de derechos de autor y por el uso no autorizado de grabaciones para entrenar sus sistemas.

